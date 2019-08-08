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Таран, стрельба, взрывы: 6000 силовиков в четвертый раз штурмуют резиденцию Атамбаева

08 августа 2019, 18:09  •  171 • Политика
Автомобиль киргизских силовиков протаранил ворота резиденции экс-президента Атамбаева. Сейчас четвертый уже по счету штурм ведут около 6 тысяч силовиков, сообщают киргизские СМИ.
Сторонники экс-президента Киргизии бросают камни в атакующих дворец правоохранителей. В то же время защитников Атамбаева не более 400 человек, указывают СМИ.
В доме Атамбаева начался пожар. Как заявили в штабе бывшего главы государства, огонь вспыхнул одновременно в нескольких местах здания.
Слышны звуки стрельбы и взрывы шумовых гранат. Сейчас силовики не пропускают никого к селу Кой-Таш, в котором находится резиденция экс-президента.
Кроме того, в районе практически нет связи, отмечают журналисты.

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