Тарасов: невозможно молчать при таком беспределе от членов правления СБР

Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление, подписанное первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. В нем утверждалось, что глава СБР Владимир Драчев "не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе". Позже в этот же день заявление с сайта исчезло.

"А кто там собрался у них? Нуждов, Векшин, Левунин - они никакого отношения к биатлону раньше не имели, только по книжке читали. Обиженный Майгуров, который проиграл Драчеву на выборах (В 2018 году), тихо и молча ждет момента, когда расквитаться с Драчевым. Безвольный Черезов, который может в любую сторону переметнуться, не исполняет своих обязанностей как член правления. Черезов ничего не делает по сотрудничеству с регионами. Все делают регионы самостоятельно, а это прямая его работа - помогать регионам. Везде на всех фронтах провал", - пояснил собеседник агентства.