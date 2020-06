Таран и абордаж во Вторую мировую войну • 176 • Война

С молниеносно развивавшимися технологиями XX века при постройке кораблей разнообразные тактические приемы морских сражений ушедших веков накануне Второй мировой войны, казалось, давно канули в прошлое. Абордаж, таран, предельно близкая дистанция огневого контакта… Но, как показывает история, ради достижения своей цели противоборствующие стороны были готовы на всё, и последний абордаж с применением холодного оружия, и таран пришлись тоже вовсе не на времена парусного флота и пиратов.





Одним из первых и самым известным эпизодом Второй мировой войны стал инцидент с судном «Альтмарк».



В феврале 1940 года немецкий танкер «Альтмарк» (Altmark) вошел в нейтральные норвежские воды. Он перевозил 299 британских военнопленных, захваченных с британских торговых судов в Атлантике, членов команд, потопленных немецким рейдером «Адмирал граф Шпее» (Admiral Graf Spee). Преследуемый по пятам британскими эсминцами, он попытался укрыться в Йёссинг-фьорде в юго-западной части Норвегии.





Британцы, предполагая, что корабль будет перевозить британских заключенных, потребовали, чтобы норвежцы обыскали это судно. Опасаясь рисковать своим нейтральным статусом, норвежцы неохотно согласились. Утром 14 февраля «Альтмарк» был остановлен норвежским патрульным торпедным катером. Норвежский офицер поднялся на борт с намерением обыскать корабль. Его проводили на мостик, и немецкий капитан Хайнрих Дау уверил, что судно было безоружным танкером. Норвежский офицер удовлетворился сказанным и покинул корабль. Это действие объяснимо в контексте того времени. Норвегия была нейтральной страной, хотя ей и было известно предположение о том, что «Альтмарк» перевозит британских заключенных, следовательно, нарушает ее нейтралитет, она также боялась вторжения со стороны Германии и поэтому не хотела обострять отношения.



16 февраля 1940 года эсминец «Казак» (HMS Cossack) под командованием капитана 1-го ранга Филипа Виана, выполняя приказ первого лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля, вошёл в Йёссинг-фьорд, тем самым нарушив территориальные воды Норвегии. Призовая команда с корабля (HMS Cossack), вооруженная абордажными саблями и штыками, высадилась на «Альтмарк».





В результате короткой стычки семь немецких членов команды было убито и пятеро ранено, пленные были освобождены. Это было последнее зарегистрированное использование такого вида оружия в абордажной операции Королевского флота.



Команда «Альтмарка» была оставлена на судне. В ходе нападения «Альтмарк» пытался таранить «Казак», но сел на мель, впоследствии смог самостоятельно добраться до немецкого порта.



Инцидент с «Альтмарком» определенно был нарушением нейтралитета Норвегии как Великобританией, так и Германией. Нейтральные страны больше не могли быть уверены в своей неприкосновенности в наступившей войне. Британцы были воодушевлены решительными действиями, в то время как Гитлер был в ярости и приказал ускорить планы относительно операции «Везерубунг» (вторжение в Скандинавию).



«Альтмарк», переименованный 6 августа 1940 года в «Уккермарк» («Uckermark»), продолжал использоваться как вспомогательное и снабженческое судно. 30 ноября 1942года, находясь в порту Йокогама, в результате искры при проведении ремонтных работ в топливных танках, произошел взрыв, разорвавший «Уккермарк» на части. В результате катастрофы 53 члена экипажа погибли, «Тор» и «Нанкин», стоявшие рядом, получили повреждения и затонули. Выжившие члены команды «Уккермарка» отправились на родину на вспомогательном судне Кригсмарине «Доггербанк» («Doggerbank»). 3 марта 1943 г. «Доггербанк» по ошибке был атакован германской подводной лодкой U-43 и затонул. В живых остался только один (из 365) человек, находившихся на борту.



