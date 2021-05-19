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Тайна "Железного купола": о чём умолчал Израиль, нахваливая систему
19 мая 2021, 15:35 • 99 • Политика
Очередной пик палестино-израильского конфликта показал, что израильский "Железный купол" не так хорош, как казалось. О фатальных пробоинах в куполе рассказали эксперты.
Накануне о фатальном недостатке "Железного купола" говорил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, отметив, что система ПРО слишком долго перезаряжается. В результате может пропустить удар.
"Жутко много времени занимает перезарядка, которая может растянуться на несколько часов", - сказал эксперт.
В то же время военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом добавил, что проблема не только в долгой перезарядке:
Мы знаем, что сейчас по куполу били более чем тремя тысячами ракет разной дальности, и перехватить удалось не все, продолжил эксперт. Единственное, что спасло Израиль, так это неуправляемость ракет - с прицеливанием у них плохо.
Вполне возможно, что после бомбардировок менее точными ракетами последуют более опасные удары, добавил собеседник Царьграда. И тут вопрос в том, кто поможет ХАМАС в этом конфликте. Так, если Иран присоединится к противостоянию, "Израилю несдобровать", сказал эксперт.
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