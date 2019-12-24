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Тариф "Гуманный": Медведев оценил стоимость транзита газа через Украину
24 декабря 2019, 04:24 • 75 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину. "Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти", - сказал глава правительства.
Размер тарифа на транзит российского газа через Украину является "очень гуманным". Такую характеристику дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что если бы тариф был выше, договорённости достигнуть бы не удалось.
Премьер добавил, что теперь главная задача - это проследить за тем, чтобы все условия сделки были в точности исполнены. В частности, речь идёт о решениях, которые принимаются на уровне газовых компаний России и Украины.
Напомним, что в пятницу, 20 декабря, представители России и Украины подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно договору, в 2020 году "Нафтогаз Украины" бронирует 65 миллиардов кубов газа для транспортировки и ещё по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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