Эсминец «Казак» (HMS Cossack) 23 октября 1941 года был повреждён взрывом торпеды после атаки немецкой субмарины U-563. В результате взрыва нос корабля был оторван, капитан и 158 членов команды эсминца погибли. 25 октября вышедший из Гибралтара буксир взял «Казака» на буксир, но в результате разыгравшегося шторма 27 октября 1941 года «Казак» затонул в Атлантике к западу от Гибралтара.





«Альтмарк» в бухте Йоссинг-фьорда

Морское сражение у мыса Матапан в России мало известно, хотя на Западе является одним из наиболее известных столкновением на море во Второй мировой войне.



28-го марта 1941 года «Пола» (Pola), тяжелый крейсер Королевского Итальянского флота, в ходе сражения был поврежден торпедой английского торпедоносца и лишился хода.





«Пола»

Ночью британский эсминец «Хэвок» выпустил осветительный снаряд и обнаружил стоящий без хода крейсер, слегка покачивающийся на слабой волне. Вскоре к «Хэвоку» присоединились «Грейхаунд» и «Гриффин», затем к борту «Полы» подошёл эсминец «Джервис» (HMS Jervis). Призовая команда «Джервиса» высадилась на «Полу», не встретив никакого сопротивления со стороны итальянцев.



Данную ситуацию абордажем можно назвать с большой натяжкой, но как было, так было.





«Джервис»

«Джервис» снял с «Полы» 258 человек из более чем 1000 человек команды, в том числе капитана, остальные попрыгали за борт после того, как крейсер получил попадание торпедой в котельное отделение. Со слов англичан, на крейсере не было «и тени порядка и дисциплины», изрядная часть пленных оказалась пьяна, офицерские каюты были разграблены матросами, палуба «завалена личными вещами и бутылками». Эти утверждения англичан позднее опровергались итальянцами и были названы «британской пропагандой».



С сожалением отказавшись от идеи отбуксировать корабль, крейсер был потоплен двумя торпедами.



Эсминец «Джервис» (HMS Jervis) за свою карьеру прошёл всю войну. Бои при сопровождении конвоев, Сирте, высадка на Сицилии, сражения в Эгейском море, десант при Анцио, высадка в Нормандии. Несколько раз получал серьезные повреждения, но никто из членов экипажа не погиб или был ранен в бою.



Бой в штормовую ночь 1 ноября 1943 года между американским эсминцем «Бори» (DD-215«Borie») и немецкой подводной лодкой U-405 в водах Северной Атлантики описан в статье «Схватка в Атлантике. Таран в ночи», где в ходе сражения было использовано и таран, легкое стрелковое оружие, ножи и даже гильзы от снарядов.



Но более необычным был бой между эсминцем «Бакли» (DE-51USS «Buckley») и субмариной U-66, когда команда подводной лодки, казалось бы, в безвыходной ситуации, только чудом не захватила корабль.



К 6 мая 1944 года за девять патрулей на счету U-66, большой океанской немецкой подводной лодки типа IX-C, числилось тридцать три потопленных судна (200 021 брт). В свой десятый и последний поход лодка вышла 16 января 1944 г. под командованием обер-лейтенанта Герхарда Зеехаузена.



«Я видел спины русских»

«U-66»

Совместно с U-66 в поход направились ещё три лодки. Цель группы — нарушение морских коммуникаций противника у побережья Западной Африки. В 1944 году союзники практически лишили командиров лодок возможности не только открыть счёт в походе, но и дойти до места патрулирования. Давно миновали времена блестящих успехов "волчьих стай". Улучшенная конструкция РЛС, увеличение состава морской авиации, множественные противолодочные поисково-ударные группы — всё это критически осложняло жизнь немецким подводникам в Атлантике, которая пару-тройку лет назад была чуть ли не их безраздельной вотчиной.



