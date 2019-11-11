Тарифы ЖКХ. Помечтаем о снижении • 56 • Аналитика Тарифный беспредел всем надоел

Коммунальная сфера – одна из тех тем, которые по-прежнему задевают людей за живое. Существенных перемен к лучшему в ней, увы, не отмечено после многих лет, на протяжении которых нам постоянно твердили, что расценки на коммунальные услуги надо подтягивать к их реальной стоимости. Не так давно стало понятно, что вот уже не первый год каждый из нас серьёзно переплачивает за коммуналку.









Чуть позже, а может быть, и раньше, в социальном блоке правительства признали, что и разговоры о том, будто граждане слишком много задолжали властям всех уровней за услуги ЖКХ, – это не более чем миф. Коммунальщики успели ограбить людей на куда большие суммы. Причём перманентное ограбление людей до сих пор не удаётся прекратить окончательно ни местным, ни даже федеральным властям. Однако мифотворчество – занятие, способное затянуть любого, помимо синоптиков и статистиков.



Игорь Артемьев, вот уже много лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу, как известно – выходец из партии «Яблоко». Так же, как и ряд других известных политиков, которые сегодня заняты по большей части тем, что доказывают всем и вся наверху свою лояльность. Мол, мы уже не оппозиция, точнее, давно не оппозиция.



Принципиально это доказывает лишь одно: власть поступает очень грамотно, когда даёт оппозиционерам рабочие должности. И соответствующие полномочия.



До сих пор возглавляемое Артемьевым ведомство весьма регулярно попадало под огонь критики по самым разным вопросам, начиная с регулярных бензиновых кризисов и кончая проблемами с обманутыми вкладчиками и дольщиками. Мол, не отследили, не упредили. Не было сколько-нибудь серьёзных претензий только по «коммунальной» теме. Но, кажется, скоро будут.







Уж слишком красиво Игорь Артемьев отчитался перед главой правительства. Такого в неоднократных отчётах перед президентом он себе точно не позволял. Судите сами, глава ФАС не только утверждает, что тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать, но и пообещал их грядущее снижение.



Глава Федеральной антимонопольной службы, по всем признакам, и сам верит в то, что в перспективе тарифы будут не повышаться, а снижаться. Очень хотелось бы согласиться с Игорем Артемьевым и с федеральными чиновниками, которые в полной мере разделяют его оптимизм в том, что так и будет.



Однако оперативная информация пока лишь раз за разом даёт знать о параметрах очередного повышения расценок в коммунальной сфере. Так, ещё 31 октября СМИ сообщили о планах ещё одной "ежегодной" индексации тарифов ЖКХ на местах, которая намечена на второе полугодие 2020 года. Странно, но никого не смущает, что параметры этой индексации заметно превышают плановый уровень инфляции в 4 процента, который примерно в те же дни нам уверенно пообещали в Центральном банке РФ.







Итак, уже известно, что больше всего может, а скорее всего, должна подорожать коммуналка в Чеченской Республике — на 6,5%. Повышение в Кабардино-Балкарской республике составит 5,4%, в Республике Дагестан — 5,2%. В Москве рост платы за услуги ЖКХ не превысит в среднем 5%.



При этом доходы россиян, которые принято называть реально располагаемыми (без налогов и обязательных платежей) продолжают падать. За шесть лет после «мирного 2013 года» они снизились уже на 8,3%. И этим разительно отличаются от расходов на ЖКХ, которые стали больше где-то на 7-9%, а где-то и на все 15 процентов.



Ещё в 2014 году на оплату услуг ЖКХ у россиян уходило не больше 8,9% расходов. К 2018 году этот показатель поднялся до 9,6%, а в 2019 году, по данным Росстата, составляет уже порядка 10% расходов россиян. В реальных деньгах ежемесячные траты средней российской семьи на "коммуналку" составили в прошлом году 4,4 тысячи рублей.









