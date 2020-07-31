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Тайна камней разгадана: Учёные выяснили, откуда строители Стоунхенджа брали материалы

31 июля 2020, 00:05  •  101 • В мире
Тайна камней разгадана: учёные выяснили, откуда строители Стоунхенджа брали материалы. Было установлено, что наиболее крупные глыбы доставлялись из лесного массива Уэст Вудс, расположенного где-то в 25 км севернее самого древнего памятника.
Британские исследователи установили происхождение наиболее крупных каменных глыб, из которых был составлен Стоунхендж. Научная статья появилась в журнале Science Advances.
Выяснилось, что строительный материал для памятника древности доставлялся из лесного массива Уэст Вудс, расположенного где-то в 25 км севернее самого Стоунхенджа.
Учёные установили, что большая часть камней сходны по своему геохимическому составу и что они, скорее всего, происходят из одного и того же места. В результате экспертизы стало понятно, что некоторые глыбы почти полностью идентичны камням в Уэст Вудсе.
Возможность точно определить местность, откуда строители Стоунхенджа брали свои материалы, - это настоящее наслаждение, - заметила историк Сьюзан Грини.
Она добавила, что теперь специалисты смогут заняться поиском маршрутов, по которым осуществлялась транспортировка глыб, и тем самым собрать ещё один фрагмент головоломки. Её заявление было опубликовано на портале комиссии "Английское наследие".

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