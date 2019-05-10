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Тарифная угроза: Китай угрожает США контрмерами в ответ на повышение пошлин

10 мая 2019, 16:24  •  42 • В мире
США повысили таможенные пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, несмотря на продолжающиеся в Вашингтоне американо-китайские консультации по вопросам торговли. Комментируя причины такого решения, Дональд Трамп вновь заявил о необходимости нивелировать существующий торговый дефицит между двумя странами. В Пекине уже выразили сожаление в связи с тем, что Китаю придётся принять необходимые контрмеры из-за ужесточения Вашингтоном тарифной политики. Эксперты считают, что Трамп, которому свойственно переписывать соглашения, специально «торпедирует» торговые переговоры с КНР, чтобы попытаться получить преимущество при заключении сделки.
 
Погрузка китайского контейнеровоза в порту Лонг-Бич (Калифорния). 4 апреля 2018 года Reuters © Bob Riha Jr.
 

В пятницу, 10 мая, вступает в силу повышение таможенных пошлин на ряд китайских товаров, которое президент США Дональд Трамп анонсировал несколько дней назад. Речь идёт о продукции на $200 млрд, тарифы на которую увеличиваются с 10% до 25%.

«В соответствии с указанием президента торговый представитель США постановил... увеличить ставку дополнительной пошлины с 10% до 25% для китайской продукции, на которую распространяется действие акта от сентября 2018 года», — отмечается в опубликованном в Федеральном реестре США сообщении.

Стоит напомнить, что вступившие в силу 24 сентября пошлины изначально должны были вырасти до 25% ещё с 1 января 2019 года, однако эти меры несколько раз откладывались из-за позитивной динамики американо-китайских переговоров. Вместе с тем в последнее время Трамп обвинял Пекин в попытках пересмотреть условия торговой сделки, к которой пытаются прийти стороны, и даже в стремлении сорвать её.

«Мне нравится председатель (КНР Си Цзиньпин. — RT), он мой друг. Но я представляю США, а он — Китай. И мы больше не позволим себя использовать. Мы не намерены платить Китаю по $500 млрд в год. Поэтому мы устанавливаем очень высокие тарифы для Китая с пятницы, так же как мы ввели их восемь месяцев назад», — заявил Трамп 9 мая в ходе брифинга в Белом доме.

Он отметил, что полученные в рамках торгового противостояния с Пекином дополнительные средства уже поспособствовали экономическим достижениям его кабмина. Трамп также возложил всю полноту ответственности за сложившуюся ситуацию на предыдущие администрации США.

«Я виню людей, которые управляли Соединёнными Штатами, и я виню их торговых представителей. Честно говоря, я виню наших президентов, потому что этого не должно было случиться. В течение многих лет мы теряем около $800 млрд на торговле. Мы остановим это, мы уже начали», — добавил Трамп.

О твёрдости занимаемой Вашингтоном позиции накануне также заявил вице-президент США Майк Пенс, который в ходе рабочей поездки в Миннесоту напомнил, что на Китай приходится около половины дефицита США в международной торговле. «И это без учёта таких проблем, как кража интеллектуальной собственности, принудительная передача технологий», — заявил Пенс.

«Придётся принять необходимые контрмеры»

Китайские власти уже выразили сожаление в связи с решением Вашингтона об ужесточении тарифной политики и заявили о намерении должным образом отреагировать. В то же время пока не сообщается, в чём будут заключаться контрмеры.

«Китай глубоко сожалеет о том, что ему придётся принять необходимые контрмеры», — отмечается в пресс-релизе Министерства коммерции КНР.

Интересно, что значительное увеличение таможенных пошлин вступило в силу во время визита в Вашингтон китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ по приглашению главы Минфина США Стивена Мнучина и торгпреда Роберта Лайтхайзера. Стороны уже провели переговоры вечером 9 мая и условились продолжить их утром 10 мая.

В Минкоммерции КНР выразили надежду на то, что в ходе 11-го раунда экономических консультаций на высоком уровне Пекину и Вашингтону удастся урегулировать существующие разногласия.

  • Встреча вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, главы Минфина США Стивена Мнучина и торгпреда США Роберта Лайтхайзера
  • Reuters
  • © Nicolas Asfouri

Кроме того, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что он прибыл в Вашингтон «с искренними намерениями», и выразил надежду на «разумные и откровенные» переговоры с американской стороной в сложившихся обстоятельствах.

«Китай считает, что повышение пошлин не является решением проблем... Это вредно для Китая, Соединённых Штатов и всего мира», — цитирует политика «Синьхуа».

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, американские власти намеренно пошли на ужесточение тарифов в ходе торговых переговоров, пытаясь их «торпедировать». Таким образом, перед Пекином встаёт выбор между уступками на текущих переговорах и введением ответных мер в случае их провала.

«В этом и есть смысл американской политики: сделать так, чтобы второй стороне было невыгодно договариваться с США, после чего Вашингтон обвиняет вторую сторону в том, что она сорвала переговоры, и предпринимает односторонние действия», — рассказал собеседник RT.

«Вопрос в том, что Китай может быть дальновиднее, аккуратнее и предпочесть не вводить что-нибудь серьёзное, а посмотреть, как будет развиваться ситуация», — добавил Брутер.

«Его переговоры не заканчиваются никогда»

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, в свою очередь, констатировал, что 45-й президент США использует ту же стратегию взаимодействия с Китаем, что и с европейскими партнёрами.

«У него один и тот же подход. Он обычно требует невозможного и изначально выставляет условия, кажущиеся неприемлемыми для партнёров по переговорам. Очень долго настаивает на этих условиях, при этом говорит: «Если не хотите, то вообще с вами не будем иметь дела». Потом через какое-то время он немного снижает уровень собственных требований. Это снижение оставляет ту страну, о которой идёт речь, в худших условиях, чем она была до начала переговоров, но при этом в лучших условиях, чем Трамп изначально предлагал. Думаю, с Китаем разыгрывается та же самая история», — отметил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, очевидно, насколько глубоко связаны китайская и американская экономики, поэтому не стоит говорить о каком-либо разрыве и злоупотреблять выражением «торговая война». Говоря о перспективах текущих переговоров в Вашингтоне, собеседник RT усомнился в том, что они завершатся некоей финальной точкой, однако предположил, что можно рассчитывать на определённые компромиссы.

«Нужно понимать, что в бизнес-характере Трампа никогда в принципе не ставить точку. Его партнёры по переговорам никогда не возвращаются назад с полной уверенностью, что в ближайшие пять-десять лет никаких сложностей не будет», — отметил Бышок.

«Заново переписывать договоры, передоговариваться на новые условия — это в духе Трампа. Он как человек бизнеса и как политик — неугомонный, не склонен останавливаться на достигнутом. Его переговоры не заканчиваются никогда», — подытожил эксперт.

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