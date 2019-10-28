Тайна «девяти жизней» аль-Багдади: Что стоит за операцией США по ликвидации главаря ИГИЛ

Автор:

Курганов Дмитрий

«Умер как трус»

Первые сообщения о том, что США ликвидировали главаря «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, появились в субботу, 26 октября. Тогда же американский лидер Дональд Трамп опубликовал в Twitter загадочно-анонсирующий пост, в котором проинформировал о том, что «случилось что-то очень важное». Тут же президентская администрация сообщила, что в воскресенье главой Белого дома будет сделано некое заявление.

И действительно — Трамп официально рассказал на весь мир о том, что аль-Багдади был уничтожен. Президент США поделился и некоторыми подробностями того, как это произошло. По его словам, лидер ИГИЛ «умер как трус», когда пытался сбежать через подземные ходы от американского спецназа. Трамп сообщил, что аль-Багдади привёл в действие свой пояс смертника, в результате чего погиб не только он сам, но и ещё трое детей, которые находились рядом в момент взрыва. В то же время ещё 11 детей смогли вызволить живыми. Помимо этого, глава Белого дома отметил, что в ходе операции были уничтожены ещё несколько боевиков, потерь американским военным удалось избежать.

Помощь, которой не было

Предугадывая предстоящие вопросы, Трамп добавил, что личность аль-Багдади была установлена проведённой экспертизой ДНК, которая понадобилась, поскольку от тела террориста мало что осталось после взрыва. А дальше было сказано нечто странное. Американский лидер поблагодарил несколько стран, в том числе и Россию, за помощь в проведении этой опасной миссии. По словам Трампа, российские военные якобы предоставили американским вертолётам возможность пролететь через «контролируемую РФ территорию». При этом Москва не была поставлена в известность о целях такого перемещения. К слову, не в курсе был и Конгресс — президент США побоялся, что СМИ могут раньше времени узнать об операции, что неизбежно навредило бы американским военным.

В то же время турецкое агентство Anadolu распространило видео с места событий, сообщив, что террорист был ликвидирован возле деревни Бариша. По данным журналистов, операция, в которой приняли участие восемь вертолётов со спецназовцами и два дрона, длилась несколько часов. Также сообщалось, что были обнаружены тела семи человек, причём ребёнок среди них был только один.

Однако в Минобороны России усомнились в том, что США действительно ликвидировали Абу Бакра аль-Багдади. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, оно не обладает достоверной информацией об «очередном уничтожении» бывшего лидера ИГИЛ. Оправданные сомнения основаны на том, что в якобы успешной операции принимали участие несколько стран, а противоречащие друг другу сведения о деталях не позволяют с уверенностью говорить о её реальности. Также Конашенков заявил, что Минобороны ничего не известно о каком бы то ни было «содействии» американским военным, о котором говорил Трамп.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

В военном ведомстве также подчеркнули, что не стоит преувеличивать значение «очередной смерти» аль-Багдади, даже если она случилась на самом деле, поскольку ещё в начале прошлого года силы ИГ были окончательно разбиты армией сирийского правительства при участии российских ВКС.

Аль-Багдади «хоронили» несколько раз

О том, что лидер «Исламского государства» убит, ранее сообщалось не единожды. В 2011 году американские власти объявили награду в 10 миллионов долларов за достоверные данные о месте пребывания террориста. Однако более трёх лет о нём практически ничего не было слышно. Его группировка активизировалась летом 2014 года, захватив город Мосул и часть северного Ирака. Именно тогда и появилась аббревиатура ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта».

Первые слухи о смерти главаря ИГ появились после ударов коалиции во главе с США по району Аль-Каим. Тогда сообщалось, что десятки джихадистов были убиты, и вроде бы среди них был и аль-Багдади. Потом СМИ писали о тяжёлом ранении террориста, другие издания утверждали, что он скончался в одной из больниц Ракки в Сирии.

