Танцы вокруг заложника: Соловьев призывал не бить в барабаны после освобождения Вышинского

Освобождение из украинского СИЗО журналиста Кирилла Вышинского не означает, что в отношениях Украины и России наметилась оттепель. Такую точку зрения в интервью РИА ФАН выразил журналист Владимир Соловьёв.

Как напомнил Соловьев, главреда "РИА Новости Украина" не выпустили, а всего лишь изменили ему меру пресечения, поэтому обвинения в госизмене по-прежнему реальны. Правда же заключается в том, что Киев взял журналиста в заложники, продолжая политические танцы вокруг Вышинского и России.

"Теперь в этих "танцах" будут пытаться сделать следующий шажочек. Как Россия отреагирует, что будет с моряками, что будет здесь, что будет там", - поведал он.

Что касается политической линии Украины, то на контрасте с эпохой Петра Порошенко наметилось улучшение при Владимире Зеленском. Но бить в барабаны рано, ибо процесс идет очень медленно.