Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
Главная / Аналитика

Танцы на ближневосточных граблях

02 июня 2020, 10:55  •  27 • Аналитика

Основное количество россиян поверило в то, что Дамаск Москве лучший друг, Асад-младший будет по гроб жизни обязан нам за удержание его на троне.


Российские военные систематически и регулярно приносили жертвы на алтарь сирийского государства, в итоге из невнятного кусочка вокруг столицы и российской базы все-таки сотворили снова страну, свободную от террористов, режим Асада спасли в самый последний фактически момент и…

И вот она, благодарность.


Да, не от самого Асада. Да, «всего-навсего» от помощника спикера сирийского парламента. Но факт: занимающий такую непыльную должность господин депутат Халед аль-Абуди позволил себе откровенно вывалить в нашу сторону немного ругани и обещаний объявить Россию оккупантом.


Да, не в официальном выступлении, не с парламентской трибуны, а в своем личном «Фейсбуке». Тем не менее, хамство даже на странице в ФБ – это хамство.

«Путин не может диктовать Асаду ничего. Почему? Потому что это Путин отчаянно нуждается в Асаде… При желании Асад может выдернуть ковёр из-под ног Путина в самом Кремле…
«А что, если мы заявим в ООН, что российское присутствие в Сирии расцениваем как оккупацию? Дорогие мои, помните, что СССР пал после поражения в Афганистане. Если Асад разозлится на Путина, то он поднимет лозунг борьбы с российскими оккупантами и покроет горы Латакии десятками тысяч бойцов».

Тут, конечно, вопрос спорный. Что или кто мешал Асаду «покрыть горы Латакии» бойцами, когда его фактически зажали в Дамаске? И где были эти «бойцы», когда предводитель так нуждался в их помощи?

Впрочем, речь идет не о том совсем. Понятно, что без российской помощи господин Асад в течение нескольких месяцев разделил бы судьбу в лучшем случае Муаммара Каддафи. В худшем – Саддама Хусейна.


Тут вопрос только в том, когда и как. То, что время господина Асада прошло, было понятно всем. И российское вмешательство было очень удивительно для многих, начавших вещать «Асад должен уйти!» Помните? И я помню. И весь мир помнит.

В общем, начало демонстрации признательности от сирийской власти положено. Уверен, что за первым выпадом последуют другие. Есть некая уверенность в этом.

Какая? А полное отсутствие реакции на это.

Телевидение «не заметило» столь выдающегося демарша, центральные СМИ тоже решили промолчать, Мария Захарова, которая пинала «обидчиков России» куда мельче и по более незначительным поводам… тоже промолчала!

А между тем то, что написал у себя господин аль-Абуди, мелочью не никак не назовешь. Это как есть хамство, причем наглое и особо неприкрытое ничем.

Между тем в Сирии Халед аль-Абуди считается очень опытным политиком. Со стажем, так сказать. Потому те, кто должен был по идее угомонить его в самой Сирии, разводят руками, дескать, он имеет право на свою точку зрения.

Да, Восток – дело очень тонкое в политическом плане. И там принято плести кружева слов, маскируя оскорбления под комплименты, и наоборот. Вот только в нашем случае кружев как бы не наблюдается совершенно.

Значит, провокация?

Да, вполне возможно. И вот почему.

Аль-Абуди – политик проиранский. Причем смелый. И давно вслух заявлявший о том, что Дамаск должен плотнее дружить не с Москвой, а с Тегераном. Надо сказать, что в этом плане я с ним совершенно согласен. И лично предпочел бы, чтобы в ближневосточных разборках погибали мужчины из КСИР, а не из российской армии.

Но даже при таком раскладе хамство и провокация – не лучший способ выражения своих чаяний.

Тем более что аль-Абуди коллеги призывали удалить слова и принести извинения. Депутат отказался. И? И ничего! Никаких больше действий не последовало.

Вот это и удивительно. Потому что где Сирия, а где свобода слова? Причем слово-то было брошено в ближайшего союзника, если что.

Потому сразу у людей, понимающих суть расклада, возникает вопрос: а кто, простите, позволил аль-Абуди вести себя столь… вызывающе? Какие силы стоят за таким смелым поведением? Ведь одно дело – собственная политическая позиция, а другое дело – оскорбление союзника.

Молчит Асад, молчат в Москве. Всех все устраивает?

Вообще, конечно, гибкость, откровенность и (самое важное) дальновидность – это не о политике на Ближнем Востоке.

Здесь стоит вспомнить многих и многих, бравших двумя руками из огромной казны Советского Союза все необходимое: оружие, технику. Специалистов, деньги, деньги и еще раз деньги. И где результаты?

Тут стоит вспомнить даже не Асада-старшего, Хафеза Асада, а его соседа. Анвара Садата, египетского правителя.


Который закрутил лихое танго с Советским Союзом, выжал из этих политических танцев все, что можно (танки, самолеты, советников, Асуанский гидроузел и так далее по списку), вогнав страну в многомиллиардные долги перед СССР, а потом… А потом просто переметнул Египет дружить с США.

