Тайн больше нет: Навальный прятал кота Скрипалей

Автор:

Александр Цыганов

Дело об отравлении Скрипалей

Сначала расставим фигуры на доске – вслед за теми, кто задумал ту партию.

Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, предатель, работавший на британскую разведку, осуждённый, отсидевший, помилованный, обмененный, проживающий в Британии на английский пенсион. Характер скрытный, по отзывам сослуживцев – с подлянкой. Не женат.

Дочь Скрипаля, Юлия, невинная и очень милая на вид молодая дама, приехавшая в Англию проведать несчастного отца. Из России, что важно. Хотя в основном жила с отцом в Англии, а на родине работала в представительствах западных компаний. Характер скрытный. Не замужем.

Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ, работавший на британскую разведку, проживающий в Британии на английский пенсион, с дочерью Юлией. Фото: ukr.media/Global Look Press

Кот Скрипалей, Нэш ван Дрэйк. О порочащих связях сведений не имеется, но цвет шкуры чёрный. Глаза жёлтые. Характер благородный: сам месяц голодал, впал в состояние стресса, но двух морских свинок не тронул. Может быть, не смог клетку вскрыть. Всё равно благородный. Не женат. Был... Ликвидирован английскими спецслужбами.

Морские свинки Скрипалей. О характере сведений не имеется. О семейном положении сведений не имеется. Умерли от голода и обезвоживания.

Теперь сам ход партии.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло 4 марта 2018 года. Дата важна.

Отравленные Скрипали не болели, не кричали. Просто почувствовали себя плохо: сидели на скамейке и вели себя настолько неадекватно, что поначалу их приняли за употребивших наркотики. Но были госпитализированы уже в бессознательном состоянии.

Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта. Вот почему важна была дата отравления: молодой (1985 года рождения) организм выкарабкивался из комы 25 дней. Из больницы была выписана 10 апреля.

Отцу женщины пришлось хуже: он пришёл в себя 6 апреля, его смогли выписать 18 мая.

При расследовании дела отравился и был госпитализирован полицейский.

Эксперты из военного химического центра "Портон-Даун" объявили, что для отравления Скрипалей было применено боевое отравляющее вещество А-234 из семейства "Новичок". Это такая разработка данного ОВ, которая по консистенции напоминает вязкую мазь, не распространяется по воздуху, устойчива к погодным условиям.

Ещё одно важное обстоятельство: следы яда, которым травили Скрипалей, были обнаружены в ресторане, где они обедали, в пабе, где выпили пива, в их доме (особенно на ручке двери). Отметим: следы были там, где видели носителей яда.

И ещё отметим: в общей сложности кроме полицейского сержанта пострадали и обратились за медицинской помощью ещё 46 человек, имевших контакт со Скрипалями или с теми вещами, которые они использовали.

В устранении последствий отравления в городе Солсбери участвовали 180 военных из подразделений химзащиты, а также экспертов центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

Гражданам рекомендовалось постирать одежду, а также протереть хотя бы влажной салфеткой вещи и предметы, которые держали в руках в день отравления Скрипалей.

Объекты, где были обнаружены следы яда, затем обнесли трёхметровыми оградами, а сам город Солсбери чистили несколько месяцев.

Сравнение с делом Навального

Не будем касаться сейчас версий, кто стоял за преступлением. Просто отметим как факт: британские эксперты объявили, что не установили место изготовления данного образца "Новичка", но английские власти в лице не более и не менее как премьер-министра Терезы Мэй споро обвинили во всём Москву, заявив, что отравление было "наверняка одобрено за пределами ГРУ на высшем уровне Российского государства".

Не будем говорить и о том, кому было выгодно, а кому ни с какой стороны не интересна столь демонстративная акция по отравлению Скрипалей, явно не нацеленная на их реальное убийство, зато вызвавшая цунами яростного напора на Западе с требованием к Москве признать свою вину.

В устранении последствий отравления в городе Солсбери участвовали 180 военных из подразделений химзащиты, а также экспертов центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны. Фото: I-Images/Global Look Press via ZUMA Press

Не в этом проблема.

В Навальном.

Общего в этих двух отравлениях два пункта. Первый: заявлено, что Навального отравили тоже "Новичком" и сделано этой по приказу Кремля. Второй: российский МИД направил тогда Великобритании, а сейчас Германии список из конкретных вопросов, которые могли бы установить настоящего производителя отравы, но ответа не получил ни тогда, ни сейчас.

Остальное в обстоятельствах отравления различается предельно.

Отравление Навального произошло 20 августа 2020 года.

Получив отравление, Навальный болел и кричал. Тут же потерял сознание. Сразу же был госпитализирован. Были проведены токсикологические анализы в нескольких лабораториях, которые никаких следов отравления чем бы то ни было вроде судорожных или синтетических ядов не показали. Правда, министерство здравоохранения Омской области объявило, что в моче Навального обнаружены алкоголь и кофеин.

