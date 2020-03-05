Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения

В среду, 4 марта, Верховная рада Украины назначила главой Минобороны генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана. "Говорящую" фамилию нового министра обороны Украины расшифровали в соцсетях.

Отмечается, что слово "таран" пришло из латинского языка и происходит от слова taurus. Оно обозначало стенобитное орудие, а проще говоря - бревно, снабжённое на конце железным или бронзовым наконечником.

В Украине - из фольги, - язвительно комментирует в Twitter пользователь с ником @priborov.

Напомним, что за кандидатуру Тарана проголосовало 226 украинских депутатов из 285. Также избран новый украинский премьер-министр. Им стал Денис Шмыгаль. Его назначение оценил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Жду через месяца три вопли: "Он проШмыгал наше экономическое чудо", - написал эксперт в своём telegram-канале.

Фото: скриншот Twitter/@priborov