Тайна "золотых парашютов" бывших лидеров Запада. Неудобный рейтинг • 182 • В мире Что общего между Ангелой Меркель, Герхардом Шрёдером, Бараком Обамой, Биллом Клинтоном и Терезой Мэй? Прежде всего то, что они были лидерами своих стран – Германии, США и Британии, а теперь ими не являются. Но это лишь самое поверхностное сходство. Общего между ними гораздо больше, при всех очевидных индивидуальных различиях. Что они делают сейчас и на что надеются? Ещё та "пенсионерка" Ангела Меркель Ангела Меркель совсем недавно занимала в Германии канцлерский пост, чуть-чуть недотянув до рекорда своего ментора в большой политике Гельмута Коля, которому помогла уйти на покой. Она осталась в памяти немцев и остального мира как великий рутинёр (многим это как раз и нравится) со своей тактикой "малых шагов" и умением "использовать шансы". Её имя связано с двумя крупными событиями – финансовым кризисом 2008 года, когда она проявила себя хорошо, и кризисом с псевдобеженцами 2015 года, когда она проявила себя очень плохо. Ну и, конечно, с деградацией российско-германских отношений, которые она унаследовала от своего предшественника во главе правительства Германии Герхарда Шрёдера в идеальном состоянии, как, впрочем, и национальную экономику. История вынесет Меркель свой вердикт. Многое указывает на то, что он будет отрицательным. Однако она пока что более чем жива и, похоже, ещё не сказала последнего слова. Перед тем как покинуть свой пост, Меркель в интервью DW сохранила секрет, чем собирается заниматься на пенсии: "Я не буду разрешать политические конфликты – я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера. Сейчас я ещё не знаю, чем займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придёт мне в голову". Эта дочь провластного, купавшегося в привилегиях лютеранского пастора, перебравшегося в ГДР из ФРГ, некогда "комсомолка" и победительница олимпиад по русскому языку неоднократно говорила, что у неё есть мечта – прокатиться по Транссибу. Её она пока что не осуществила. Пенсионерка Ангела Меркель. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress "Пенсия" Меркель, правда, весьма относительная – она по-прежнему вроде бы как на службе. Как указывается в письме Министерства финансов Германии, Меркель "после сложения с себя полномочий продолжит выполнение обязанностей в интересах федерального правительства, которые соответствуют её текущему служебному положению". Для "выполнения обязанностей" у экс-канцлера имеется даже свой аппарат – собственный офис в бундестаге и девять сотрудников, которые оплачиваются из госбюджета. Речь идёт о руководителе офиса, заместителе, двух секретарях и референтах, офисном работнике и двух водителях. Бюджетные средства, выделенные на офис Меркель, будут предоставлены за счёт упразднённых в бундесвере должностей. Зарплата Меркель составит около 15 тысяч евро. Для простого бюргера это было бы счастьем и пределом мечтаний, но, конечно, не для неё. Поэтому от подработок экс-канцлер наверняка не откажется. Она вообще напоминает состоятельную "невесту" на выданье. "Сватовство" генсека ООН Антониу Гутерриша (американцы в последние 30 лет превратили эту должность в лакейскую), предложившего ей поработать консультантом в этой ныне почти ничего не значащей организации, Меркель, естественно, не впечатлило. Она отклонила предложение, явно ожидая чего-то большего. Тут в НАТО, например, освобождается вакансия генсека – три женщины уже претендуют на этот пост. Почему бы не быть и четвёртой? А, может быть, с её-то связями ломануться в бизнес? Посмотрим. Примеры такого в недавней немецкой истории были. Герхард Шрёдер: экс-канцлер, ушедший в бизнес А вот, собственно, и яркий пример. Это Герхард Шрёдер, занимавший канцлерский пост в 1998–2005 годах. Потерявший в войну на Восточном фронте отца, трудившийся помощником продавца скобяных изделий и строителем в Гёттингене, совмещая работу днём с вечерней школой, Шрёдер, став после окончания университета дипломированным юристом, сделал блестящую карьеру в СДПГ. И привёл социал-демократов к власти после 16 лет в оппозиции. Человек исключительной энергии, у которого сейчас пятая по счёту жена, он успевал в жизни всё и делал всё хорошо, имея в виду, прежде всего, интересы страны. Он вытащил ФРГ из застоя, наладил экономику, вынудив немцев, чтобы сделать её конкурентоспособной, немного затянуть пояса, что некоторым из них, включая однопартийцев, не очень понравилось. Шрёдер запустил программу экономических реформ "Повестка 