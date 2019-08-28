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Танцы вокруг заложника: Соловьев призывал не бить в барабаны после освобождения Вышинского

28 августа 2019, 22:24  •  91 • Политика
Владимир Соловьев призывал не бить в барабаны после освобождения Кирилла Вышинского. Он считает, что Киев устроил танцы вокруг журналиста, взяв его в заложники.
Освобождение из украинского СИЗО журналиста Кирилла Вышинского не означает, что в отношениях Украины и России наметилась оттепель. Такую точку зрения в интервью РИА ФАН выразил журналист Владимир Соловьёв.
Как напомнил Соловьев, главреда "РИА Новости Украина" не выпустили, а всего лишь изменили ему меру пресечения, поэтому обвинения в госизмене по-прежнему реальны. Правда же заключается в том, что Киев взял журналиста в заложники, продолжая политические танцы вокруг Вышинского и России.
"Теперь в этих "танцах" будут пытаться сделать следующий шажочек. Как Россия отреагирует, что будет с моряками, что будет здесь, что будет там", - поведал он.
Что касается политической линии Украины, то на контрасте с эпохой Петра Порошенко наметилось улучшение при Владимире Зеленском. Но бить в барабаны рано, ибо процесс идет очень медленно.

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