Напомним, что в 2019 году "коммуналка" успела подорожать дважды — в январе — на 1,7% и в июле — на 2,4%. Это в среднем по стране, на которую коммунальщики, похоже, смотрят как на ту больничную палату с её средней температурой. А ведь уровни роста платежей в отдельных регионах по-прежнему регулируются местными правительствами, что и становится причиной крайне неоднородного повышения расценок на услуги ЖКХ.



Бесконтрольно и непрерывно

Но вернёмся всё же к тому, о чём поведал руководитель ФАС главе кабинета министров. По словам Артемьева, стабилизация тарифов ЖКХ, то есть конец коммунального беспредела, случился потому, что были «устранены лазейки» в законодательстве ещё 1990-х годов. Именно эти «проклятые» лазейки», по оценке Артемьева, и позволяли регионам и органам местного самоуправления бесконтрольно и непрерывно повышать тарифы выше предельных значений.



Руководитель антимонопольного ведомства уверен, что «вакханалия 1990-х и 2000-х годов прекращена». Очень хотелось бы верить, что уже успели сработать новые федеральные законы в сфере ЖКХ, которые были приняты по поручению Дмитрия Медведева. Кстати, Игорь Артемьев отметил, что его службой уже выявлены первые солидные нарушения принятых законов.



Глава ФАС насчитал «около 100 подобных случаев после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы (антимонопольщики. – А.П.) их пресекли, и миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство». По мнению Артемьева, установленные и утвержденные однажды тарифы за счет инфляции будут снижаться в 90% случаев.



Согласитесь, показатель весьма впечатляющий, только от реалий отдельного плательщика за услуги ЖКХ очень уж далёкий. Ему бы увидеть снижение тарифов непосредственно в платёжке, а не в отчётах коммунальщиков или той же антимонопольной службы.



По всей видимости, понимание этого и вынудило И. Артемьева признать, что в настоящее время в некоторых случаях тарифы всё же можно будет повышать. Хотя и только с разрешения правительства и ФАС. Стоит ли удивляться, что параллельно с неожиданно позитивными прогнозами глава антимонопольной службы решил буквально вдрызг раскритиковать положение дел, которое сложилось на сегодня в самой системе оплаты коммунальных платежей в России.



Такие «разные тарифы»

В собеседовании с премьером Игорь Артемьев был, что называется, строг, справедлив, но весьма сдержан. А вот в эфире НТВ он себя уже не особо сдерживал.







«Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это всё чушь собачья. Мы давно им всё переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки»,

— не без оснований возмущался в прямом эфире глава антимонопольной службы.



После таких слов уже вряд ли для кого-то из россиян станет неожиданностью признание главой антимонопольного ведомства того факта, что большинство россиян переплачивают за услуги ЖХК как минимум вдвое. От такого завышения и вправду теперь можно идти только в одну сторону – в сторону снижения.



А вот такой факт, как разброс в тарифах за воду в соседних деревнях аж в 54 раза, действительно может удивить кого угодно. И не самим разбросом, а тем, что граждане, даже зная про такие «разные тарифы», вообще-то спокойно по ним платят.



И случаи, когда народ реально возмущается и перекрывает дороги, у нас в России скорее исключение из правила, чем правило. Так, может быть, зря? Записки Колорадского Таракана. Позовите Макаревича, пусть споёт!



Многочисленные опросы показывают, граждан больше беспокоят не сами по себе завышенные тарифы, а плохое состояние многоквартирных домов, низкое качество услуг ЖКХ, несправедливые суммы в платежках и то, что разобраться в начислениях обычному человеку порой просто не под силу.



По словам Игоря Артемьева, давно пришло время принимать закон об основах тарифного регулирования. Единый для всех — иначе реального изменения ситуации не будет. Не совсем понятно, откуда же тогда у Артемьева тот тарифный оптимизм, с которым он отчитывался перед премьером.



