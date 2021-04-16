Тайна Грефа: Кому отдали детское образование в России

В собственном расследовании Царьград выяснил, как именно структуры Германа Грефа будут влиять на развитие детского образования в России. Впрочем, будет ли это развитием? Тайна Грефа заключается уже в том, что никому не рассказывают о публичных проектах...

Уже ни для кого не секрет, что глава Сбера Герман Греф пытается захватить образование детей в России. Но если раньше мы говорили лишь о цифровой экспансии, теперь речь пойдёт и о методическом давлении. В ходе собственного расследования Царьград выяснил новые тайны Грефа.

Итак, Герман Греф делает ещё один большой шаг к достижению своей давней мечты - стать "главным по образованию" в стране. "Его" Сбер готовится войти в число акционеров крупнейшего издательства России - "Просвещение", фактического монополиста на рынке учебников и методических пособий.

Есть чёткий план действий по захвату "образовательной власти" в стране, и один из ключевых элементов схемы уже выполнен: Сбер зарегистрировал структуру, которой, собственно, и предстоит войти в состав акционеров "Просвещения". 16 марта сего года появилось некое ООО "СберОбразование". Руководить им поставлена недавно отметившая своё 38-летие экс-замминистра просвещения страны Марина Ракова, год назад покинувшая пост в министерстве ради должности вице-президента Сбербанка - куратора дивизиона "Цифровые образовательные платформы".

В беседе с Царьградом Марина Ракова подтвердила назначение. Правда, чем именно предстоит заниматься "СберОбразованию", Марина Николаевна не сочла нужным уточнить - вроде как тайна.

"Всё, что перечислено в перечне по ОКВЭД, то и будет, тем и намерены заниматься. Всё, что указано в кодах ОКВЭД. Как только будут первые шаги (в работе. - Ред.), вы узнаете. Устав компании публичен, перечень ОКВЭД тоже, вы можете сделать выводы обо всём, чем мы будем заниматься", - заметила она.

Однако "Первый русский" восполнил эти пробелы. Полная версия расследования доступна по ссылке.