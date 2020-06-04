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Тарасов: невозможно молчать при таком беспределе от членов правления СБР
04 июня 2020, 18:55 • 25 • Аналитика
Вице-президент и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов заявил РИА Новости, что устал молчать, когда его коллеги устраивают беспредел внутри организации.
Во вторник на сайте СБР было опубликовано заявление, подписанное первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. В нем утверждалось, что глава СБР Владимир Драчев "не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе". Позже в этот же день заявление с сайта исчезло.
"Как ведь это получилось? Они поступили так, чтобы об этом узнала вся страна. Они всем навязали свое мнение. Большинство людей верят всей информации. Владимир Петрович просто не оправдывается, и мы, кто на его стороне выступает - я и (Сергей) Чепиков, мало даем интервью. Но хватит молчать! Видя беспредел, который творится от пяти членов правления, невозможно молчать! Они, пользуясь правом большинства, сами назначают повестки дня, дату заседания. Потом сами же и голосуют за эти решения, также при преимуществе большинства протаскивают то, что нужно им. Потом объявляют, что им президент палки в колеса сует. Извините, пожалуйста, а может быть президент должен назначать дату и повестку дня, а не вы?" - сказал Тарасов по телефону.
"А кто там собрался у них? Нуждов, Векшин, Левунин - они никакого отношения к биатлону раньше не имели, только по книжке читали. Обиженный Майгуров, который проиграл Драчеву на выборах (В 2018 году), тихо и молча ждет момента, когда расквитаться с Драчевым. Безвольный Черезов, который может в любую сторону переметнуться, не исполняет своих обязанностей как член правления. Черезов ничего не делает по сотрудничеству с регионами. Все делают регионы самостоятельно, а это прямая его работа - помогать регионам. Везде на всех фронтах провал", - пояснил собеседник агентства.
"(Сергей) Голиков (временно отстраненный исполнительный директор СБР) тот же... Он не дал ни одному спонсору войти в Союз биатлонистов России. Столько было предложений. Он специально создавал ситуацию, чтобы деньги в СБР не поступали. Как исполнительный директор он должен был заниматься делами. Он же все отвергал. Тут ему что-то не понравилось, там... Я был свидетелем того, когда приглашали "Жигули", я договаривался с ними. Они были просто поражены отношением Голикова и его заместителя, главного бухгалтера. Люди просто не за что давали деньги СБР, а они руками и ногами отказывались. Они вполне могли месяц не распечатывать договор, потому что у них не было чернил в принтере. Вы понимаете? Люди просто спрашивали: "Вы серьезно? Вы нас не разыгрываете?" Абсурдная ситуация", - добавил собеседник агентства.
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