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Тайна наследника. Почему именно сейчас раскрыты архивы об убийстве Кеннеди

16 декабря 2021, 22:55  •  202 • Политика
Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с Царьградом рассказал, почему США именно сейчас раскрыли архивы об убийстве Джона Кеннеди. По его словам, речь идёт о тайне наследника.
Национальное управление архивов и документации США опубликовало 1,5 тыс. некогда засекреченных документов, касающихся убийства бывшего президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди. Полностью рассекреченными эти бумаги назвать нельзя. Несмотря на то что их предали огласке, там всё ещё остаётся много скрытой информации, зачёркнутой чёрными полосами.
Дудаков отметил, что в США с 1992 года действует закон, который обязывает власти раскрывать документы, связанные с убийством Кеннеди. Все они должны были быть опубликованы к октябрю 2017 года, однако американские спецслужбы затянули процесс, каждый раз перенося дату публикации.
Собеседник "Первого русского" считает, что для президента США Джо Байдена это имиджевый проект. Байден считает себя наследником Кеннеди. Он тоже является президентом-католиком и сторонником прогрессивного либерализма.
Байден видит себя в какой-то степени наследником Кеннеди - и по идеологии, и по вере. Поэтому для него, думаю, это вопрос личного характера,
- пояснил Дудаков.
В то же время политолог сомневается, что в рассекреченных документах будет содержаться информация, способная пролить свет на убийство Кеннеди.
Напомним, что покушение на Кеннеди состоялось 22 ноября 1963 года. Президент США был застрелен снайпером, когда проезжал по улице вместе со своей женой Жаклин в машине с открытым верхом в Далласе (штат Техас). С тех пор первые лица государства больше не ездят в кабриолетах. По официальной версии, стрелком был преступник-одиночка Ли Харви Освальд, но очень многие не верят, что за политическим убийством стоял один человек.
Американский режиссёр Оливер Стоун выпустил документальный фильм, в котором утверждается, что за убийством Кеннеди могли стоять ЦРУ и американские промышленники. В частности, им не нравилось, что Кеннеди выступал против вторжения во Вьетнам.

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