2010", социальную реформу "Харц IV", договорился с президентом России Владимиром Путиным о строительстве газопровода по дну Балтийского моря в Германию. Он жёстко осудил вторжение США в Ирак и призывал Европу и мир к взаимовыгодному сотрудничеству и уважительному отношению к России. Перед тем как покинуть свой пост, он на досрочных выборах 2005 года добился того, чтобы в новом коалиционном правительстве Меркель социал-демократы (которые сегодня снова играют в Германии первую скрипку) получили восемь портфелей. Герхард Шрёдер с супругой. Фото: ute strait/ Globallookpress Оказавшийся на пенсии (меньше, чем у Меркель) политик, полный сил и энергии, быстро загрустил – выгуливать собачку и ждать, когда с работы придёт жена, ему было мало. Поэтому отказавшийся (в рамках сделки с ХДС/ХСС) от участия в правительстве, мандата депутата бундестага Шрёдер перешёл с января 2006 года на работу в качестве консультанта в крупнейший швейцарский медиаконцерн Ringier. Практически одновременно было объявлено, что Шрёдер возглавит комитет акционеров North European Gas Pipeline Company, компании-оператора Северо-Европейского газопровода – то есть нашего хорошего знакомого "Северного потока", пока ещё без двойки на конце. Принятие едва ушедшим с поста канцлера Шрёдером щедро оплачиваемой должности в консорциуме, в котором доминирует "Газпром", вызвало подогретую имевшими на него зуб американцами критику общества и партий в ФРГ, негативную реакцию немецкой и зарубежной прессы. Хотя, если бы речь шла о Shell или BP, всё было бы нормально. За это его обвиняли в "коррупции", корыстном интересе и ещё похлеще, тогда как Шрёдер думал, прежде всего, об интересах Германии – то, чего так не хватает её нынешнему правительству. Наплевав на проплаченных и манипулируемых Вашингтоном марионеток, а то и просто завистников, экс-канцлер прочно "прописался" в России. В 2017 году на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "НК "Роснефть" в Санкт-Петербурге его единогласно избрали председателем совета директоров. В 2021 году Шрёдер был переизбран на этом посту. Однако не стоит думать, что бывший канцлер ФРГ зарабатывает в основном русские деньги. Шрёдер состоит также в советах директоров ряда видных западных компаний типа Herrenknecht, CargoBeamer, N M Rothschild and Sons, а также подвизается на руководящих должностях примерно в десятке научных институтов и учреждений. В общем, зарабатывает он немало и вниманием сильных мира сего не обойдён даже на "пенсии". И хотя преемница Шрёдера на канцлерском посту Меркель и заявляет – "Я не считаю, что то, что делает Шрёдер, это хорошо" – она, скорее всего, пойдёт по его пути, только без русских. Американцы своему кадру непыльную работёнку подыщут. Барак Хуссейнович не на пенсии А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела с политиками-"пенсионерами" в стране, войска которой до сих пор оккупируют Германию – США. Вот, например, 44-й президент Барак Хуссейн Обама. Этот миролюбец на словах и милитарист на деле, при котором у США едва не получилось с помощью госпереворота навсегда украсть у России Украину, лауреат за то, что не пролил ещё больше крови, Нобелевской премии мира 2009 года, с 2017 года якобы на пенсии. Но только формально. Этот сын кенийца левых взглядов и мусульманина, родившийся, как утверждают, за пределами США и не имевший поэтому законного права претендовать на президентство, выпускник Колумбийского университета и Гарварда, первый темнокожий хозяин Белого дома, не смог насладиться заслуженным отдыхом. Поскольку его место там занял несистемный Дональд Трамп, которому демократы всячески мешали работать, организовали два импичмента и не дали переизбраться, фальсифицировав выборы, в чём уверена минимум половина американцев. Роль "пенсионера" Обамы, организатора интервенции НАТО в Ливии в 2011 году и уничтожения этой страны, была в этом велика. Он не уехал из Вашингтона после завершения двух сроков своего президентства (2009–2017 годы). Так как фактически выполнял роль теневого, "настоящего" президента США при Трампе. На вилле Обамы неподалеку от Белого дома был штаб, в котором демократы со своими глобалистскими спонсорами плели козни против президента-республиканца и успешно схарчили его в конце концов. Нормальная работа для "крёстного отца" запрещённой в России ИГИЛ*, дававшего добро на фабрикацию применения западными наймитами химоружия в Сирии, чтобы затем "наказать" Дамаск. При "миротворце" Обаме, озабоченном якобы бесплатным