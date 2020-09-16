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Тайн больше нет: Навальный прятал кота Скрипалей
16 сентября 2020, 21:20 • 219 • Политика
Ну, теперь ясно, отчего с Лёшенькой Навальным такую наваристую уху из ушей от селёдки на Западе сварили. Достаточно сравнить картину его отравления – ну, или "отравления", тут не до споров – с картиной того, что британские последыши Черчилля провернули со Скрипалями в 18-м году.
Автор:
Александр Цыганов
Дело об отравлении Скрипалей
Сначала расставим фигуры на доске – вслед за теми, кто задумал ту партию.
Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, предатель, работавший на британскую разведку, осуждённый, отсидевший, помилованный, обмененный, проживающий в Британии на английский пенсион. Характер скрытный, по отзывам сослуживцев – с подлянкой. Не женат.
Дочь Скрипаля, Юлия, невинная и очень милая на вид молодая дама, приехавшая в Англию проведать несчастного отца. Из России, что важно. Хотя в основном жила с отцом в Англии, а на родине работала в представительствах западных компаний. Характер скрытный. Не замужем.
Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, работавший на британскую разведку, проживающий в Британии на английский пенсион, с дочерью Юлией. Фото: ukr.media/Global Look Press
Кот Скрипалей, Нэш ван Дрэйк. О порочащих связях сведений не имеется, но цвет шкуры чёрный. Глаза жёлтые. Характер благородный: сам месяц голодал, впал в состояние стресса, но двух морских свинок не тронул. Может быть, не смог клетку вскрыть. Всё равно благородный. Не женат. Был... Ликвидирован английскими спецслужбами.
Морские свинки Скрипалей. О характере сведений не имеется. О семейном положении сведений не имеется. Умерли от голода и обезвоживания.
Теперь сам ход партии.
Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло 4 марта 2018 года. Дата важна.
Отравленные Скрипали не болели, не кричали. Просто почувствовали себя плохо: сидели на скамейке и вели себя настолько неадекватно, что поначалу их приняли за употребивших наркотики. Но были госпитализированы уже в бессознательном состоянии.
Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта. Вот почему важна была дата отравления: молодой (1985 года рождения) организм выкарабкивался из комы 25 дней. Из больницы была выписана 10 апреля.
Отцу женщины пришлось хуже: он пришёл в себя 6 апреля, его смогли выписать 18 мая.
При расследовании дела отравился и был госпитализирован полицейский.
Ещё одно важное обстоятельство: следы яда, которым травили Скрипалей, были обнаружены в ресторане, где они обедали, в пабе, где выпили пива, в их доме (особенно на ручке двери). Отметим: следы были там, где видели носителей яда.
В устранении последствий отравления в городе Солсбери участвовали 180 военных из подразделений химзащиты, а также экспертов центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.
Гражданам рекомендовалось постирать одежду, а также протереть хотя бы влажной салфеткой вещи и предметы, которые держали в руках в день отравления Скрипалей.
Объекты, где были обнаружены следы яда, затем обнесли трёхметровыми оградами, а сам город Солсбери чистили несколько месяцев.
Сравнение с делом Навального
Не будем касаться сейчас версий, кто стоял за преступлением. Просто отметим как факт: британские эксперты объявили, что не установили место изготовления данного образца "Новичка", но английские власти в лице не более и не менее как премьер-министра Терезы Мэй споро обвинили во всём Москву, заявив, что отравление было "наверняка одобрено за пределами ГРУ на высшем уровне Российского государства".
Не будем говорить и о том, кому было выгодно, а кому ни с какой стороны не интересна столь демонстративная акция по отравлению Скрипалей, явно не нацеленная на их реальное убийство, зато вызвавшая цунами яростного напора на Западе с требованием к Москве признать свою вину.
В устранении последствий отравления в городе Солсбери участвовали 180 военных из подразделений химзащиты, а также экспертов центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны. Фото: I-Images/Global Look Press via ZUMA Press
Не в этом проблема.
В Навальном.
Общего в этих двух отравлениях два пункта. Первый: заявлено, что Навального отравили тоже "Новичком" и сделано этой по приказу Кремля. Второй: российский МИД направил тогда Великобритании, а сейчас Германии список из конкретных вопросов, которые могли бы установить настоящего производителя отравы, но ответа не получил ни тогда, ни сейчас.
Остальное в обстоятельствах отравления различается предельно.
Отравление Навального произошло 20 августа 2020 года.
