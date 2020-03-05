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Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения
05 марта 2020, 11:35 • 204 • Политика
Рада назначила генерала Тарана главой Минобороны Украины. "Таран (от лат. Taurus) у древних - стенобитное орудие (бревно), снабжённое на конце железным или бронзовым наконечником. В Украине из фольги", - комментируют назначение в соцсетях.
В среду, 4 марта, Верховная рада Украины назначила главой Минобороны генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана. "Говорящую" фамилию нового министра обороны Украины расшифровали в соцсетях.
Отмечается, что слово "таран" пришло из латинского языка и происходит от слова taurus. Оно обозначало стенобитное орудие, а проще говоря - бревно, снабжённое на конце железным или бронзовым наконечником.
Напомним, что за кандидатуру Тарана проголосовало 226 украинских депутатов из 285. Также избран новый украинский премьер-министр. Им стал Денис Шмыгаль. Его назначение оценил политолог и публицист Армен Гаспарян.
Фото: скриншот Twitter/@priborov
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