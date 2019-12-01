Тарифы, компенсации, ипотека: Какие изменения ждут Россию в декабре-2019

В декабре 2019 года в России вступает в силу целый ряд законов, касающихся различных сфер жизни граждан. Чтобы они не стали сюрпризом, представляем список самых значимых изменений.

Во-первых, в начале декабря вступает в силу приказ ФАС о минимальных и максимальных тарифах на электроэнергию. При этом сами размеры тарифов будут введены с 1 января 2020 года.

Во-вторых, с 1 декабря расширяется список сильнодействующих веществ, подпадающих под статью Уголовного кодекса "Незаконный оборот в целях сбыта". В перечень добавили три новых лекарства - противоэпилептический препарат прегабалин, обезболивающее тапентадол и офтальмологический тропикамид.

В-третьих, в декабре расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Теперь она будет необходима для духов, постельного белья, фотокамер, шин и покрышек, а также других видов товаров.

В-четвёртых, в конце декабря появится шестой экологический класс транспортных средств и их двигателей. Вредные выхлопы данных авто будут ещё меньше, чем и всех предыдущих классов. В Европе шестой экологический стандарт был введён ещё в 2015 году.

Также в конце декабря поменяется размер компенсации пассажирам за вред, причинённый в аэропортах, его пересматривают каждые 5 лет, увеличивая в соответствии с инфляцией. Кроме того, 31 декабря заканчивается программа реструктуризации ипотеки для заёмщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию. После этой даты новые договоры о реструктуризации заключать не будут.