Татарстан отказался от ряда ограничений по QR-кодам в транспорте

Татарстан поддержал федеральный закон по QR-кодам и смягчил требованиям на своём уровне.

Госсовет Татарстана поддержал проект закона о введении QR-кодов для посещения публичных мест и проезда в транспорте, выдвинутый федеральными коллегами. В то же время на региональном уровне было принято решение смягчить действующие правила.

С 26 ноября согласно постановлению правительства Татарстана в транспорте смогут ездить и получившие только одну - первую дозу вакцины от коронавируса. Кроме того, в постановлении утверждено право пользоваться транспортом имеющим медицинский отвод от прививки (впрочем, правило действовало и ранее, просто теперь оно закреплено документом).

Также в тексте постановления упомянуты военнослужащие, которые также могут пользоваться транспортом, предъявляя справку о вакцинации. Дело в том, что сведения о вакцинации военных не значатся на "Госуслугах", потому и QR-код они не получают. В скором времени базы данных обещали синхронизировать, а пока есть временное решение.

Напомним, Татарстан стал первым регионом России, где в общественном транспорте были введены QR-коды. Теперь, помимо кодов, будут действовать и медицинские справки.