Вот ведь с телеэкрана глава ФАС не постеснялся отметить, что во многих случаях за завышенными тарифами стоят родственники «какого-нибудь губернатора или высокопоставленного чиновника». Коммунальная сфера – одна из тех тем, которые по-прежнему задевают людей за живое. Существенных перемен к лучшему в ней, увы, не отмечено после многих лет, на протяжении которых нам постоянно твердили, что расценки на коммунальные услуги надо подтягивать к их реальной стоимости. Не так давно стало понятно, что вот уже не первый год каждый из нас серьёзно переплачивает за коммуналку.Чуть позже, а может быть, и раньше, в социальном блоке правительства признали, что и разговоры о том, будто граждане слишком много задолжали властям всех уровней за услуги ЖКХ, – это не более чем миф. Коммунальщики успели ограбить людей на куда большие суммы. Причём перманентное ограбление людей до сих пор не удаётся прекратить окончательно ни местным, ни даже федеральным властям. Однако мифотворчество – занятие, способное затянуть любого, помимо синоптиков и статистиков.Игорь Артемьев, вот уже много лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу, как известно – выходец из партии «Яблоко». Так же, как и ряд других известных политиков, которые сегодня заняты по большей части тем, что доказывают всем и вся наверху свою лояльность. Мол, мы уже не оппозиция, точнее, давно не оппозиция.Принципиально это доказывает лишь одно: власть поступает очень грамотно, когда даёт оппозиционерам рабочие должности. И соответствующие полномочия.До сих пор возглавляемое Артемьевым ведомство весьма регулярно попадало под огонь критики по самым разным вопросам, начиная с регулярных бензиновых кризисов и кончая проблемами с обманутыми вкладчиками и дольщиками. Мол, не отследили, не упредили. Не было сколько-нибудь серьёзных претензий только по «коммунальной» теме. Но, кажется, скоро будут.Уж слишком красиво Игорь Артемьев отчитался перед главой правительства. Такого в неоднократных отчётах перед президентом он себе точно не позволял. Судите сами, глава ФАС не только утверждает, что тарифы ЖКХ в России удалось стабилизировать, но и пообещал их грядущее снижение.Глава Федеральной антимонопольной службы, по всем признакам, и сам верит в то, что в перспективе тарифы будут не повышаться, а снижаться. Очень хотелось бы согласиться с Игорем Артемьевым и с федеральными чиновниками, которые в полной мере разделяют его оптимизм в том, что так и будет.Однако оперативная информация пока лишь раз за разом даёт знать о параметрах очередного повышения расценок в коммунальной сфере. Так, ещё 31 октября СМИ сообщили о планах ещё одной "ежегодной" индексации тарифов ЖКХ на местах, которая намечена на второе полугодие 2020 года. Странно, но никого не смущает, что параметры этой индексации заметно превышают плановый уровень инфляции в 4 процента, который примерно в те же дни нам уверенно пообещали в Центральном банке РФ.Итак, уже известно, что больше всего может, а скорее всего, должна подорожать коммуналка в Чеченской Республике — на 6,5%. Повышение в Кабардино-Балкарской республике составит 5,4%, в Республике Дагестан — 5,2%. В Москве рост платы за услуги ЖКХ не превысит в среднем 5%.При этом доходы россиян, которые принято называть реально располагаемыми (без налогов и обязательных платежей) продолжают падать. За шесть лет после «мирного 2013 года» они снизились уже на 8,3%. И этим разительно отличаются от расходов на ЖКХ, которые стали больше где-то на 7-9%, а где-то и на все 15 процентов.Ещё в 2014 году на оплату услуг ЖКХ у россиян уходило не больше 8,9% расходов. К 2018 году этот показатель поднялся до 9,6%, а в 2019 году, по данным Росстата, составляет уже порядка 10% расходов россиян. В реальных деньгах ежемесячные траты средней российской семьи на "коммуналку" составили в прошлом году 4,4 тысячи рублей.