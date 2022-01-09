Тайна миллиардера. Кто сейчас претендует на место лидера бунтов в Казахстане?

Евгений Сатановский попытался дать ответ на вопрос, кто сейчас претендует на место лидера бунтов в Казахстане. Он назвал три фамилии, об одном человеке из списка рассказал весьма подробно. Попутно политолог раскрыл тайну миллиардера.

В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" Евгений Сатановский перечислил вероятных лидеров бунтов в Казахстане. Это Мухтар Аблязов, Серик Ахметов, Акежан Кажегельдин. О двух последних политолог пообещал рассказать позднее. Пока остановился лишь на первом.

В конце 1990-х Аблязов в течение полутора лет возглавлял Министерство энергетики, индустрии и торговли Казахстана. Является лидером оппозиционного движения "Демократический выбор Казахастана" (ДВК). В родстве с бизнес-партнёром семьи Назарбаева. Сам Аблязов считает себя "лидером протестов" в Казахстане, отметил Сатановский.

На родине и в России Аблязов осуждён за хищение у банка, который сам же и возглавлял. Речь более чем о 6,5 миллиарда долларов. В Великобритании этот человек осуждён за мошенничество и неуважение к суду. Проиграл ряд судебных процессов на Украине. Интерпол располагает ордером на его задержание и привод для допроса (в качестве подозреваемого). Политолог добавил, что Аблязов сотрудничает со спецслужбами Франции и США.

"Известно, что при бегстве из Казахстана он оставил несколько закладок с наличными деньгами, в том числе два 20-тонных контейнера. Валюты закладок - тенге, доллары и евро", - говорится в посте.

Сатановский добавил, что на июль 2020 года общая сумма равнялась приблизительно двум миллиардам евро. Состояние Аблязова оценивается более чем в три миллиарда долларов.