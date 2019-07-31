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Танцы с палачами: Минобороны Польши возмутилось приглашением немцев на день начала Второй мировой
31 июля 2019, 18:24 • 74 • Политика
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак возмутился тем, что мэрия Гданьска пригласила делегацию Германии, чтобы отметить 80 лет с начала Второй мировой войны 1 сентября 2019 года песнями и танцами.
По его словам, такой шаг "шокирует" в контексте тех преступлений, которые были совершены немцами в ходе Второй мировой войны. "Те, кто сегодня правит Гданьском, отрицают очевидное", - цитирует его слова Rzeczpospolita.
Политик отметил, что жители Гданьска и все, кто помнит уроки истории, прекрасно осведомлены, что поляки были жертвами Второй мировой войны, а немцы - "палачами".
Напомним, 1 сентября в Польше собираются отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. На траурно-торжественные мероприятия польские власти не пригласили представителей России, вместо этого пригласив представителей своих союзников по НАТО, ЕС и "Восточному партнёрству", в том числе ФРГ.
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