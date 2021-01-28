Тайна "дворца Путина" раскрыта: "Это настоящая сенсация"

Руководитель студии "Русский Час", международный журналист, соавтор биографии президента России Владимира Путина режиссёр Александр Коробко в беседе с Царьградом сообщил, что получил добро на раскрытие тайны так называемого "дворца Путина".

Это - настоящая сенсация, - подчеркнул наш собеседник.

Напомним, "дворец Путина" - уже имя нарицательное. Перед акциями протеста 23 января именно фильм команды Алексея Навального о "дворце Путина" стал главной приманкой для потенциальных участников митингов.

Александр Коробко уже рассказывал Царьграду о статусе "дворца". Теперь он добавляет:

Я был уверен, что рассказа о "провенансе" этого объекта и намёка на его некую возможную засекреченную функцию будет достаточно. Но выясняется, что информация "между строк" не работает, люди "хотят всё знать". Даже если их любопытство, увы, может нанести ущерб интересам государства, - отметил Коробко. - Мы хотели с Крисом Хатчинсом дать эту информацию в нашей книге "Путин. 10 лет спустя", но противники президента продолжают пользоваться деликатностью ситуации, меня попросили (и дали разрешение те, у кого мы брали интервью) рассказать то, что после моего интервью уже ... не будет госсекретом.

У так называемого "дворца Путина" есть вполне конкретная функция:

"Я уже намекал в предыдущем интервью на возможную функцию объекта в Геленджике в качестве возможного "убежища" для семьи Асада (президента Сирии Башара Асада - ред.). И, предвидя вопли соратников Навального: нет, правители, являющиеся стратегическими союзниками России, не смогли бы жить в общежитии на улице, ну, например, Бориса Галушкина. И любые элиты, идущие на сотрудничество с нашей страной, должны быть уверены, что их не только примут в случае угрозы, но и обеспечат высокий уровень приёма - на уровне первого лица, а может, и "выше" - ну, с учётом неких культурных особенностей тех или иных регионов.

Так вот, помимо функции "элитного убежища", дворец уже не раз выполнял роль секретного аналога Ливадийского дворца. Там, за закрытыми дверями, были проведены приёмы, которые переформатировали ряд вещей, например, в Африке и на Ближнем Востоке в пользу России. В интересах безопасности нашей страны и нашего народа".

Фото: Александр Коробко/из архива студии "Русский час".

- Кто ваши источники, кто уполномочил вас раскрыть эту информацию?

- Это наши собеседники в высшем руководстве Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО России), имён назвать не могу. Мы знали о функции этого объекта, об олигархах, которые изначально пытались его подарить государству (и о том, как оно распорядилось этим "подарком") ещё с 2012 года. Но в силу засекреченности проекта не могли об этом писать в нашей книге.

- Вы там лично были?

- Об этом я говорить не могу. Скажу лишь, что да, казино там есть (в силу желаний одного из высоких африканских гостей, расположение которого было крайне важно для нашего государства, скажем так), а вот шеста или стриптиза там не было. Это уже фантазии авторов фильма, равно как и то, что это якобы "дворец президента".

Конечно, "медовые ловушки" - это не только то, что использует Моссад или ЦРУ. И, наверное, какие-то гости общались с нашими "пчёлками". Но это были не девушки с низкой социальной ответственностью, не, уж простите за каламбур, не "маты хари" на шесте, а такие женщины, как Маргарита Коненкова, агент КГБ, которая соблазнила Оппенгеймера и Эйнштейна.

- Что теперь будет с этим объектом?

- Навальный (и "конкурентные" зарубежные спецслужбы, которые, возможно, знают об истинной функции объекта) его "вывели" на свет софитов. Кое-кто потирает руки, ведь, в Штатах блогеров на лодке просто застрелили бы. Там за километры предупреждают о стрельбе на поражение. Наверное, у нас теперь, "спасибо" Навальному, будет так же. А для высоких иностранных гостей выберут другую локацию. Страна у нас, слава Богу, большая. И если её союзниками будут только армия и флот (и у нас не будет друзей, которых - да - нужно иногда принимать не хуже, скажем, британской королевы), то тогда "горячей войны" не избежать. Не поймёт этого лишь круглый идиот. Но я уже говорил о проблеме с IQ в квадрате этих оголтелых "баламутов".