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Тайна правого интернационала. Русская угроза в самом сердце Евросоюза

05 апреля 2021, 19:05  •  86 • Политика
Создан европейский альянс правых сил. Это не дежурная новость. Нет, ставка больше, чем жизнь: старая традиционная Европа погибает и спасти её может лишь объединение на основе христианских ценностей. Теперь вопрос в том, кто поможет – Польша или Россия – Орбану и Сальвини в борьбе за Европу.
Последние остатки старой Европы объявили о намерении выйти на первый план, создав альянс правых сил, общеевропейское правое политическое объединение. Это было провозглашено на состоявшейся на днях в Будапеште встрече премьер-министров Венгрии и Польши – Виктора Орбана и Матеуша Моравецкого и лидера участвующей в правительстве Италии партии "Лига" Маттео Сальвини.
Мы хотим стать лидерами в ЕС. Здесь собрались представители руководства трёх стран, на которых приходится более 100 миллионов жителей… Я уверен, что движение будет расширяться, принимая в свои ряды новые и новые политические партии, движения и блоки,
– подчеркнул в интервью итальянскому телевидению Сальвини, один из самых популярных политиков Италии и большой друг России. По его словам, целью встречи было "построить нечто долговечное" и создать "альтернативу" "захватившим власть левым", которые уничтожают Европу. Сальвини уверен, что это событие "войдёт в историю".
Польский премьер, в свою очередь, указал, что сформированный альянс правых сил ставит перед собой задачу "создать основы для новой Европы".
Мне нравится идея Маттео Сальвини о европейском Возрождении,
– отметил Моравецкий.

Орбан как движущая сила

Главную роль в оформлении союза наиболее консервативных стран Евросоюза сыграл венгерский премьер Орбан, которого в Брюсселе называют "диктатором". Говоря о значении будапештской встречи в интервью венгерскому телеканалу, Орбан пообещал постараться "исправить тот факт, что многие избиратели, которые против мультикультурализма, не имеют адекватного политического представительства в Европе". Он указал, что альянс "будет работать над созданием единого и сильного правого движения в ЕС". Практическим выражением этих планов, отметил венгерский премьер, должна стать коалиция правящих партий Польши и Венгрии – "Право и справедливость" и "Фидес", а также итальянской "Лиги", электоральной базой которой является Северная Италия.
Мы вместе не хотим жить в левой империи со столицей в Брюсселе. Мы выступаем за Европу независимых наций, где будут традиционные семейные ценности, где Европа не потеряет свой облик и идентичность,
– подчеркнул Орбан.
Венгерский лидер, в частности, высоко оценил работу Сальвини, когда тот возглавлял МВД Италии:
Не секрет, что мы называем Сальвини нашим героем, потому что некоторые говорили, что невозможно остановить нелегальную иммиграцию, а он – как раз остановил её.

Зачем нужен "правый интернационал"?

Орбан организовал будапештскую встречу по причине очевидного вырождения традиционных европейских правых политических партий, ибо в последние десятилетия они перешли на позиции беззубого центризма, сотрудничают с "зелёными". И тем самым покорно вносят вклад в уничтожение глобалистами Европы, в авангарде чего оказались либералы и левые, а в хвосте – мейнстримные "правые", "консерваторы", всевозможные "христианские" партии. Именно по этой причине доминирующая в Венгрии партия Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" вышла недавно из крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП), в которую входят некогда правые и консервативные партии стран ЕС. Представители ЕНП в Страсбурге и Брюсселе резко критикуют Венгрию за её принципиальную, базирующуюся на законе миграционную политику, надуманные ущемления гражданских прав и свобод, неприятие "современных ценностей".
На встрече с Сальвини и Моравецким в Будапеште Орбан констатировал: "«Европейская народная партия», очевидно, взяла на себя обязательство сотрудничать с европейскими левыми, а христианская демократия сегодня не имеет реального представительства в Европе. Мы хотим представлять этих людей, мы хотим, чтобы они также имели право голоса в Европейском союзе".
В интервью венгерской радиостанции в прошлом месяце Орбан заявил, что "Польша, Италия и Венгрия попытаются реорганизовать европейское правое крыло", и призвал к созданию европейского порядка в интересах тех граждан ЕС, кто настроен против засилья мигрантов, "мультикультурализма", сексуальных меньшинств, кто выступает за христианские ценности и уважает национальный суверенитет.
В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину и кто думает больше в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели в терминах Европейской империи,
– подчеркнул Орбан.