Получив отравление, Навальный болел и кричал. Тут же потерял сознание. Сразу же был госпитализирован. Были проведены токсикологические анализы в нескольких лабораториях, которые никаких следов отравления чем бы то ни было вроде судорожных или синтетических ядов не показали. Правда, министерство здравоохранения Омской области объявило, что в моче Навального обнаружены алкоголь и кофеин.
При расследовании дела больше никто не отравился.
Эксперты из военной химической лаборатории в Мюнхене объявили, что для отравления Навального было применено боевое отравляющее вещество из семейства "Новичок".
Важное обстоятельство: следы яда, которым травили Навального, не были обнаружены в кафе, где он завтракал чашкой чая, в аэропорту, где он ждал свой рейс, в самолёте, на котором он летел.
Отметим: в общей сложности, кроме Навального, не пострадал никто.
В устранении последствий отравления в Томске, Омске и Берлине не участвовал ни один военный или эксперт ни из одного центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.
По неподтверждённым данным, Навальный также высказался в том духе, что, дескать, он не будет что-либо свидетельствовать против своей страны. Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press
Гражданам не рекомендовалось в связи с отравлением Навального ничего.
Никакие объекты не закрывали, зане никаких следов яда нигде обнаружено не было.
И последнее, что, однако, важно. Как только Навальный пришёл в себя и начал говорить, он сразу же изложил две принципиальные позиции: что "после выздоровления планирует вернуться в Россию для продолжения своей прежней деятельности" и что он не будет "сотрудничать с российскими властями в расследовании своего отравления". Кроме того, по неподтверждённым данным, Навальный также высказался в том духе, что, дескать, он не будет что-либо свидетельствовать против своей страны.
И вот это заявление важно, даже если он его не делал, а кто-то сделал за него или даже вовсе ему приписал. Ибо это заявление ставит Навального на новую ступень его политического состояния.
Навального – в президенты?
Итак, подытожим.
В прошлый раз с "Новичком" хотя бы из чешуи нечто сварганили. Со Скрипалями которые. Самих где-то закрыли. И потом не показали. Сказали лишь, что в Новой Зеландии теперь живут. Что вообще-то не факт, что факт. Когда имеешь дело с английскими спецслужбами, слово "закрыли" запросто может потерять буковку "к". Вон же они своего родного офицерика, создателя фейковых "Белых касок", не пожалели, из окошка в Стамбуле выкинули, чтобы случайно не проболтался, кто ему деньги на спектакли о химических атаках давал. А тут какой-то русский предатель...
Да они даже кота не пожалели! Удавили скотинку бессловесную, чтобы, по их же словам, из "состояния сильного стресса" его вывести!
Годный способ, ничего не скажешь...
Но решение тех, кто Лёшино отравление заказал, похоже, было растяжимым. Вариант один: с Навальным плохо – то ли панкреатит, то ли из похмелья не ладом выходил, – Навальный помирает. Тогда "Новичок", бутылка, трусы, звери в Кремле, Мордор должен объясниться в очередном преступлении... Вариант два: с Навальным плохо, но он не помирает благодаря оперативным и умелым действиям русских врачей. Тогда опять-таки "Новичок", про бутылку и трусы вся управляемая западная пресса плотно забывает, Навальный выздоравливает, требует возвратить его в Россию, где разом становится политиком первого ранга. А как же – и травленый, и патриот, и против зверей в Кремле, которые прямо-таки помешались на своём треклятом "Новичке".
И вовсе это не смешно. Вон на Украине некто Ющенко решил себе шарма добавить за счёт употребления человеческих зародышей в организм. А стволовые клетки – субстанция непредсказуемая: где по заданной программе развиваться начнут, а где – по собственной. И – здравствуй, рак мозга! Или как вон у Ющенко – вид лепры на лице. Проказы, проще говоря. Но какая разница, что и от чего! Главное, что послушные лепилы из очередной западной клиники заявили, что Ющенко отравили. До "Новичка" тогда не додумались, поэтому диоксин в дело пошёл. И что, что в дозе, в 10 тысяч раз превышавшей смертельную? Главное-то сделали: отравленный, обиженный, жалкий, он вызвал такое сочувствие у народа, что в президенты Украины просочился. А уж там такую пользу Западу принёс, что разом мульку с отравлением во все методички внесли.
Так что ждём Навального кандидатом в президенты! Остаётся только надеяться, что для ощущения себя очаровательным ему водки с каннабисом будет хватать. На питание стволовыми клетками не замахнётся…
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