Тайна камней разгадана: Учёные выяснили, откуда строители Стоунхенджа брали материалы

Британские исследователи установили происхождение наиболее крупных каменных глыб, из которых был составлен Стоунхендж. Научная статья появилась в журнале Science Advances.

Выяснилось, что строительный материал для памятника древности доставлялся из лесного массива Уэст Вудс, расположенного где-то в 25 км севернее самого Стоунхенджа.

Учёные установили, что большая часть камней сходны по своему геохимическому составу и что они, скорее всего, происходят из одного и того же места. В результате экспертизы стало понятно, что некоторые глыбы почти полностью идентичны камням в Уэст Вудсе.

Возможность точно определить местность, откуда строители Стоунхенджа брали свои материалы, - это настоящее наслаждение, - заметила историк Сьюзан Грини.

Она добавила, что теперь специалисты смогут заняться поиском маршрутов, по которым осуществлялась транспортировка глыб, и тем самым собрать ещё один фрагмент головоломки. Её заявление было опубликовано на портале комиссии "Английское наследие".