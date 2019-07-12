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Татаро-монголы меньше брали: Константинополь выложил расценки дани для украинских раскольников

12 июля 2019, 14:24  •  65 • В России

Получая автокефалию экс-президент Петр Порошенко устроил с патриархом Варфоломеем тайный сговор. Пообещал передать ему ряд украинских монастырей, церквей и святынь. Но с выборами Порошенко пролетел. И весь груз его махинаций упал на нового главу Украины Владимира Зеленского. А вот с ним Константинополь договориться не смог.

- Варфоломей пытался устроить встречу с Зеленским на предмет его готовности выполнять обещания Порошенко о передаче церковных святынь. Такая встреча не удалась, - рассказал управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. - Когда это не получилось, Эммануил [митрополит Галльский] выставил Епифанию [главе ПЦУ] счет. наименьшая сумма налога с прихода составляет 4 тысячи евро, а наибольшая — 20 тысяч евро. После этого Филарет стал противником томоса об автокефалии.

Выходит, патриарх Варфоломей обложил Украину данью. Киевские журналисты выяснили, раскольники должны заплатить Константинополю 28 миллионов евро.

- Приходы дороже денег. Ведь приход деньги и приносит. Деньги — разовая вещь. - поделился с «КП» протоиерей Андрей Ткачев. - Но это уже не наша печаль. Пусть печалятся злодеи, которые все это на Украине устроили. Сами пошли под власть Константинополя. Но это грустная картина. Деньги в церкви должны быть на последнем месте. Три главных вопроса: братская любовь, совместная молитва, проповедь Евангелия. А чем занимаются раскольники? Делят награбленное, грызутся, впадают в гордыню, как Филарет. Это уже болезнь раскольничьей церкви. В конце будет просто смерть организма. Мы их никак не исцелим и не вразумим. Они должны догнить до конца. Тогда все это прекратится.

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