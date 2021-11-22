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Тайна гибели подлодки "Курск" нашлась в НАТО. Идёт яростный торг?

22 ноября 2021, 15:30  •  38 • Политика
Гибель "Курска" - одна из самых страшных трагедий двух последних десятилетий. И сказанное адмиралом Вячеславом Поповым полностью меняет картину произошедшего. Виновника трагедии следует искать в НАТО, уверен Попов. Но и это ещё не конец истории.
В момент трагедии адмирал Вячеслав Попов занимал должность командующего Северным флотом. Спустя 20 лет после катастрофы с "Курском" он смоделировал ситуацию и объяснил, почему затонула подлодка. Сказанное Поповым вошло и в известный фильм о трагедии, вышедший несколько месяцев назад. На своей версии Попов настаивал и в беседе с "РИА Новости".

В поисках иностранной подлодки

По мнению Попова, в гибели русских подводников виноваты страны НАТО. Адмирал убеждён, что "Курск" затонул после столкновения с иностранной подлодкой.
Русский военачальник привёл важное доказательство. Дело в том, что в момент трагедии был получен сигнал SOS из того района, где тонул "Курск". Однако военный уверен, что его подавала не русская субмарина, а иностранная, которая также получила повреждения в результате столкновения.
Подлодку, которая могла столкнуться с "Курском", обнаружили позже у берегов Норвегии. "И она какое-то время находилась на грунте и восстанавливала свою способность двигаться", - рассказал адмирал в интервью.
По версии Вячеслава Попова, скорее всего, иностранная подлодка следила за манёврами "Курска". Потом связь была потеряна, и на субмарине решили приблизиться, чтобы продолжить слежку. Однако иностранные подводники не рассчитали и столкнулись с русской подлодкой.
Адмирал уточнил, как могла произойти трагедия.
"Курск" совершает какие-то действия, манёвр какой-то или действия технические, что у него меняется, или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестаёт его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот - вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую.

Свидетельства американца

В мае прошлого года в американском сетевом издании "Интерсепт" вышел материал о трагедии "Курска", в котором сотрудник Агентства нацбезопасности США настаивал, что информация о проблеме на нашей подлодке оказалась в распоряжении Осло за 3,5 часа до того, как Северный флот ВМФ России узнал о происшествии. Другими словами, 3,5 часа военные в Осло наблюдали, как гибнут наши моряки, и ничего не предпринимали. И это снова отсылает нас к версии участия НАТО в трагедии.
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Царьградом подтвердил, что подобное могло произойти.
Вполне возможно, что норвежцы получили какие-то данные со своих сейсмических станций, которые находятся поблизости, или с судна "Марьята", которое находилось рядом. Такой вариант тоже не следует исключать,
- сказал эксперт, добавив, что экипаж на этом судне полностью американский.
С другой стороны, не следует забывать и о реалиях того времени: 20 лет назад в наших ведомствах, в том числе в Минобороны России, запросто сидели американские советники, которые "говорили, что надо резать и как", отметил Блытов. А резать нужно было "всё, что мешает американцам в море". В продолжение темы Блытов добавил, что если норвежцы действительно первыми получили информацию о "Курске", то они наверняка сразу информировали США. С другой стороны, Блытов заметил: есть вероятность, что и наши военные сразу поняли, что на борту "Курска" есть проблемы. Однако сначала пытались проверить информацию, а потому время было потеряно.

Яростный торг

Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился своими воспоминаниями по следам высказываний Попова. Он полагает, что адмирал в отставке не случайно напомнил Западу про старый должок с "Курском". Только так можно объяснить обнародование этой информации спустя 20 лет.
Стешин и сам в своё время пытался выяснить, что же произошло с подлодкой. Вопрос задал вице-адмиралу, с которым был дружен:
Мы очень крепко подружились - ровесники, куча общих интересов и так далее. Но на вопрос, что случилось с "Курском", он отвечать не стал. И я его прекрасно понял и больше к этой теме не возвращался.
Дмитрий Стешин считает, что множество деталей гибели подлодки, действительно, остались за кадром. А информация и сейчас выдаётся дозированно:
Где-то идёт яростный торг за российские интересы и зоны влияния и "наши мёртвые нас не оставят в беде".

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