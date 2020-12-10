Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / В мире

Тайна приоткрылась: Орудие убийства иранского физика-ядерщика вывело на НАТО

10 декабря 2020, 12:55  •  156 • В мире
По данным Генштаба Вооружённых сил Ирана, в физика-ядерщика и замминистра обороны страны Мохсена Фахризаде стреляли из оружия, которое используют страны НАТО. Кроме того, известно, что убийцы использовали глушитель.
Физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое используют страны НАТО. Об этом сообщил секретарь Совета целесообразности страны Мохсен Резаи со ссылкой на начальника Генштаба Вооружённых сил Мохаммада Бакери.
Резаи также уточнил, что убийцы учёного использовали глушитель. Именно поэтому охрана не смогла вовремя отреагировать - телохранители не слышали выстрелов, пишет агентство Mehr.
По данным иранских СМИ, физик ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охраны, но вышел из машины после того, как принял стрельбу за звуки столкновения с препятствием. Фахризаде получил ранения и скончался в больнице.
Учёный руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны Ирана. Как заявлял заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, министра застрелили из пулемёта, установленного в автомобиле и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсационное признание
10 декабря 2020, 07:25
Битва за Арктику проиграна русским: NI рассказал о позоре американского флота
10 декабря 2020, 05:35
"Арабская весна" провалилась: США признали поражение
10 декабря 2020, 09:15
Украинцев обязали сидеть дома после новогодних праздников: Объяснили коротким иностранным словом
10 декабря 2020, 09:15
Жареными гусями объелись: Гнездом коррупции оказались США
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 01:00
Инопланетяне давно среди нас: Экс-глава космической программы Израиля сделал сенсацио...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 01:50
Новая должность Чубайса грозит новым налогом для России? Пронько рассказал, к чему готовиться
08 декабря 2020, 04:05
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
03 декабря 2020, 23:15
"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
04 декабря 2020, 06:35
Турция и США разругались в НАТО из-за "подарка" Кремлю
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.