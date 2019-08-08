Таран, стрельба, взрывы: 6000 силовиков в четвертый раз штурмуют резиденцию Атамбаева

Сторонники экс-президента Киргизии бросают камни в атакующих дворец правоохранителей. В то же время защитников Атамбаева не более 400 человек, указывают СМИ.

В доме Атамбаева начался пожар. Как заявили в штабе бывшего главы государства, огонь вспыхнул одновременно в нескольких местах здания.

Слышны звуки стрельбы и взрывы шумовых гранат. Сейчас силовики не пропускают никого к селу Кой-Таш, в котором находится резиденция экс-президента.

Кроме того, в районе практически нет связи, отмечают журналисты.