В час ночи 1 мая акустики эскортного авианосца «Блок Айленд» (CVE-21 USS «Block Island»), возглавлявшего тактическую группу 21.11 (TG 21.11) военно-морского флота США, в очередной раз запеленговали сигнал с U-66. С палубы эскортника в ночное небо взлетел торпедоносец-бомбардировщик Grumman TBF Avenger, который установил радиолокационный контакт и атаковал лодку глубинными бомбами. Бомбы легли мимо, корабли группы TG 21.11 начали преследование U-66, которое продолжалось пять дней.



В дневное время суток подводная лодка едва ползла под водой на электромоторах, а с наступлением темноты предпринимала попытки оторваться в надводном положении. Но к вечеру 5 мая запасы топлива окончательно иссякли, аккумуляторы практически разрядились, пришлось всплывать. На экранах радаров кораблей TG 21.11 появилась отметка, но контакт тут же исчез. Это была U-66, тоже обнаружившая врага и немедленно ушедшая на глубину. В 2 часа утра 6 мая лодка все же всплыла снова.



В 02:16 самолет-разведчик «Avenger», оборудованный радиолокатором, опять установил контакт. Лодка находилась на поверхность примерно в 20 милях от «Бакли». Данные с самолета передавали по радио, наводя эсминец на цель. Было принято решение не открывать огонь до самого последнего момента.





«Бакли»

Неожиданно в небе вдруг полыхнули три красные ракеты, выпущенные с U-66. Был это вызов, или Зеехаузен все-таки надеялся, что это U-188, которую он так ждал несколько дней назад для дозаправки? У лейтенант-коммандера Б. М. Абеля, капитана «Бакли», не было времени на раздумье.



В 03:20 открыв огонь из носовых орудий, эсминец пустился в погоню. Немецкие подводники немедленно открыли ответный огонь и, выжимая остатки топлива, попытались уйти. Первым же залпом носовых 76-мм орудий "Бакли" попал в цель. Зафиксировано попадание в правый борт под рубку лодки и вместо установки 105-мм орудия. Ответный огонь зенитных пулеметов субмарины был плотным, но трассирующие снаряды проходили над головами личного состава эсминца. Огнем из палубного орудия субмарины была повреждена дымовая труба «Бакли». Личный состав доложил о торпедном следе, проходящем по правому борту. 20-мм и 40-мм снаряды эсминца рвали рубку подводной лодки. Огонь с субмарины ослаб, за исключением прерывистых коротких очередей. U-66 быстро маневрировала на скорости около 19 узлов, очевидно, пытаясь выпустить еще одну торпеду из кормовых орудий, но, не делая никаких попыток нырнуть.



В какой-то момент «Бакли» и U-66 сравнялись, идя параллельными курсами. Американские комендоры ведут огонь на дистанции всего 20 ярдов, лодка обстреливается с носа до кормы 20-мм и 40-мм пулеметным огнем в упор. Затем Абель приказал рулевому положить руль на борт.



Повторяется ситуация, как в случае с «Бори» и U-405. Субмарина и корабль прочно сцепились между собой. Но члены экипажа U-66 оказались расторопнее. Выбравшись из люков и облепив рубку, они открыли огонь из автоматов и пистолетов. В какой-то момент моряки на «Бакли» были вынуждены спрятаться. А потом американцы буквально остолбенели от удивления. Штурмовая группа подводной лодки, потрясая оружием, карабкалась на борт эсминца в попытке взять его на абордаж! Портянки или носки: многолетний спор о том, что лучше для солдатских ног



"Stand By to Repel Boarders!" («По местам стоять, отражать абордаж!») — скомандовал Абель. Команда словно выплыла из клубов порохового дыма предыдущих столетий. В ход пошло все, что было под рукой: ножи, гильзы из под снарядов и даже кофейные кружки. Наконец, получив винтовки и ручные гранаты, команде эсминца удается отбиться от подводников, пленив при этом пятерых. С палубы «Бакли» полетели ручные гранаты, одна из которых взрывается в открытом люке боевой рубки субмарины. К этому времени нос эсминца соскользнул с палубы лодки. Субмарина отворачивает влево, а потом резко дернулась вправо, чтобы протаранить эсминец. Корпус корабля содрогнулся от удара. «Бакли» чуть отвернул, а потом снова пошел прямо на лодку. Три прямых попадания из 76-мм орудий в рубку. Субмарина исчезает под поверхностью воды с открытым люком боевой рубки и полыхающим из неё огнем, по-видимому, полностью заброшенная и вышедшая из-под контроля. В 03:39 раздался сильный глубокий подводный взрыв, за которым последовали более мелкие взрывы. U-66 окончательно затонула. В течение следующих трех часов «Бакли» медленно двигался по этому району, собрав в общей сложности тридцать шесть выживших подводников, включая четырех офицеров.





