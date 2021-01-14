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Тауэр в трауре: Умерла "королева Мерлина". Сбудется ли мрачное пророчество?

14 января 2021, 12:35  •  123 • В мире
Лондонский Тауэр и его обитатели в трауре: сообщается, что умерла знаменитая "королева воронов" Мерлина. Теперь жители Лондона гадают, скоро ли сбудется мрачное пророчество.
Самая главная и самая известная ворона крепости Тауэр по имени Мерлина исчезла несколько недель назад. В музее с грустью отметили, что птица, вероятнее всего, умерла.
Мерлина и раньше улетала за пределы крепости, но всегда возвращалась к родной стае, поскольку была очень привязана к другим тауэрским воронам, а также к смотрителям музея. На этот раз возвращения не произошло, из чего музейщики сделали вывод, что ворона-долгожительница погибла.
На сайте Тауэра даже появился своего рода некролог по ушедшей обитательнице: "Мерлина была неоспоримым лидером популяции, королевой тауэрских воронов", - пишут сотрудники музея. "Её будет очень не хватать воронам, смотрителю воронов и всем нам, сотрудникам Тауэра", - с неподдельной скорбью признаются они.
Эту грусть легко понять, если знать о мрачном пророчестве, которое гласит, что если в Тауэре останется меньше шести воронов, то крепость, а также всё королевство рухнет. Со смертью Мерлины птиц осталось ровно шесть.

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