медобслуживанием для сограждан (Obamacare), численность американских солдат в Афганистане достигла 100 тысяч человек. Барак и Мишель Обама раздают продукты на День благодарения. Фото: AUG / face to face / Globallookpress Русские дипломаты покидают США. Посол напомнил о двухэтапной высылке Понятно, что с Трампом на руках Обаме было не до личного бизнеса, да и недостатка в средствах благодаря своей закулисной роли он, разумеется, не испытывал. Но кое-что для души, если она у него есть, всё-таки себе позволил. В 2017 году он создал Фонд Обамы в Чикаго. В 2018 году Барак (в университетские годы ходили слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации) и его мужиковатая и властная чернокожая жена Мишель подписали соглашение с компанией Netflix – в рамках созданной экс-президентом продюсерской компании Higher Ground Productions – о продюсировании фильмов и сериалов. Первый же снятый фильм – "Американская фабрика", разумеется, получил Оскара за лучший документальный фильм в 2020 году. Конечно, Обама написал и президентские мемуары в рамках сделки с Penguin Random House – на скромную сумму в 65 миллионов долларов. Книга "Земля обетованная" вышла в ноябре 2020 года. Пробует себя Обама и в комедийном жанре. Дурачил американцев и не только целых восемь лет – конечно, получится! Бесподобный Билл: обогащение на президентстве Билл Клинтон, 42-й президент США, как и Обама, выходец из простой семьи, толковый студент и музыкант, пять раз избиравшийся губернатором Арканзаса, просидел в Белом доме два президентских срока (1993–2001 годы). Правда, чуть было не вылетел оттуда из-за секс-скандала с бывшей стажёркой Моникой Левински. Хотя должен был вылететь, потому что лжесвидетельствовал. Но такое просто не могло произойти с политиком, который вёл и продлевал югославские войны, бомбил Сербию и Ирак, заставил Белград "проглотить" уничтожение хорватами и босняками Сербской Краины, оторвал Косово от Сербии, продвигал НАТО на восток к границам России, помогал сепаратистам на Кавказе, решив зайти с тыла, после того как Россия не развалилась в 1993 году в результате конфликта двух ветвей власти, заставил арабов замириться с Израилем. Да, конечно, еле унёс ноги из Сомали – с кем ни бывает. А ещё пытался – и надо же, тогда безуспешно! – лоббировать службу в армии открытых гомосексуалистов. Роспуск СССР и колоссальное ограбление нашей страны помогли Клинтону вначале снизить, а затем вообще покончить с бюджетным дефицитом, держать низкой безработицу, а инфляцию – мизерной. Теперь это представляется утраченным золотым веком Америки. «Совершенно очевидные проблемы»: к каким последствиям могут привести протесты дальнобойщиков в Канаде Понятно, что политик с такими феноменальными "заслугами", в которые можно на самом деле включить и пропаганду вместе с Моникой "современных ценностей", конечно, не мог остаться без работы и без денег после ухода из Белого дома в 2001 году. И, разумеется, не остался. Заработанных после ухода денег хватало на всё, в том числе выплату огромных отступных женщинам за сексуальные домогательства. Клинтон продолжал активно участвовать в общественной и политической жизни, постоянно выступал с речами, собирая средства и основывая "благотворительные организации", выполнял политические миссии за рубежом, например, в КНДР, активно подвизался в ООН, даже в Трёхсторонней комиссии. Он также несколько раз пытался пропихнуть в президенты свою супругу Хиллари, которая не выгнала его, похоже, лишь из-за этого. Столь медийно раскрученная персона написал также несколько книжек-бестселлеров – автобиографию "Моя жизнь" (2004 год) и "Давание: каждый из нас может изменить мир" (2007 год). Последнее название в свете истории с экс-стажёркой Левински звучит более чем сомнительно. Однако миллионы долларов эти книжки автору позволили заработать. Их продавали, кстати, и в Москве. В 2008 году Клинтона наградили "TED Prize" за создание сети клиник в Руанде. В 2010 году "гуманист" Клинтон по просьбе тогдашнего генсека ООН Пан Ги Муна в ранге его спецпосланника координировал международную помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения гаитянам. Генсеку понравилось, как Клинтон проявил себя ранее, при ликвидации последствий урагана "Катрина" и азиатского цунами – под такую знаменитость давали больше денег. А ещё – на Западе всё превратили в шоу – он, опираясь на Фонд в честь самого себя, глобально "боролся" со СПИДом, бедностью, религиозными и политическими конфликтами, с изменением