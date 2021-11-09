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Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной больнице
09 ноября 2021, 04:15 • 250 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на избиение персоналом тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда его перевели 8 ноября.
Сотрудники тюремной больницы выкинули Саакашвили из машины, нанесли несколько ударов по шее, тащили за волосы. И всё это "на фоне криков и ругани", передаёт слова защитника грузинско-украинского политика ТАСС. Саакашвили уточняет, что попытался отбиваться от своих мучителей.
Как сообщает адвокат, Саакашвили по-прежнему ничего не ест и не принимает лекарств. Грузинские власти не спешат удовлетворять требование экс-президента, который добивается встречи с собственным врачом.
Ранее "Первый Русский" сообщал, что адвокат Саакашвили назвал перевод своего подопечного в больницу при тюрьме похищением.
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