Навальный пришёл в себя через 17 дней. Ещё через неделю он обнародовал обращение к своей пастве и опубликовал фотографию, на которой выглядит просто чудесно для человека, только что выведенного из комы. В отличие от Юлии Скрипаль, на горле у Навального нет следов ввода катетера.

При расследовании дела больше никто не отравился.

Эксперты из военной химической лаборатории в Мюнхене объявили, что для отравления Навального было применено боевое отравляющее вещество из семейства "Новичок".

Важное обстоятельство: следы яда, которым травили Навального, не были обнаружены в кафе, где он завтракал чашкой чая, в аэропорту, где он ждал свой рейс, в самолёте, на котором он летел.

Отметим: в общей сложности, кроме Навального, не пострадал никто.

В устранении последствий отравления в Томске, Омске и Берлине не участвовал ни один военный или эксперт ни из одного центра химической, биологической, радиологической и ядерной обороны.

По неподтверждённым данным, Навальный также высказался в том духе, что, дескать, он не будет что-либо свидетельствовать против своей страны. Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press

Гражданам не рекомендовалось в связи с отравлением Навального ничего.

Никакие объекты не закрывали, зане никаких следов яда нигде обнаружено не было.

И последнее, что, однако, важно. Как только Навальный пришёл в себя и начал говорить, он сразу же изложил две принципиальные позиции: что "после выздоровления планирует вернуться в Россию для продолжения своей прежней деятельности" и что он не будет "сотрудничать с российскими властями в расследовании своего отравления". Кроме того, по неподтверждённым данным, Навальный также высказался в том духе, что, дескать, он не будет что-либо свидетельствовать против своей страны.

И вот это заявление важно, даже если он его не делал, а кто-то сделал за него или даже вовсе ему приписал. Ибо это заявление ставит Навального на новую ступень его политического состояния.

Навального – в президенты?

Итак, подытожим.

В прошлый раз с "Новичком" хотя бы из чешуи нечто сварганили. Со Скрипалями которые. Самих где-то закрыли. И потом не показали. Сказали лишь, что в Новой Зеландии теперь живут. Что вообще-то не факт, что факт. Когда имеешь дело с английскими спецслужбами, слово "закрыли" запросто может потерять буковку "к". Вон же они своего родного офицерика, создателя фейковых "Белых касок", не пожалели, из окошка в Стамбуле выкинули, чтобы случайно не проболтался, кто ему деньги на спектакли о химических атаках давал. А тут какой-то русский предатель...

Да они даже кота не пожалели! Удавили скотинку бессловесную, чтобы, по их же словам, из "состояния сильного стресса" его вывести!

Годный способ, ничего не скажешь...

А вот Навальный как-то всё быстро преодолел. Только что весь в "Новичке" был – и уже политическую деятельность в России планирует. И не боится, главное, возвращаться в руки своих недотёпистых убийц. Которые ведь вполне могут довершить своё дело…

Но решение тех, кто Лёшино отравление заказал, похоже, было растяжимым. Вариант один: с Навальным плохо – то ли панкреатит, то ли из похмелья не ладом выходил, – Навальный помирает. Тогда "Новичок", бутылка, трусы, звери в Кремле, Мордор должен объясниться в очередном преступлении... Вариант два: с Навальным плохо, но он не помирает благодаря оперативным и умелым действиям русских врачей. Тогда опять-таки "Новичок", про бутылку и трусы вся управляемая западная пресса плотно забывает, Навальный выздоравливает, требует возвратить его в Россию, где разом становится политиком первого ранга. А как же – и травленый, и патриот, и против зверей в Кремле, которые прямо-таки помешались на своём треклятом "Новичке".

И вовсе это не смешно. Вон на Украине некто Ющенко решил себе шарма добавить за счёт употребления человеческих зародышей в организм. А стволовые клетки – субстанция непредсказуемая: где по заданной программе развиваться начнут, а где – по собственной. И – здравствуй, рак мозга! Или как вон у Ющенко – вид лепры на лице. Проказы, проще говоря. Но какая разница, что и от чего! Главное, что послушные лепилы из очередной западной клиники заявили, что Ющенко отравили. До "Новичка" тогда не додумались, поэтому диоксин в дело пошёл. И что, что в дозе, в 10 тысяч раз превышавшей смертельную? Главное-то сделали: отравленный, обиженный, жалкий, он вызвал такое сочувствие у народа, что в президенты Украины просочился. А уж там такую пользу Западу принёс, что разом мульку с отравлением во все методички внесли.

Так что ждём Навального кандидатом в президенты! Остаётся только надеяться, что для ощущения себя очаровательным ему водки с каннабисом будет хватать. На питание стволовыми клетками не замахнётся…