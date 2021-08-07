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Татьяна Буланова обратилась с открытым обращением к Элле Памфиловой

07 августа 2021, 20:45  •  272 • Аналитика
Кандидат в Законодательное собрание Санкт-Петербурга Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК с открытым письмом. Певица просит главу федерального ведомства навести порядок в городском избирательном комитете.
К главе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с эмоциональным открытым обращением из Петербурга обратилась заслуженная артистка России Татьяна Буланова. В этом году певица и киноактриса баллотируется в городской ЗакС и в Государственную Думу от партии «Родина».
По словам Булановой, городские чиновники препятствуют законной агитационной деятельности партии из-за слишком ярких предвыборных обещаний, в поддержку которых в городе собирали подписей жителей.
«На каком основании к наружной агитации не допустили 1000 наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку пенсионерам отдали свои подписи свыше 100 000 ленинградцев. Это реальный инструмент поддержки наших стариков, о котором, благодаря административному ресурсу, не узнают горожане. Складывается ощущение, что местные чиновники против народа!» — отмечает она.
Ранее кандидаты партии «Родина» выступили с инициативой, в которой изложили главные тезисы своей политической программы. Так называемая «Ленинградская надбавка» — один из ее основных тезисов, мнения о котором вызвали споры в профессиональной среде. Речь идет о существенной прибавке к пенсии, которую предлагается финансировать в том числе за счет отказа от содержания депутатов городского парламента. Петербургский ЗакС является одним из двух регионов страны, в котором народным представителям предусмотрена зарплата. Второй регион — Чеченская Республика.
Певица также заключает, что губернатор Петербурга Александр Беглов, судя по всему, не в курсе происходящего, и просит Памфилову отправить в город проверяющих для местного отделения избирательной комиссии.
«Я заслуженная артистка Российской федерации Татьяна Буланова официально обращаюсь к председателю Центральной избирательной комиссии Российской федерации Элле Александровне Панфиловой! Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии “Родина” и помочь восстановить закон в родном Петербурге!», — просит заслуженная артистка.
Ранее глава ЦИК уже неоднократно высказывалась о положении дел в Петербурге в отрицательном ключе. В частности, Памфилова грозила снятием главы ГИК в случае выявления нарушений и отмечала отсутствие понимания и взаимодействия.
Выборы в Государственную Думу и городские законодательные собрания пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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