В полночь 7 мая поврежденный «Бакли» удалился в Нью-Йорк, где проходил ремонт до 14 июня 1944 года.





Команда «Бакли»

Эсминец «Бакли» (DE-51USS «Buckley») прошел всю войну. Участвовал в потоплении немецкой подводной лодки U-879 19 апреля 1945 года, исключен из состава ВМС США 1968 г. и в июле 1969 продан на слом.



28 августа 1942 года в Карибском море корвет военно-морских сил Канады «Оуквилл» (HMCS «Oakville») три раза таранил подводную лодку U-94.





U-94

Из-за полученных повреждений в результате бомбардировки с самолёта «Каталина», прикрывавшего с воздуха суда конвоя TAW-15, тарана и обстрела с «Оуквилла» командир субмарины обер-лейтенант Отто Итес, оценив ситуацию как безнадёжную, отдал приказ экипажу покинуть лодку. Канадцы даже высаживались на лодку в попытке захватить кодовые таблицы и «Энигму», но не преуспели.





Капитан «Оуквилла» Кларенс Кинг в декабре 1942 года за потопление U-94 был награждён орденом «За выдающиеся заслуги». Участник Первой мировой войны, Кларенс Кинг уже имел крест «За выдающиеся заслуги» после службы на судах-ловушках для подлодок. В 1944 году принимал участие в потоплении ещё четырёх немецких подводных лодок: U-845, U-448, U-311 и U-247, и был повторно награждён крестом «За выдающиеся заслуги».





Корвет «Оуквилл»

Отто Итес находился в плену у американцев до весны 1946 года. Продолжил службу в Бундесмарине (Федеративной Республики Германии). Вышел в отставку в 1977 году в звании контр-адмирала.



История сохранила немало случаев успешного применения тарана и силами ВМФ СССР во время Второй мировой войны.



8 декабря 1944 г. в 22 ч 45 мин эскадренный миноносец "Живучий" под командованием H. Д. Рябченко (Северный флот) обнаружил в районе губы Порчниха с помощью радиолокатора подводную лодку. Увеличив ход до 24 уз., стал с ней сближаться. По атакующему эсминцу с подводной лодки были выпущены две торпеды. От них "Живучий" сумел уклониться, а затем таранил форштевнем лодку, пробив ее прочный корпус с левого борта. Дав задний ход, открыл артиллерийский огонь. После того как лодка стала погружаться, с эсминца были сброшены три серии глубинных бомб. В результате комбинированного удара (таран, артиллерия, глубинные бомбы) вражеская лодка U-387 оказалась потопленной. Но главную роль при этом сыграл удачно выполненный таран.

(ЦВМА, ф. 11, д. 23129, л. 120-121.)



Вторая ливанская война. Завершение, результаты, выводы

В потоплении U-387 не совсем все ясно. В советских исторических трудах гибель U-387 относилась на счет эсминца «Живучий» (капитан 3-го ранга Н.Д. Рябченко). Британцы считают, что лодку потопили они, глубинными бомбами с корвета HMS Bamborough Castle. Возможно, Н.Д. Рябченко атаковал U-1163, которая находилась в том же квадрате и также была атакована по времени почти минута в минуту, как и в эпизоде с U-387.



Как бы то ни было, Н. Д. Рябченко за атаку подводной лодки был награжден орденом Нахимова II степени.







