Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Нет ни у кого в мире»: как новейшая радиолокационная станция усилит возможности...
Интервенцию турок в Сирию отравит русская "Гадюка": Китай предсказал А...
Опять люди Порошенко в Кабмине
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет ...
Главная / Политика

Таран - бревно: Украинского министра обороны высмеяли в день назначения

05 марта 2020, 11:35  •  204 • Политика
Рада назначила генерала Тарана главой Минобороны Украины. "Таран (от лат. Taurus) у древних - стенобитное орудие (бревно), снабжённое на конце железным или бронзовым наконечником. В Украине из фольги", - комментируют назначение в соцсетях.
В среду, 4 марта, Верховная рада Украины назначила главой Минобороны генерал-лейтенанта в запасе Андрея Тарана. "Говорящую" фамилию нового министра обороны Украины расшифровали в соцсетях.
Отмечается, что слово "таран" пришло из латинского языка и происходит от слова taurus. Оно обозначало стенобитное орудие, а проще говоря - бревно, снабжённое на конце железным или бронзовым наконечником.
В Украине - из фольги, - язвительно комментирует в Twitter пользователь с ником @priborov.
Напомним, что за кандидатуру Тарана проголосовало 226 украинских депутатов из 285. Также избран новый украинский премьер-министр. Им стал Денис Шмыгаль. Его назначение оценил политолог и публицист Армен Гаспарян.
Жду через месяца три вопли: "Он проШмыгал наше экономическое чудо", - написал эксперт в своём telegram-канале.
Фото: скриншот Twitter/@priborov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



204
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 22:35
"Какая у вас проблема?": Асад обратился к Турции из-за конфликта в Идлибе
04 марта 2020, 22:35
"Тайно высылают" и "Гена в курсе": Коронавирус в России - сколько заболевших на самом деле
05 марта 2020, 02:35
"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии
05 марта 2020, 00:35
"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет по ситуации с крушением А321 над Синаем
05 марта 2020, 02:35
"Не теряйте панику и не поддавайтесь самообладанию": Все рванули в политики
05 марта 2020, 09:35
"Ноги моей здесь не будет": Панин заявил, что Россия обречена
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 марта 2020, 05:35
Эрдоган уничтожил русское ПВО в Сирии (Telegram. Обзор)
05 марта 2020, 01:35
Прибалт не нужен: Россия закрыла торгпредства у незалежников (Руслан Осташко)
05 марта 2020, 02:35
"Идлиб - передовой плацдарм": Асад назвал следующую цель армии Сирии
05 марта 2020, 07:35
История о голландском десанте на Донбасс подогрела интерес к суду по делу MH17
05 марта 2020, 10:08
Требования США убрать российские субмарины от побережья Америки прокомментировали в М...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 04:39
"С ятаганом наголо скакать стрёмно": Военкор Коц нецензурно обрисовал судьбу турок в Сирии
04 марта 2020, 09:35
"300 спартанцев". По Эрдогану ударила Греция
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
29 февраля 2020, 02:39
Турция погибнет, а Россия наберётся сил: Греческие старцы предсказали мировую войну
03 марта 2020, 15:35
"Список собственных кладбищ": Мирошник раскрыл ужасающие преступления экс-командира "Айдара"
01 марта 2020, 01:24
Эрдогана загнали в угол: Или война с Путиным, или новый переворот
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.