Напомним, что в 2019 году "коммуналка" успела подорожать дважды — в январе — на 1,7% и в июле — на 2,4%. Это в среднем по стране, на которую коммунальщики, похоже, смотрят как на ту больничную палату с её средней температурой. А ведь уровни роста платежей в отдельных регионах по-прежнему регулируются местными правительствами, что и становится причиной крайне неоднородного повышения расценок на услуги ЖКХ.Но вернёмся всё же к тому, о чём поведал руководитель ФАС главе кабинета министров. По словам Артемьева, стабилизация тарифов ЖКХ, то есть конец коммунального беспредела, случился потому, что были «устранены лазейки» в законодательстве ещё 1990-х годов. Именно эти «проклятые» лазейки», по оценке Артемьева, и позволяли регионам и органам местного самоуправления бесконтрольно и непрерывно повышать тарифы выше предельных значений.Руководитель антимонопольного ведомства уверен, что «вакханалия 1990-х и 2000-х годов прекращена». Очень хотелось бы верить, что уже успели сработать новые федеральные законы в сфере ЖКХ, которые были приняты по поручению Дмитрия Медведева. Кстати, Игорь Артемьев отметил, что его службой уже выявлены первые солидные нарушения принятых законов.Глава ФАС насчитал «около 100 подобных случаев после того, как эти законодательные акты вступили в силу. Мы (антимонопольщики. – А.П.) их пресекли, и миллионы российских граждан не получили повышения этих тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство». По мнению Артемьева, установленные и утвержденные однажды тарифы за счет инфляции будут снижаться в 90% случаев.Согласитесь, показатель весьма впечатляющий, только от реалий отдельного плательщика за услуги ЖКХ очень уж далёкий. Ему бы увидеть снижение тарифов непосредственно в платёжке, а не в отчётах коммунальщиков или той же антимонопольной службы.По всей видимости, понимание этого и вынудило И. Артемьева признать, что в настоящее время в некоторых случаях тарифы всё же можно будет повышать. Хотя и только с разрешения правительства и ФАС. Стоит ли удивляться, что параллельно с неожиданно позитивными прогнозами глава антимонопольной службы решил буквально вдрызг раскритиковать положение дел, которое сложилось на сегодня в самой системе оплаты коммунальных платежей в России.В собеседовании с премьером Игорь Артемьев был, что называется, строг, справедлив, но весьма сдержан. А вот в эфире НТВ он себя уже не особо сдерживал.— не без оснований возмущался в прямом эфире глава антимонопольной службы.После таких слов уже вряд ли для кого-то из россиян станет неожиданностью признание главой антимонопольного ведомства того факта, что большинство россиян переплачивают за услуги ЖХК как минимум вдвое. От такого завышения и вправду теперь можно идти только в одну сторону – в сторону снижения.А вот такой факт, как разброс в тарифах за воду в соседних деревнях аж в 54 раза, действительно может удивить кого угодно. И не самим разбросом, а тем, что граждане, даже зная про такие «разные тарифы», вообще-то спокойно по ним платят.И случаи, когда народ реально возмущается и перекрывает дороги, у нас в России скорее исключение из правила, чем правило. Так, может быть, зря?Многочисленные опросы показывают, граждан больше беспокоят не сами по себе завышенные тарифы, а плохое состояние многоквартирных домов, низкое качество услуг ЖКХ, несправедливые суммы в платежках и то, что разобраться в начислениях обычному человеку порой просто не под силу.По словам Игоря Артемьева, давно пришло время принимать закон об основах тарифного регулирования. Единый для всех — иначе реального изменения ситуации не будет. Не совсем понятно, откуда же тогда у Артемьева тот тарифный оптимизм, с которым он отчитывался перед премьером.Вот ведь с телеэкрана глава ФАС не постеснялся отметить, что во многих случаях за завышенными тарифами стоят родственники «какого-нибудь губернатора или высокопоставленного чиновника». Алексей Подымов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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