Серьезные повреждения в результате тарана получила подводная лодка U-578. 25 ноября 1941 года сторожевой корабль "Бриз" под командованием лейтенанта В. А. Киреева, находясь в дозоре, обнаружил вражескую подводную лодку, шедшую в надводном положении, и атаковал её.





«Смелый таран на море», газета «Правда», 5 декабря 1941 г.

Хотя «таран» и «абордаж» кажутся ужасно старыми и несовременными, но как показывает история, все же применяются во время морского боя.



С молниеносно развивавшимися технологиями XX века при постройке кораблей разнообразные тактические приемы морских сражений ушедших веков накануне Второй мировой войны, казалось, давно канули в прошлое. Абордаж, таран, предельно близкая дистанция огневого контакта… Но, как показывает история, ради достижения своей цели противоборствующие стороны были готовы на всё, и последний абордаж с применением холодного оружия, и таран пришлись тоже вовсе не на времена парусного флота и пиратов.Одним из первых и самым известным эпизодом Второй мировой войны стал инцидент с судном «Альтмарк».В феврале 1940 года немецкий танкер «Альтмарк» (Altmark) вошел в нейтральные норвежские воды. Он перевозил 299 британских военнопленных, захваченных с британских торговых судов в Атлантике, членов команд, потопленных немецким рейдером «Адмирал граф Шпее» (Admiral Graf Spee). Преследуемый по пятам британскими эсминцами, он попытался укрыться в Йёссинг-фьорде в юго-западной части Норвегии.Британцы, предполагая, что корабль будет перевозить британских заключенных, потребовали, чтобы норвежцы обыскали это судно. Опасаясь рисковать своим нейтральным статусом, норвежцы неохотно согласились. Утром 14 февраля «Альтмарк» был остановлен норвежским патрульным торпедным катером. Норвежский офицер поднялся на борт с намерением обыскать корабль. Его проводили на мостик, и немецкий капитан Хайнрих Дау уверил, что судно было безоружным танкером. Норвежский офицер удовлетворился сказанным и покинул корабль. Это действие объяснимо в контексте того времени. Норвегия была нейтральной страной, хотя ей и было известно предположение о том, что «Альтмарк» перевозит британских заключенных, следовательно, нарушает ее нейтралитет, она также боялась вторжения со стороны Германии и поэтому не хотела обострять отношения.16 февраля 1940 года эсминец «Казак» (HMS Cossack) под командованием капитана 1-го ранга Филипа Виана, выполняя приказ первого лорда Адмиралтейства Уинстона Черчилля, вошёл в Йёссинг-фьорд, тем самым нарушив территориальные воды Норвегии. Призовая команда с корабля (HMS Cossack), вооруженная абордажными саблями и штыками, высадилась на «Альтмарк».В результате короткой стычки семь немецких членов команды было убито и пятеро ранено, пленные были освобождены. Это было последнее зарегистрированное использование такого вида оружия в абордажной операции Королевского флота.Команда «Альтмарка» была оставлена на судне. В ходе нападения «Альтмарк» пытался таранить «Казак», но сел на мель, впоследствии смог самостоятельно добраться до немецкого порта.Инцидент с «Альтмарком» определенно был нарушением нейтралитета Норвегии как Великобританией, так и Германией. Нейтральные страны больше не могли быть уверены в своей неприкосновенности в наступившей войне. Британцы были воодушевлены решительными действиями, в то время как Гитлер был в ярости и приказал ускорить планы относительно операции «Везерубунг» (вторжение в Скандинавию).«Альтмарк», переименованный 6 августа 1940 года в «Уккермарк» («Uckermark»), продолжал использоваться как вспомогательное и снабженческое судно. 