климата, собирая на это "дань" от зависимых от США правительств со всего мира. Билл Клинтон участвует в приготовлении благотворительного обеда. Фото: AUG / face to face / Globallookpress В результате столь масштабной "благотворительности" Клинтоны, обедневшие и залезшие в долги за время президентства Билла, не только заплатили все судебные издержки, но и заработали десятки миллионов долларов. Например, путём произнесения платных речей перед фирмачами и благотворителями по всему миру. Платили обычно от 100 000 до 300 000 долларов за выступление. Один российский инвестиционный банк заплатил Клинтону полмиллиона долларов за выступление в Москве. А был ведь ещё и "бизнес-консалтинг", за который платили ещё больше. Журнал Forbes в 2016 году сообщил, что за 15 лет после ухода из Белого дома Билл и Хиллари Клинтон заработали примерно 240 миллионов долларов. В мае 2015 года американское издание The Hill писало, что лишь с начала 2014 года супруги Клинтон заработали более 25 миллионов долларов только на гонорарах. Сколько на самом деле заработал за последние 20 лет этот бывший президент США, наверное, не знает даже он сам, так как деньги лились рекой. Видимо, эти цифры следует умножить минимум на 3. А ведь ему ещё и поставили статую в столице Косово Приштине! Не жизнь, а малина. Выглядит только Клинтон совсем плохо: скоро ему предстоит дать отчёт за свои дела перед самой высшей инстанцией, без обмана, и радости поэтому на его лице нет. Скромная "мышка" Мэй, но с перспективой Начав этот дайджест с женщины, давайте дамой его и закончим. Экс-премьер Британии Тереза Мэй, как и Меркель, – дочь пастора, только англиканского, по сравнению с такой "акулой", как Клинтон, выглядит весьма скромно. Правда, у неё не было и столько времени, чтобы разгуляться. Ибо занимала она премьерский пост с 2016 по середину 2019 года, а с момента её ухода прошло всего несколько лет. Выпускница Оксфорда, сотрудница Банка Англии, она занимала важные правительственные посты, в том числе министра внутренних дел, прежде чем оказаться на самом верху. Этот верх в британской политической системе, правда, специфический. Самый героический британский премьер Уинстон Черчилль мог несколько лишиться власти в разгар Второй мировой войны в результате голосования в Палате общин. Заняв в 2017 году второе место в списке самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes, она не смогла продавить через парламент и Брюссель "Brexit с человеческим лицом" и была вынуждена уступить своё место неистовому Борису Джонсону, с которым британцы уже хлебнули и ещё как хлебнут. Тереза Мэй с членами сборной Великобритании, участвующими в Invictus Games - соревнованиях для бывших или действующих военных, получивших ранения на службе. Фото: Bart Lenoir / Shutterstock.com На что указывает Стратегический компас Евросоюза? Мэй не ринулась в бизнес после вынужденного ухода с поста премьера. Детей у неё, как и у Меркель, нет, муж работает в крупной компании и хорошо зарабатывает. Да и она сама не полностью ещё ушла из политики, что также оказывает, безусловно, сдерживающее воздействие. Мэй остаётся членом парламента, заднескамеечником, и даже переизбралась в своём избирательном округе на всеобщих выборах 2019 года. Иногда выступает с речами, в том числе критикуя политику Джонсона и его окружение. Но и она, разумеется, не против литературных заработков, признавшись несколько лет назад, что "думает о написании книги", чтобы "историки могли оглянуться назад и посмотреть, о чём думали те, кто был в центре событий, почему они принимали такие решения"… Но писать эту книгу экс-премьер не спешит, поскольку её кандидатура фигурирует среди основных претенденток на место уходящего генсека НАТО Йенса Столтенберга. В Лондоне считают, что она является "отличным кандидатом", поскольку смогла придать бы НАТО ещё большую антирусскую направленность и попытаться поставить Североатлантический альянс на службу британским интересам. Что с того? Как видим, дела у бывших лидеров трёх ведущих западных стран обстоят по-разному, что зависит как от их личных качеств, так и традиций их стран. Но всё же под общий знаменатель эти фигуры подвести можно. Бывших президентов, канцлеров и премьеров, как и чекистов, на самом деле не бывает. Ибо в противном случае они не смогли бы конвертировать находившуюся в их руках высшую власть в огромные деньги или завидные должности. *ИГИЛ (ИГ, Исламское государство) – террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации.

