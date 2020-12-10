Тайна приоткрылась: Орудие убийства иранского физика-ядерщика вывело на НАТО

Физика-ядерщика и замминистра обороны Ирана Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое используют страны НАТО. Об этом сообщил секретарь Совета целесообразности страны Мохсен Резаи со ссылкой на начальника Генштаба Вооружённых сил Мохаммада Бакери.

Резаи также уточнил, что убийцы учёного использовали глушитель. Именно поэтому охрана не смогла вовремя отреагировать - телохранители не слышали выстрелов, пишет агентство Mehr.

По данным иранских СМИ, физик ехал на бронированном автомобиле в сопровождении охраны, но вышел из машины после того, как принял стрельбу за звуки столкновения с препятствием. Фахризаде получил ранения и скончался в больнице.

Учёный руководил организацией исследований и инноваций при Минобороны Ирана. Как заявлял заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции Али Фадави, министра застрелили из пулемёта, установленного в автомобиле и управлявшегося спутниковой системой с искусственным интеллектом.