30 ноября 1942года, находясь в порту Йокогама, в результате искры при проведении ремонтных работ в топливных танках, произошел взрыв, разорвавший «Уккермарк» на части. В результате катастрофы 53 члена экипажа погибли, «Тор» и «Нанкин», стоявшие рядом, получили повреждения и затонули. Выжившие члены команды «Уккермарка» отправились на родину на вспомогательном судне Кригсмарине «Доггербанк» («Doggerbank»). 3 марта 1943 г. «Доггербанк» по ошибке был атакован германской подводной лодкой U-43 и затонул. В живых остался только один (из 365) человек, находившихся на борту.Эсминец «Казак» (HMS Cossack) 23 октября 1941 года был повреждён взрывом торпеды после атаки немецкой субмарины U-563. В результате взрыва нос корабля был оторван, капитан и 158 членов команды эсминца погибли. 25 октября вышедший из Гибралтара буксир взял «Казака» на буксир, но в результате разыгравшегося шторма 27 октября 1941 года «Казак» затонул в Атлантике к западу от Гибралтара.Морское сражение у мыса Матапан в России мало известно, хотя на Западе является одним из наиболее известных столкновением на море во Второй мировой войне.28-го марта 1941 года «Пола» (Pola), тяжелый крейсер Королевского Итальянского флота, в ходе сражения был поврежден торпедой английского торпедоносца и лишился хода.Ночью британский эсминец «Хэвок» выпустил осветительный снаряд и обнаружил стоящий без хода крейсер, слегка покачивающийся на слабой волне. Вскоре к «Хэвоку» присоединились «Грейхаунд» и «Гриффин», затем к борту «Полы» подошёл эсминец «Джервис» (HMS Jervis). Призовая команда «Джервиса» высадилась на «Полу», не встретив никакого сопротивления со стороны итальянцев.Данную ситуацию абордажем можно назвать с большой натяжкой, но как было, так было.«Джервис» снял с «Полы» 258 человек из более чем 1000 человек команды, в том числе капитана, остальные попрыгали за борт после того, как крейсер получил попадание торпедой в котельное отделение. Со слов англичан, на крейсере не было «и тени порядка и дисциплины», изрядная часть пленных оказалась пьяна, офицерские каюты были разграблены матросами, палуба «завалена личными вещами и бутылками». Эти утверждения англичан позднее опровергались итальянцами и были названы «британской пропагандой».С сожалением отказавшись от идеи отбуксировать корабль, крейсер был потоплен двумя торпедами.Эсминец «Джервис» (HMS Jervis) за свою карьеру прошёл всю войну. Бои при сопровождении конвоев, Сирте, высадка на Сицилии, сражения в Эгейском море, десант при Анцио, высадка в Нормандии. Несколько раз получал серьезные повреждения, но никто из членов экипажа не погиб или был ранен в бою.Бой в штормовую ночь 1 ноября 1943 года между американским эсминцем «Бори» (DD-215«Borie») и немецкой подводной лодкой U-405 в водах Северной Атлантики описан в статье «Схватка в Атлантике. Таран в ночи», где в ходе сражения было использовано и таран, легкое стрелковое оружие, ножи и даже гильзы от снарядов.Но более необычным был бой между эсминцем «Бакли» (DE-51USS «Buckley») и субмариной U-66, когда команда подводной лодки, казалось бы, в безвыходной ситуации, только чудом не захватила корабль.К 6 мая 1944 года за девять патрулей на счету U-66, большой океанской немецкой подводной лодки типа IX-C, числилось тридцать три потопленных судна (200 021 брт). В свой десятый и последний поход лодка вышла 16 января 1944 г. под командованием обер-лейтенанта Герхарда Зеехаузена.Совместно с U-66 в поход направились ещё три лодки. Цель группы — нарушение морских коммуникаций противника у побережья Западной Африки. В 1944 году союзники практически лишили командиров лодок возможности не только открыть счёт в походе, но и дойти до места патрулирования. Давно миновали времена блестящих успехов "волчьих стай". Улучшенная конструкция РЛС, увеличение состава морской авиации, множественные противолодочные поисково-ударные группы — всё это критически осложняло жизнь немецким подводникам в Атлантике, которая пару-тройку лет назад была чуть ли не их безраздельной вотчиной.