Вскоре аль-Багдади был «воскрешён», его якобы видели в Турции, где он проходил лечение, откуда тайком отправился в Ливию. Летом 2016 года были опубликованы данные, что он получил смертельное ранение в результате очередного удара коалиции в районе всё той же Ракки. Чуть менее года спустя там проходило совещание «военного командования» ИГ. Тогда Минобороны России предположило, что аль-Багдади был уничтожен в результате удара российских ВКС 28 мая. Однако в пресс-службе ведомства это преподнесли лишь как информацию, требующую уточнения, которого впоследствии она так и не получила.

Тем более что уже осенью того же года была опубликована продолжительная аудиозапись разговора главаря ИГ. О её «свежести» говорил тот факт, что джихадист в числе прочего упомянул совсем недавние события, в ходе которых иракские правительственные силы заняли Мосул, это произошло двумя месяцами ранее.

Абу Бакр аль-Багдади. Фото: ---/Globallookpress

В феврале 2018 года СМИ снова заговорили о том, что аль-Багдади при смерти и находится в одном из полевых госпиталей в Сирии. Однако в августе группировка распространила новое доказательство того, что её лидер жив: в этом аудиосообщении глава «халифата» призывал к продолжению «джихада». А в апреле нынешнего года впервые за несколько лет появилось видео с непосредственным участием аль-Багдади. На этих пропагандистских кадрах лидер ИГ не выглядит каким-то совсем уж больным.

Почему именно сейчас?

Тем не менее заявление Трампа о ликвидации аль-Багдади, во-первых, первое, сделанное официальным лицом, а во-вторых, оно содержит указание конкретных обстоятельств, при которых проводилась операция. Однако эксперты отмечают, что на деятельность ИГИЛ, от которой, по сути, остались лишь разрозненные ячейки, значительного влияния произошедшее не окажет.

Чего не скажешь о внутриполитической жизни США. Очевидно, что Трамп хочет использовать ликвидацию главаря группировки для поднятия собственного рейтинга. На нём негативно сказывается давление со стороны демократической партии по различным поводам — от разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским до вывода американских подразделений с территорий, подконтрольных сирийским курдам. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, США и раньше могли ликвидировать лидера ИГИЛ, однако Трамп решил это сделать именно сейчас, на фоне «плохих новостей». Тем не менее совсем не факт, что на предвыборную кампанию это окажет весомое влияние.

Десятки женщин с детьми из России исчезли в сирийской пустыне в ходе операции Турции Президентские выборы в Соединённых Штатах состоятся осенью 2020 года, то есть через год. За это время многое произойдёт и многое забудется,

— считает Брутер.

Нестыковки

Ещё до выступления Трампа эксперты указали на несколько нестыковок в сообщениях о ликвидации аль-Багдади. И нельзя сказать, что слова американского президента расставили точки над «i». Не стало понятно, как террористы подпустили к ставке своего главаря все восемь вертолётов. Неужели при желании они не смогли бы сбить хотя бы один?

Ещё один вопрос: как американцы узнали, что имел место именно самоподрыв? Если бы рядом находился хоть кто-то из спецназа, то он получил бы как минимум серьёзные ранения, а то и вовсе был бы убит. Однако, согласно заявлению президента США, обошлось без этого. Вызывает сомнение и необходимость авиаудара уже после операции. Единственная логически обоснованная причина, по мнению экспертов, — сокрытие доказательств инсценировки.

Также сложно говорить о реальности операции до тех пор, пока мир не увидит подлинные видеодоказательства. Ведь все действия спецназовцев «Дельты» пишутся на специальные камеры. Мало ли что в Конгрессе потом спросят. Да и самим силовикам пригодится при разборе полётов.

Много говорится и о том, что аль-Багдади — человек США. Его ранее уже ловили на связях с американскими спецслужбами, а значит, он был полезен. Сомнительно, что Пентагон и ЦРУ решили бы от него избавиться. Не исключено, что «операция» была лишь прикрытием, а на самом деле террориста вывезли в неизвестном направлении.

Впрочем, и это лишь только догадки. Был ли на самом деле убит в Идлибе Абу Бакр аль-Багдади, пока остаётся фактом только на основании заявления Трампа. Мировой общественности нужны доказательства. Будем ждать с нетерпением.