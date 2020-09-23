Тайна Лукашенко оказалась "пшиком": Завесу тайны сдёрнули в прямом эфире

Главная претензия противников Лукашенко состояла в том, что он якобы не анонсировал инаугурацию заранее. Судя по открытой информации, сообщений с назначенной датой в последние сутки-двое действительно не было. С другой стороны, после победы на выборах инаугурация логична.

Итак, оппоненты обвинили Лукашенко в тайной инаугурации. А затем вынуждены были и сами вести прямую трансляцию церемонии, которую показали по центральным каналам страны. Таким образом, тайна перестала быть тайной в прямом эфире.

Кроме того, ещё утром сообщалось о почётном карауле у здания резиденции Лукашенко. Видимо, это стало ещё одной частью "тайны". Напомним, в Белоруссии часть общества продолжает выходить на акции протеста. Другая настаивает, что Лукашенко - их президент. Разрешить этот конфликт полностью пока не удалось, но из горячей фазы он перешёл в вялотекущую.