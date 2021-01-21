Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?

Автор:

Алексей Сахаров

Фонд борьбы с коррупцией (включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) выпустил расследование о "дворце Путина" в Геленджике. Названа и цена объекта: более миллиарда долларов. Как считают в ФБК, президент Владимир Путин может оказаться владельцем самого просторного частного дома в России. Расследование вышло спустя сутки после того, как Алексея Навального отправили в СИЗО "Матросская Тишина" решением выездного суда. ФБК указал, что резиденцию построили ещё в 2010 году. Там есть церковь, ледовый дворец и секретный тоннель, который ведёт к морю. Рядом виноградники и устричная ферма – фонд Навального в видео раз за разом делает упор на атрибутах даже не достатка, а непомерной роскоши. Судя по всему, авторы ролика стремились вызвать у простых жителей России зависть и зубовный скрежет.

Дальше – больше. Оказывается, 7000 гектаров вокруг "дворца" принадлежат ФСБ. Деньги на строительство якобы проходили через офшоры. Сейчас дворцом будто бы управляет фирма "Бином", опосредовано аффилированная с племянником президента России. Это вкратце содержание "сенсационного расследования".

Как заметил Сергей Колясников, популярный и въедливый блогер из Екатеринбурга, тема "дворцов Путина" вбрасывается регулярно, она уже устарела. Но зачем-то её снова и снова поднимают на поверхность, хотя, казалось бы, уже все опровержения высказаны, сомнения развеяны.

Эта тема вброшена не три-четыре года назад, а в 2010-м (The Washington Post) и в 2016-м ("Би-би-си"). И вот уже в 2021 году выходит очередное "триумфальное" расследование на ту же тему. Сказал бы я, откуда они берут свои "сенсации", да не могу, меня дамы читают,

– отметил Колясников.

Как устроена резиденция первого лица?

Бывший сотрудник администрации президента России Андрей Перла в эфире Царьграда рассказал, что в своей жизни видел разные резиденции первого лица. И первое, что надо понимать в свете вышедшего фильма: Навальный никакого "нового расследования" не произвёл.

Эрмитаж. Фото: Царьград

"Я совершенно точно понимаю, что "дворцом Путина" описанный в фильме объект являться не может. По очень простой причине.

Резиденции президента России строятся совершенно официально. Для этого существует Управление делами президента, а там организация, которая в просторечии называется "Спецстрой".

Финансирование ведётся из государственного бюджета, подрядчики на такое строительство выбираются по конкурсу, и все закупки, которые совершаются для этого строительства, можно легко отследить по документам. Их никто ни от кого не скрывает. Но нам говорят: дворец в Геленджике построен тайно, это сделано через какие-то "фирмы-прокладки", за которыми, наверное, стоит какая-нибудь нефтяная компания, а может быть "Ростех". Извините, но "какая-нибудь нефтяная компания" и "Ростех", может быть, и владеют каким-нибудь крупным объектом недвижимости или строят его. Ничего невозможного в этом нет. Но президент-то тут при чём?" – объяснил эксперт.

Действительно, в нефтяных регионах России – и не только – есть пафосные резиденции для приёма почётных гостей. Их многие видели, некоторые даже там бывали. Но даже те объекты совсем не похожи на "дворец Путина" в Геленджике, а потому никто и не скрывает ни принадлежности этих объектов, ни их предназначения. Не скрывают даже стоимость строительства. Но вернёмся к "дворцу" и расследованию.

"Если предположить, что объект предназначен для первого лица, вряд ли бы там были игровые автоматы и казино – это уж совсем фантазии. Но этот объект должен определённым образом охраняться, известной организацией. Это Федеральная служба охраны или Росгвардия. Что нам говорят в так называемом расследовании Навального? Объект охраняет ФСБ. Извините, но этого не может быть. Либо объект охраняет ФСБ, либо он для президента. Не то чтобы ФСБ чем-то хуже, просто у этой организации другая работа, она не для этого предназначена", – добавил собеседник Царьграда.

Эрмитаж. Фото: Царьград

Объект повышенной секретности невозможно снять с квадрокоптера – эксперт

Если всё-таки поверить, что это объект повышенной секретности, то как удалось снять его с квадрокоптера? В "расследовании" показали, что объект сняли с воздуха. Если бы это был действительно секретный объект, то ни на резиновой лодке, ни на квадрокоптере к нему подобраться было бы невозможно. Если объект секретный – его снимать нельзя, точка. Никто даже объяснять ничего не будет: нет больше квадрокоптера, упал, извините.

Подробности, которые бросаются в глаза во внутреннем убранстве, говорят, что для российского государственного деятеля это не предназначено. "Золотых унитазов" у них точно нет и смысла в них тоже нет. Прежде всего обращают внимание, чтобы там были условия для работы. Достаточно посмотреть на любую резиденцию. Там есть спецсвязь, приняты меры безопасности, очевидно, что там есть и спальни, и спортивные залы, поскольку это всё-таки резиденция. Но главное не в этом.

Нам показали какой-то крупный объект недвижимости. Но не предназначенный для первого лица, это точно,

– подтвердил Перла.

Когда строится резиденция, в открытых данных можно увидеть и цену строительства, и архитектурные данные. Можно увидеть смету, удешевление объекта, удорожание – это обычное получение открытых сведений, это не журналистское расследование. Чтобы попасть на объект, конечно, нужен пропуск. Но никаких дикостей вроде "не подходите, там 7000 гектаров зачищенной территории" там точно не будет.

Преувеличения и натяжки – стиль "расследования" Навального

Мягко говоря, "расследование" содержит преувеличения и натяжки. Судя по планировке, похоже, что кому-то нужна крупная ведомственная гостиница: это же рядом с Сочи. Есть и богатеи, которые строят себе дворцы, такое тоже может быть.

"Ужас положения наших западных партнёров заключается в том, что все разговоры, что Путин страшно обогатился на президентском посту, не подтверждены. Никто до сих пор не смог ткнуть пальцем: а где богатства-то? Ну, если не рассматривать истории, когда люди начинают рассчитывать цену его пуховика, в котором он выходит записывать новогоднее обращение. Никаких других разоблачений так и не произошло. Поэтому тычем пальцем: вот, ему строят дворец! Это технология создания народного протеста: нужно не просто уличить в богатстве, а уличить в роскоши. Чем хороша эта технология – можно ничего не расследовать, можно просто выдумывать. Вот мы с вами рассуждаем, ищем рациональное зерно. А такие расследования рассчитаны на людей, которые не рассуждают", – заключил Перла.

И к слову, совершенно ясно, почему фильм о "дворце Путина" вышел именно сейчас. На субботу ФБК планирует акции протеста по всей России. Куда пытаются затащить несовершеннолетних ребят, и именно на них рассчитана "картинка" так называемого расследования – яркая, "разжёванная", привлекательная.

И последняя странность

Кстати, интересный факт. После того как вышло это "расследование", на биткойн-счёте, принадлежащем штабу Навального, обнаружился приход одного биткойна. Это по нынешнему курсу приблизительно 2,7 миллиона рублей. Трансфер более чем интересный, особенно если сопоставить, что, перед тем как пришли деньги, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков опубликовал в Facebook сообщение, в котором призвал ввести антироссийские санкции. Сообщение в соцсети появилось в 19:29, а уже в 19:44 на биткойн-счёт штабов Навального поступили деньги. Те самые 2,7 миллиона рублей. "Расследование" Навального к тому времени уже появилось в Сети.