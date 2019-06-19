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Тарифам ЖКХ запретили расти выше уровня инфляции
19 июня 2019, 17:09 • 42 • В России
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое должно сдержать рост тарифов ЖКХ в регионах.
- Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции, - сообщил премьер на совещании по достижению национальных целей развития России, которое прошло в среду в подмосковных «Горках».
Премьер пояснил, что сейчас для регионов установлены предельные показатели роста платы за услуги ЖКХ, но есть ряд оснований, которые позволяют эти индексы превышать.
- Далеко не все эти основания справедливы, теперь (после подписания постановления, - Ред.) таких оснований стало меньше, - сказал Медведев. - Тарифные дисбалансы уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индексов с Федеральной антимонопольной службой.
Медведев также сообщил, что правительство рассчитывает, ставки по ипотеке к 2024 году будут ниже 8% годовых.
- А количество ежегодно выдаваемых кредитов вырастет в полтора раза, - добавил Медведев. В то же время премьер отметил, что ситуация в сфере жилищного строительства «достаточно сложная».
- Есть амбициозная задача: к 2024 году не менее 5 миллионов семей должны ежегодно улучшать жилищные условия, включая и участников долевого строительства, и переселенцев из аварийного жилья, и те семьи, которые на собственные деньги ли на кредиты построили индивидуальный жилой дом или получили жилье на условиях социального найма, стали жить в более комфортных условиях после капремонта, - сказал Медведев.
Премьер также рассказал, что требуются дополнительные меры для «разогрева» экономики.
Он отметил, что по итогам прошлого года ВВП РФ вырос чуть более чем на 2% и в начале текущего года динамика стала хуже.
- Для этого есть и объективные причины, некоторые из них - это нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции и торговые войны, которые разворачиваются. Финансово-экономический блок правительства эти риски должен учитывать, но, я хочу подчеркнуть, - учитывать, а не использовать для оправдания того, почему у нас необходимых изменений нет, - заявил Медведев.
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