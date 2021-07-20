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Танзания ещё на месяц осталась в чёрном списке оперштаба
20 июля 2021, 02:40 • 41 • В мире
В оперштабе по борьбе с коронавирусом отказались давать возможность полётов в Танзанию.
Запрет на полёт в Танзанию для русских туристов продлён на месяц. Такое решение огласили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Несмотря на то что изначально Танзания была одной из первых стран, с кем Москва начала восстанавливать авиасообщение в пандемию, сейчас это направление недоступно для граждан.
Перелёты в африканскую страну приостановлены ещё с середины апреля. Как заявляли представители оперштаба, запрет на рейсы вызван резким ростом заболеваемости COVID-19. Изначально запрет действовал до 1 июня, а затем не раз продлевался.
В обосновании нового продления запрета до 17 августа представители России указывают: это необходимо для "обеспечения защиты здоровья населения".
При этом аналогичные ограничения от оперштаба вводились и в отношении Турции, но затем страна пропала из чёрного списка.
Ранее в Росавиации отклонили заявки авиаперевозчиков, обратившихся за разрешениями на перелёты в Египет. По информации источников, заявки отклонены из-за отсутствия позиции оперштаба по осуществлению полётов на египетские курорты.
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