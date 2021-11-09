Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на избиение персоналом тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда его перевели 8 ноября.

Сотрудники тюремной больницы выкинули Саакашвили из машины, нанесли несколько ударов по шее, тащили за волосы. И всё это "на фоне криков и ругани", передаёт слова защитника грузинско-украинского политика ТАСС. Саакашвили уточняет, что попытался отбиваться от своих мучителей.

Как сообщает адвокат, Саакашвили по-прежнему ничего не ест и не принимает лекарств. Грузинские власти не спешат удовлетворять требование экс-президента, который добивается встречи с собственным врачом.

Ранее "Первый Русский" сообщал, что адвокат Саакашвили назвал перевод своего подопечного в больницу при тюрьме похищением.