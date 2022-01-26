Тайна крушения MH17: украинские военные контролировали зону трагедии

Объединённые иски Украины и Нидерландов против России по делу о крушении рейса МН17 должны быть отклонены ЕСПЧ для рассмотрения по существу. С таким заявлением выступил представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов настаивает, что Нидерланды злоупотребили своим правом на обращение в суд. В этой связи от имени России Виноградов представил позицию страны. Она "явно и убедительно" свидетельствует о необходимости сворачивания этих слушаний.

Будет учтена позиция России или нет - большой вопрос, поскольку дело о крушении боинга, следовавшего курсом MH17, с самого начала было политизировано. Боинг, напомним, потерпел крушение в 2014 году. Сторона обвинения хочет доказать, что именно Россия виновна в произошедшем, поскольку якобы поставила бойцам установку "Град", сбившую самолёт. Однако Россия приводит свои аргументы и напоминает, что такие "Грады" были как раз в распоряжении украинской стороны.

Нелишним будет отметить и зафиксированный факт причастности Украины к произошедшему. По крайней мере, в вопросе ответственности за воздушное пространство. Дело в том, что движение в зоне крушение MH17 регулировали именно украинские диспетчеры, о чём сегодня заявил и Михаил Виноградов. Более того, как подчеркнул Виноградов, место предполагаемого пуска ракеты, сбившей самолет, находится на территории, контролировавшейся украинскими военными.

Удивительным образом, суд не принимает к сведению вину Украину. Таким образом, становится всё больше аргументов в пользу версии о политизированности процесса.