В час ночи 1 мая акустики эскортного авианосца «Блок Айленд» (CVE-21 USS «Block Island»), возглавлявшего тактическую группу 21.11 (TG 21.11) военно-морского флота США, в очередной раз запеленговали сигнал с U-66. С палубы эскортника в ночное небо взлетел торпедоносец-бомбардировщик Grumman TBF Avenger, который установил радиолокационный контакт и атаковал лодку глубинными бомбами. Бомбы легли мимо, корабли группы TG 21.11 начали преследование U-66, которое продолжалось пять дней.В дневное время суток подводная лодка едва ползла под водой на электромоторах, а с наступлением темноты предпринимала попытки оторваться в надводном положении. Но к вечеру 5 мая запасы топлива окончательно иссякли, аккумуляторы практически разрядились, пришлось всплывать. На экранах радаров кораблей TG 21.11 появилась отметка, но контакт тут же исчез. Это была U-66, тоже обнаружившая врага и немедленно ушедшая на глубину. В 2 часа утра 6 мая лодка все же всплыла снова.В 02:16 самолет-разведчик «Avenger», оборудованный радиолокатором, опять установил контакт. Лодка находилась на поверхность примерно в 20 милях от «Бакли». Данные с самолета передавали по радио, наводя эсминец на цель. Было принято решение не открывать огонь до самого последнего момента.Неожиданно в небе вдруг полыхнули три красные ракеты, выпущенные с U-66. Был это вызов, или Зеехаузен все-таки надеялся, что это U-188, которую он так ждал несколько дней назад для дозаправки? У лейтенант-коммандера Б. М. Абеля, капитана «Бакли», не было времени на раздумье.В 03:20 открыв огонь из носовых орудий, эсминец пустился в погоню. Немецкие подводники немедленно открыли ответный огонь и, выжимая остатки топлива, попытались уйти. Первым же залпом носовых 76-мм орудий "Бакли" попал в цель. Зафиксировано попадание в правый борт под рубку лодки и вместо установки 105-мм орудия. Ответный огонь зенитных пулеметов субмарины был плотным, но трассирующие снаряды проходили над головами личного состава эсминца. Огнем из палубного орудия субмарины была повреждена дымовая труба «Бакли». Личный состав доложил о торпедном следе, проходящем по правому борту. 20-мм и 40-мм снаряды эсминца рвали рубку подводной лодки. Огонь с субмарины ослаб, за исключением прерывистых коротких очередей. U-66 быстро маневрировала на скорости около 19 узлов, очевидно, пытаясь выпустить еще одну торпеду из кормовых орудий, но, не делая никаких попыток нырнуть.В какой-то момент «Бакли» и U-66 сравнялись, идя параллельными курсами. Американские комендоры ведут огонь на дистанции всего 20 ярдов, лодка обстреливается с носа до кормы 20-мм и 40-мм пулеметным огнем в упор. Затем Абель приказал рулевому положить руль на борт.Повторяется ситуация, как в случае с «Бори» и U-405. Субмарина и корабль прочно сцепились между собой. Но члены экипажа U-66 оказались расторопнее. Выбравшись из люков и облепив рубку, они открыли огонь из автоматов и пистолетов. В какой-то момент моряки на «Бакли» были вынуждены спрятаться. А потом американцы буквально остолбенели от удивления. Штурмовая группа подводной лодки, потрясая оружием, карабкалась на борт эсминца в попытке взять его на абордаж!"Stand By to Repel Boarders!" («По местам стоять, отражать абордаж!») — скомандовал Абель. Команда словно выплыла из клубов порохового дыма предыдущих столетий. В ход пошло все, что было под рукой: ножи, гильзы из под снарядов и даже кофейные кружки. Наконец, получив винтовки и ручные гранаты, команде эсминца удается отбиться от подводников, пленив при этом пятерых. С палубы «Бакли» полетели ручные гранаты, одна