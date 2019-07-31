Танцы с палачами: Минобороны Польши возмутилось приглашением немцев на день начала Второй мировой

По его словам, такой шаг "шокирует" в контексте тех преступлений, которые были совершены немцами в ходе Второй мировой войны. "Те, кто сегодня правит Гданьском, отрицают очевидное", - цитирует его слова Rzeczpospolita.

Политик отметил, что жители Гданьска и все, кто помнит уроки истории, прекрасно осведомлены, что поляки были жертвами Второй мировой войны, а немцы - "палачами".

Напомним, 1 сентября в Польше собираются отметить 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. На траурно-торжественные мероприятия польские власти не пригласили представителей России, вместо этого пригласив представителей своих союзников по НАТО, ЕС и "Восточному партнёрству", в том числе ФРГ.