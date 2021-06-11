Таран можем повторить: США получили видеопредупреждение после отправки эсминца в Чёрное море

Шестой флот ВМС США сообщил об отправке в Чёрное море ракетного эсминца "Лабун". Интернет-пользователи весьма негативно прокомментировали это решение, а один из них даже выдал видеопредупреждение. На записи под словами "можем повторить" показан таран одного из американских судов в Чёрном море русским сторожевым кораблём.

В Чёрное море США вновь отправляют свой ракетный эсминец. На этот раз речь идёт об эсминце "Лабун" (USS Laboon), способном нести с полсотни крылатых ракет "Томагавк". Информация о его транзите в Чёрное море размещена в официальном Twitter-аккаунте Шестого флота ВМС США.

В публикации уточняется, что американский флот "регулярно работает с союзниками и партнёрами по НАТО в Чёрном море". Подробности миссии эсминца не указываются, однако у интернет-пользователей такой транзит военного корабля вызвал возмущение в адрес ВМС США.

"Вам неудобно рассказывать о действиях ВМС США или НАТО. Не секрет, но широкое вещание - это нехорошо", - пишет @william45126029.

"Россия обязательно сотрёт США с Чёрного моря в любой момент", - высказал уверенность @redtovarish.

А один из комментаторов и вовсе оставил под постом видеопредупреждение США.

"Мы можем повторить!" - написал @Radioscann, прикрепив к твиту видео тарана американских кораблей в Чёрном море сторожевыми кораблями русских в 1988 году.

Фото: скриншот twitter.com/USNavyEurope