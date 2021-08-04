Тараканьи бега борцов за светлое будущее Белоруссии • 270 • Аналитика © REUTERS / Issei Kato По сведениям западных СМИ, белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которая должна была вылететь из Токио в Варшаву, в последний момент пересела на рейс до Вены. И это после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал ей помощь и поддержку. Спортсменка, устроившая шоу из-за каприза, не желая выходить на ту дистанцию, на которую ее поставил тренерский совет делегации, получила "гуманитарную визу" от Варшавы и находилась "под охраной консульской службы Польши". Сообщение сопровождало фото вездесущего агентства Франс-Пресс: из ночного мрака Тимановская входит в посольскую дверь, из которой льется свет. С символикой тут все понятно, как и с пиар-сопровождением поведения, которое другим словом, как неспортивное, назвать нельзя. И те, кто сознательно раскручивает "бегство к свободе", знают это не хуже нас. Если бы французская/итальянская/нидерландская/португальская и любая другая западная легкоатлетка устроила публичную истерику на соревнованиях, тайно записав и предав гласности разговор с одним из членов национальной олимпийской делегации, а затем заявила, что ее затирают, унижают, подавляют и третируют, ее отправили бы домой первым рейсом. Без обсуждения причин и детализации обстоятельств. © AFP 2021 / Yuki Iwamura Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская около посольства Польши в Токио После чего такая искательница справедливости и правды стала бы фигуранткой дисциплинарного разбирательства и почти гарантированно была бы дисквалифицирована на многие годы, если не навсегда. Дальше она могла бы жаловаться в арбитраж Лозанны, Макрону, Меркель и всему мирозданию, чтобы окончательно получить клеймо городской сумасшедшей, с которой никто и никогда дело иметь не будет. Ни на стадионе, ни в жизни. Разглашение тайны разговора, обнародование тренерских установок, решений и рекомендаций — не просто недостаток воспитания, и тут ссылки на особенности психики не помогут. Это прямая дорога к бану в национальном спорте — и к сопровождающему этот бан общественному остракизму. Менее чем минутное неподчинение указанию главного тренера футбольной сборной Франции Дидье Дешана со стороны игрока команды Кингсли Комана, попавшее на видео, стоило последнему единодушного осуждения в прессе. "Воля тренера — закон, решения тренера не обсуждаются, а выполняются!" — таков был тон дискуссии. Однако подобные правила — как писаные, так и неписаные — очевидно, не универсальны, и есть страны и спортсмены, к которым они, по мнению европейских медиа, применяться не будут никогда. Сами должны понимать почему. Это же Белоруссия! Где правит Лукашенко! Где "сплошные расправы и репрессии", где проходит редут битвы между прогрессом и всем самым свободным с "косностью и архаикой"! Озадаченный официальный представитель МОК Марк Адамс вертелся как уж на сковородке во время брифинга, чтобы и Олимпийскую хартию не нарушить, поскольку политику обсуждать не положено, и соблюсти политес в отношении "свободолюбивой" бегуньи. Разумеется, вылезли разнообразные деятели вроде экс-посла Белоруссии во Франции Латушко с призывами спасти "бунтарку из лап минского режима". Происходящее с Тимановской — яркая иллюстрация слов Гегеля, которые приводит Маркс в работе "18-е брюмера Луи Бонапарта" о повторении истории. Ровно год назад точно так же, как сейчас из спортсменки, "музу революции" лепили многочисленные западные политтехнологи и аффилированные с ними медиа из Светланы Тихановской. Ее представляли современной реинкарнацией героини полотна Жан-Луи Давида "Свобода на баррикадах" (минус обнаженная грудь и плюс брючный костюм цвета беж), будущим "либеральной Белоруссии", "победительницей страха и равнодушия". Средств на то, чтобы выдать конфузию, случившуюся с Тихановской на выборах, за ее викторию, потратили много. © РИА Новости / Алексей Витвицкий Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве Но, по мысли тех, кто операцию по дестабилизации Белоруссии задумывал и воплощал, игра стоила свеч: западные бизнес-элиты и корпорации в случае успеха уже неоднократно использованного сценария (то есть организации государственного переворота по лекалам Майдана) получали практически неограниченный доступ и к важному стратегическому сырью (в первую очередь это калийная руда), и к промышленным мощностям по его переработке — почти задаром. Просто потому, что в результате манипуляции общественным мнением и провокаций им бы удалось сместить законную власть, заменив ее путчистами (и путчистками). Но этого не произошло. Лукашенко сумел в очень тяжелой ситуации сохранить стабильность внутри страны. Тогда, видя, что в самой Белоруссии сделать ничего не получится, попытались, придравшись к инциденту в небе над республикой, нейтрализовать белорусского производителя калия, введя против участников этого сегмента рынка секторальные санкции. На самом деле под шумок словес о свободе и справедливости происходило обычное для глобалистов устранение мощного конкурента. Тихановскую в этой кампании использовали, а потом выбросили, оставив ждать в лакейской. То, что эти лакейские находятся в Брюсселе, Париже и даже на самой Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, дело не меняет никак. Это те же подачки с барского плеча — от костюмов цвета беж до печенек в Овальном кабинете на аудиенции, длившейся менее десяти минут. Разумеется, в ближайшие дни экс-атлетка Тимановская и экс-кандидат в президенты Тихановская, а также экс-посол Латушко и другие "эксы" сделают заявления в пользу всего свободного и прекрасного против всего диктаторского и ужасного — в соответствии с написанными для них репликами в эпилоге этого фарса. Пока они еще на сцене, пока они еще нужны своим кукловодам. Зачем Россия возвращает Ливию Каддафи А вот когда в этих исполнителях нуждаться перестанут, их, как марионеток, сложат в сундук в кладовке и забудут навсегда. За примерами далеко ходить не надо: что там с Хуаном Гуаидо, этим "светочем венесуэльского протеста против нелегитимного узурпатора власти Николаса Мадуро"? Евросоюз Гуайдо ведь вначале как официального лидера страны признал, но, поскольку тот не оправдал ожиданий, а венесуэльцы не захотели новой волны мрака и хаоса, Брюссель свое признание дезавуировал. © РИА Новости / Стрингер Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, во время выступления на митинге в Каракасе И тоже официально. Тараканьи бега, которыми, как нам рассказывают литературные классики, пробавлялись оказавшиеся не у дел эмигранты, и сегодня нашли своих адептов по обоим берегам Атлантики. Но вне зависимости, какой именно участник забега (на полтора метра — таковы правила) доберется первым до финиша, счет за неспортивное поведение — в политике ли, на Олимпиаде ли — придет обязательно, а зачастую с процентами. И уклониться от его оплаты точно не получится. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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