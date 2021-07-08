Таран превращает Украину в военный полигон

Альянсу разрешили испытывать свои новейшие средства радиоэлектронной борьбы при ведении боевых действий на юго-востоке Украины.Такое заявление сделал во время конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе министр обороны Украины Андрей Таран.«Мы предприняли определенные шаги по установлению систем предупреждения для контроля за ситуацией на море, под водой, в воздухе, но надо двигаться к дальнейшей помощи со стороны НАТО. Мы сможем предоставить штаб-квартире НАТО информацию, скажем так, для увеличения способности действовать и наблюдать странам Альянса на территории Украины. Также важно совместное получение информации, которую можно использовать против российской агрессии», — сказал Таран.Помимо этого, глава оборонного ведомства напомнил, что Россия использует оккупированные территории как полигон для испытаний своих новейших систем РЭБ, поэтому он призвал международных партнеров предоставлять Украине новейшие образцы радиоэлектронной борьбы, чтобы проверить их возможности в противостоянии российским разработкам.«Россия использует войну на Донбассе как полигон для тестирования новых образцов вооружения, радиоэлектронной борьбы, борьбы с системами коммуникации. И мы получаем образцы средств коммуникации с Запада, которые ее подавляют. Также существуют тактические комплексы и системы для сбора тактической информации, данных о частотах, используемых относительно криптографии, организации секретных линий коммуникаций. Также проверка, насколько хороши такие системы против тех средств коммуникации, которые мы закупаем у западных стран. То есть электронная борьба тестируется также… Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне», – призвал Таран.Резюмируя сказанное министром «обороны» очевидно, что правительство Зеленского не собирается решать проблему украинского Донбасса мирным путем. Кроме того, заявление Тарана – коммерческое предложение Альянсу: вы нам современное вооружение, а мы вам полигон для его проверки.Гонка вооружений между сверхдержавами длиться десятилетиями и для тестирования, у кого оно лучше, необходимы полигоны. А тут такой шанс, да и под боком у Москвы. Вот только гибнуть на этих тестах будут не НАТОвские солдаты, а украинцы.