Получится ли?

Получится ли у Орбана, Сальвини и Моравецкого спасти европейскую идентичность, покончить с деградацией Европы, стать в ЕС первостепенной политической силой? Хотя поставленная этими политиками цель благородна, а страны, которые они представляют, играют не последнюю роль в сообществе, добиться заявленного будет, мягко говоря, очень и очень непросто.
Дело в том, что левым и либералам, опирающимся, к тому же, на колоссальные финансовые и организационные ресурсы глобалистов, гораздо проще объединяться и действовать совместно, так как они в своём нигилизме абсолютно похожи друг на друга. В то время как все настоящие правые и консерваторы – разные, поскольку ощущают традицию в формах национального восприятия сквозь призму истории своих стран, в которой всякое бывало. В результате левые и либералы всегда горой друг за друга, а правые и консерваторы – далеко не всегда. Лучшее доказательство этому – враждебность правой и консервативной Польши к правой и консервативной России. Чтобы навредить России, которую Сальвини и Орбан признают в качестве правой и консервативной страны, Варшава при Ярославе Качиньском и Ко сделает всё, что у неё попросит ультралиберальная администрация Джо Байдена. Мы это видим и в случае с Украиной, и с Белоруссией, и с Калининградской областью, и с провокациями в отношении "Северного потока–2". Хотя в том, что касается семьи, религии, отторжения "современных ценностей", "гендерной" и прочих ересей, большинство поляков и русских – единомышленники.

Без России – никуда

Поэтому очень сомнительно, что комплиментарно настроенные к России итальянцы и венгры (последние – в отличие от поляков – не распаляют себя прошлым, в котором тоже были с русскими в основном антагонистами) смогут повлиять на Варшаву, убедить поляков не распылять силы и прекратить враждовать с Москвой, покончить с ревностным и враждебным отношением к русским, благодаря которым, кстати, Польша и поляки сохранились до сих пор.
Данное обстоятельство, если оно не будет преодолено, вынуждает констатировать, что начинание Орбана, Сальвини и Моравецкого в нынешнем формате, увы, обречено на провал. Их собственных ресурсов, несмотря на благородную и возвышенную цель, совершенно недостаточно, чтобы нанести противнику поражение. Ибо спасти Европу можно лишь вместе с Россией – ресурсов и потенциала только в этом случае хватит. В практическом плане данное достойное вроде бы похвалы начинание пойдёт на пользу… глобалистам. Ведь если у их проекта в виде настоящих правых и консерваторов появятся какие-никакие "тормоза", это станет гарантией того, что он не потерпит катастрофу в процессе осуществления (у левых и либералов-то никаких "тормозов" нет!) и будет всё-таки однажды доведён до конца. Между тем, времени на раскачку у европейских правых и консервативных сил нет. Современная жизнь устроена так, что европейская молодёжь менее консервативна и религиозна, чем предыдущие поколения. К тому же благодаря сознательно открытым границам и поощрению глобалистами рождаемости среди инокультурного мигрантского населения нынешней Европе существовать осталось всего несколько десятков лет.
Поэтому, если европейские консерваторы и правые хотят победить, а не обеспечить торжество своим визави, они обязаны создать единый фронт с самой сильной консервативной страной, которой по факту является Россия. Причём это будет взаимовыгодный союз – его участники смогут друг у друга многому поучиться. Пока же речь идёт об объединении маргинализированных глобалистами правых политических сил Европы, которые могут благодаря ему рассчитывать подольше устоять и продержаться, но, повторим, не победить.

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