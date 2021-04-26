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Тайна России и секретное оружие русских на Курилах: японцы требуют начать бой на акулах

26 апреля 2021, 12:50  •  101 • Политика
Японцы в ответ на публикации собственного журналиста о тайне России и секретном оружии русских потребовали начать бои на акулах. Хорошо бы, если б они так шутили, но… нет.
Автор японского издания Daily Shincho в своём материале заявил, что русские сёрфингисты, тренирующиеся на Курилах, на самом деле не спортсмены, а... шпионы. Хотя нет, не так. Они - секретное оружие России, которое призвано окончательно расстроить правительство Японии. А всё почему? Расскажем по порядку.
Оказывается, русские сёрфингисты тренируются со злым умыслом. С точки зрения японцев, Курильские острова они выбрали, чтобы Россия в очередной раз показала "фактический контроль над северными островами". Безусловно, открытым остаётся вопрос: а знают ли о своей тайной миссии сами спортсмены? Журналист на него не отвечает, но настаивает, что сумел раскрыть тайну русских, ведь они, помимо всего прочего, исследуют тихоокеанское побережье Кунашира и составляют специальные карты.
Удивительно, но читатели этого диковинного материала в японском издании не просто приняли сказанное за чистую монету, но и начали грозить русским. Например, пользователь с ником fmi предложил выпускать акул:
Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами. И отучим русских использовать сёрфинг в политических целях! - написал он.
А ysr предложил делать всё через Министерство иностранных дел. Мол, пусть МИД Японии выяснит, кто там сёрфингом занимается, и закроет им въезд в Японию. А, например, lag как раз и согласился с тезисом о том, что русские сёрфингисты "испытывают на прочность японское правительство". И только сами русские сёрферы промолчали, очевидно, потому что их спрашивать о целях визита не стали.
Напомним, Япония и Россия не заключили мирный договор по окончании Второй мировой войны. Япония уклоняется от подписания бумаг, хотя Россия продолжает вести переговорный процесс, однако подчёркивая, что принадлежность Курильских островов в данном случае не обсуждается в принципе.

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