Татарстан и Башкирия уйдут, Кавказ отвалится: план Ходорковского по захвату власти в России

Иногда они проговариваются. На форуме "Свободной России" в Вильнюсе – ежегодном смотре сил "несистемной оппозиции" или, скорее, антироссийской политической эмиграции, беглый олигарх Михаил Ходорковский ответил на вопрос "можно ли построить единую демократическую Россию". Ходорковский заявил: "Мой ответ – нет. Россия может быть либо единой, либо демократической".

Вождь революции озвучил стратегию

Как известно, честность – это лучшая политика. Ходорковский, политический эмигрант и русофоб, является также достаточно опытным оратором и не лезет за словом в карман, отвечая на вопросы на различных форумах. Полагать, что он растерялся и сказал не то, что хотел, сболтнул не подумав, не следует. Следует понять: человек, который претендует на единоличное руководство антирусской антигосударственной эмиграцией, человек, который финансирует массу антигосударственных организаций, располагая для этого личным состоянием в диапазоне, по разным оценкам, от 500 миллионов до 10 миллиардов долларов США, этот человек считает своей политической целью создание "демократической" России. И условием, на котором удастся навязать России демократию, он считает распад родной страны.

Как, по Ходорковскому, должен выглядеть этот распад, мы достоверно не знаем, столь глубокими планами он ни со своими клевретами на "форуме Свободной России", ни со СМИ пока не поделился. Но можно предположить, что эти планы не столько уж далеки от широко известных документов, которые циркулируют в США с начала холодной войны – тех документов, в которых фигурируют как независимые регионы "Казакия" и "Идель-Урал". Последнее название досталось ЦРУК в наследство непосредственно от гитлеровцев, которые пытались соблазнять татар и башкир независимостью от русских.

Впрочем, если Ходорковский представляет себе распад как-то иначе – по образцу развала СССР, скажем, с выделением новых независимых государств по границам формально существующих в федерации "республик", от этого нисколько не легче.

Ещё раз. Вождь революционеров, вождь западников высказался. Он приговорил Россию. К этому следует отнестись серьёзно: как к озвученным планам сильного и беспощадного врага.

Татарстан, Башкирия, далее везде?

Конечно, хлёсткая фраза о распаде – не единственная интересная вещь, сказанная на форуме сторонников Ходорковского. Он сам, например, выступил не только с программным заявлением о том, что нужно для демократии, но и с прогнозом о том, когда эта демократия может с нами случиться.

Я очень боюсь, что, если Путин будет править столько, сколько он хочет, он приведёт нас к ситуации, когда сохранение существующих географических границ станет под вопрос, потому что, очевидно, что конфликты на Северном Кавказе накапливаются, очевидно, что конфликты в Татарстане накапливаются, очевидно, что конфликты в Якутии, Башкирии накапливаются. Если это всё рванет в один момент, то очень трудно будет представить, как это всё можно будет удержать,

– так сказал Ходорковский.

Из этого заявления очевидно, что Ходорковский не верит в уход Путина от власти ещё очень долгое время.

Но не сейчас. Придётся подождать

С Ходорковским в этом, со скрежетом зубовным, соглашаются и другие участники форума. Так, например, бежавший в Лондон бывший владелец "Евросети" Евгений Чичваркин заявил, что "путинизм", если не случится какой-нибудь чудесной случайности, продлится ещё лет двадцать, не меньше. Почему? Потому, что в течение этого времени он, Чичваркин, не видит перспектив краха экономики России. "Зелёная энергетика" остаётся благим пожеланием, и "неэффективную", по мнению либералов, русскую экономику ждут огромные барыши от продажи нефти и особенно природного газа.

Ну а представить себе, что демократическую революцию удастся учинить не в ситуации краха русской промышленности, государственного бюджета и социальных выплат, а в ситуации подъёма или хотя бы стабильного небольшого роста, либералы совершенно неспособны. То есть бедствия населения – их прямая цель, без неё они не видят возможности перехватить власть.

Уважаю Чичу. Правильным делом занят – воспитывает либеральную интеллигенцию, пинками гонит её в реальность,

– иронизирует иркутский политолог-патриот Сергей Шмидт. Он же отмечает, что настроение "Путин останется надолго, а мы ничего не сможем сделать", в общем, доминирует среди людей, которых собрали на форум в Вильнюсе Ходорковский и Каспаров. Так, например, ведущий одной из сессий известный либеральный экономист Владислав Иноземцев начал своё выступление с того, что констатировал: все либералы надеялись, что "режим" в России обрушится уже в ближайшие два-три года, а теперь приходится признать, что ожидать скорого краха не стоит. Примерно то же самое говорил и ещё один ультралиберал, бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко. Его выступление можно резюмировать так: экономика России неэффективна, но неуязвима. Потому что продажи углеводородного сырья будут расти, как и цена этого сырья. И, поскольку это так, ожидать краха не стоит.

Что с того?

Велик соблазн в этой связи сказать, что раз так, раз сами революционеры уверены, что ничего с Россией сделать не удастся, можно и внимания на них не обращать. Тем более что сборище этих граждан разных стран, бежавших от "режима", производит частью комическое впечатление. Очень хочется вспомнить сатирическую повесть Сергея Довлатова "Филиал" о таком же сборище в США в 80-е – сборище людей бессильных, не знающих, что на самом деле происходит в России и во всех отношениях недостойных. Вспомнить и посмеяться.

Вот только… В 1916 году самый известный революционер всех времен и народов Владимир Ленин говорил своим соратникам, что нынешнее поколение революционеров революции не дождётся. Год спустя он сумел произвести в ослабленной, внезапно лишившейся государственного руководства стране переворот. Да и посетители довлатовского "Филиала", точнее, их прототипы, успели увидеть распад СССР и воплощение (слава Богу, не так уж надолго) всех своих "демократических" видений.

Ходорковский и его клевреты – настоящие враги России. Они работают на настоящие, непридуманные правительства и спецслужбы Запада. Стремятся стать по-настоящему разрушительными и эффективными. Да, пока у них не получается, и они сами уверены в своей слабости и устойчивости "режима". Но это не значит, что к ним нужно относиться не всерьёз. Государство российское должно последовательно бороться с иностранными агентами. Именно сейчас, пока они слабы. Потом может быть поздно.