Тариф "Гуманный": Медведев оценил стоимость транзита газа через Украину

Размер тарифа на транзит российского газа через Украину является "очень гуманным". Такую характеристику дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что если бы тариф был выше, договорённости достигнуть бы не удалось.

"Очевидно, что это тот компромисс, который нужно было найти", - сказал глава правительства России.

Премьер добавил, что теперь главная задача - это проследить за тем, чтобы все условия сделки были в точности исполнены. В частности, речь идёт о решениях, которые принимаются на уровне газовых компаний России и Украины.

Напомним, что в пятницу, 20 декабря, представители России и Украины подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно договору, в 2020 году "Нафтогаз Украины" бронирует 65 миллиардов кубов газа для транспортировки и ещё по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.