из которых взрывается в открытом люке боевой рубки субмарины. К этому времени нос эсминца соскользнул с палубы лодки. Субмарина отворачивает влево, а потом резко дернулась вправо, чтобы протаранить эсминец. Корпус корабля содрогнулся от удара. «Бакли» чуть отвернул, а потом снова пошел прямо на лодку. Три прямых попадания из 76-мм орудий в рубку. Субмарина исчезает под поверхностью воды с открытым люком боевой рубки и полыхающим из неё огнем, по-видимому, полностью заброшенная и вышедшая из-под контроля. В 03:39 раздался сильный глубокий подводный взрыв, за которым последовали более мелкие взрывы. U-66 окончательно затонула. В течение следующих трех часов «Бакли» медленно двигался по этому району, собрав в общей сложности тридцать шесть выживших подводников, включая четырех офицеров.В полночь 7 мая поврежденный «Бакли» удалился в Нью-Йорк, где проходил ремонт до 14 июня 1944 года.Эсминец «Бакли» (DE-51USS «Buckley») прошел всю войну. Участвовал в потоплении немецкой подводной лодки U-879 19 апреля 1945 года, исключен из состава ВМС США 1968 г. и в июле 1969 продан на слом.28 августа 1942 года в Карибском море корвет военно-морских сил Канады «Оуквилл» (HMCS «Oakville») три раза таранил подводную лодку U-94.Из-за полученных повреждений в результате бомбардировки с самолёта «Каталина», прикрывавшего с воздуха суда конвоя TAW-15, тарана и обстрела с «Оуквилла» командир субмарины обер-лейтенант Отто Итес, оценив ситуацию как безнадёжную, отдал приказ экипажу покинуть лодку. Канадцы даже высаживались на лодку в попытке захватить кодовые таблицы и «Энигму», но не преуспели.Капитан «Оуквилла» Кларенс Кинг в декабре 1942 года за потопление U-94 был награждён орденом «За выдающиеся заслуги». Участник Первой мировой войны, Кларенс Кинг уже имел крест «За выдающиеся заслуги» после службы на судах-ловушках для подлодок. В 1944 году принимал участие в потоплении ещё четырёх немецких подводных лодок: U-845, U-448, U-311 и U-247, и был повторно награждён крестом «За выдающиеся заслуги».Отто Итес находился в плену у американцев до весны 1946 года. Продолжил службу в Бундесмарине (Федеративной Республики Германии). Вышел в отставку в 1977 году в звании контр-адмирала.История сохранила немало случаев успешного применения тарана и силами ВМФ СССР во время Второй мировой войны.(ЦВМА, ф. 11, д. 23129, л. 120-121.)В потоплении U-387 не совсем все ясно. В советских исторических трудах гибель U-387 относилась на счет эсминца «Живучий» (капитан 3-го ранга Н.Д. Рябченко). Британцы считают, что лодку потопили они, глубинными бомбами с корвета HMS Bamborough Castle. Возможно, Н.Д. Рябченко атаковал U-1163, которая находилась в том же квадрате и также была атакована по времени почти минута в минуту, как и в эпизоде с U-387.Как бы то ни было, Н. Д. Рябченко за атаку подводной лодки был награжден орденом Нахимова II степени.Серьезные повреждения в результате тарана получила подводная лодка U-578. 25 ноября 1941 года сторожевой корабль "Бриз" под командованием лейтенанта В. А. Киреева, находясь в дозоре, обнаружил вражескую подводную лодку, шедшую в надводном положении, и атаковал её.Хотя «таран» и «абордаж» кажутся ужасно старыми и несовременными, но как показывает история, все же применяются во время морского боя. bubalik Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





176 Источник Похожие новости Хотели ослабить Россию, она ответила: Русские из Сирии не уйдут Сирия 2.0: Турция снова обманула Россию и начала войну «Я видел спины русских» Как отвадить «самураев» от разговоров о реванше по Курилам: размышления с военной составляющей Батальон НАТО покидает Литву «Грузия и мир»: Что скрывают в Лаборатории Лугара? Новости партнеров