Естественно, неглупый человек Хафез Асад сообразил, что после такого щелчка по носу СССР выберет себе другого партнера на Ближнем Востоке. И очень умело разыграл сирийскую карту.


Одного только оружия на пике дружбы с 1974 по 1978 годы Асад-старший получил почти на 4 миллиарда долларов!

При этом Асад-старший вел довольно независимую политику, регулярно втравливая СССР в разные истории. Зачастую не совсем красивые и приятные.

Стоит вспомнить войну в 1982 году, которую фактически развязала Сирия в Южном Ливане, потому что это удобный плацдарм для войны с Израилем. Развязать-то развязали, но стоит вспомнить, что Асад умудрился вдрызг разругаться с Арафатом, большим другом Москвы и главой угнетаемых палестинцев.

Дело дошло до того, что бедные угнетаемые палестинцы взяли в заложники сотрудников советского посольства в Ливане и потребовали от Москвы угомонить Асада.

А Асад, поняв, что ничего не может поделать с израильской армией, попросил прислать ему… правильно, советский военный контингент. И наши военные поехали в Ливан.

История как бы повторяется, в ту войну наши потери составили 13 человек убитыми и около 200 ранеными. А войну по факту Асад проиграл с треском. Что не помешало ему продолжать быть «другом СССР».

По большому счету, что «друг СССР», что «друг России» на Ближнем Востоке – это просто желающий пожить за чужой счет по полной программе. И ничего взамен не отдавая. Больше того, им всем, «друзьям», по всему миру, систематически и регулярно списывают долги и прощают кредиты.

Очень выгодно быть нерусским и быть должником у русских. Отдавать не придется.

Вместе с Садатом можно вспомнить и бывших «друзей» Хусейна и Каддафи, которые тоже умели «дружить». Офицеров армии Хусейна, которых мы выучили за свой счет в наших академиях и училищах, сегодня приходится гонять по сирийским пескам. Ведь не секрет, что ядро этой самой «запрещенной в РФ» группировки состоит как раз из наших бывших союзников.

В целом ну ничего особенного. Все те же игры в дружбу, все те же арабские грабли. Только в прошлом веке по лбу получил Советский Союз, теперь очередь за Россией. То, что результат будет примерно один и тот же, – к гадалке не ходи, на Ближнем Востоке ничего не изменилось. Почему вдруг должен быть иной результат?

Постоянство, как говорится, – признак мастерства.


Не очень приятно осознавать, что скоро раздастся очередной звонкий удар черенком по лбу. А он раздастся, арабы так и остались арабами, со своими, скажем прямо, своеобразными понятиями о чести, достоинстве и долге в политическом смысле этого слова.

Как не раз заявляла наша пресса, Россия помогает Сирии по просьбе последней. Официально и по зову, так сказать. Но помимо раздачи пайков населению и войны с противниками Асада, по сути, мы просто держим его на троне. На штыках.

Однако так поступаем не только мы. Те же британцы и американцы и не такое творят. Могут, знаете ли, позволить.

Асад-младший отлично решил свои проблемы за наш счет. И армия врагов отброшена и потрепана (раза три уже официально уничтожена), крики под окнами «Асад должен уйти!» тоже поутихли пока…

И естественно, Башар Асад и дальше будет «дружить», получая от нас самолеты, С-300 и С-400, танки и так далее. Деньги на «восстановление разрушенного войной хозяйства», специалистов…

Вот только мир сегодня слегка не тот, что был при его отце. И платить по счетам, скорее всего, придется. Там же были сверхсекретные договоры, по которым Россия защищает Асада во всех смыслах и на всех площадках, а Асад…

А Асад, уверен, как только дело дойдет до исполнения обязательств, просто побежит перепродаваться. Американцам, иранцам, китайцам… Главное – кто сможет дальше защищать и кормить его. В зависимости от того, как сложится расклад внешнеполитический.

Видимо, не только у меня в голове такие мысли, видимо, соответствующие доклады и донесения на столах лежат. Там… в МИДе и не только.

Именно этим я могу очень просто объяснить, почему такая тишина.

Провокация. Это была однозначно провокация. В стиле нашего Жириновского. Вполне возможно, что ответ на вопрос, заданный выше «Кто позволил?» прост до невозможности: Башар Асад.

Да, очень, знаете ли, удобно, взять и устроить чужими устами такую провокацию. Позволить проирански настроенному депутату сказать то, что он вроде бы думает. А на самом деле думает и Асад.

Поймут в Москве хитрую восточную подоплеку – хорошо. Не поймут – тоже ничего. В таком случае Москва просто потребует извинений на уровне Захаровой.

И вот тогда Асад вполне может, не извиняясь, разыграть партию униженного и оскорбленного и тут же броситься плакать в объятия Ирана. А там примут…


Суда по всему, в Москве как раз все поняли правильно, потому и молчок. Думают, что дальше делать с Асадом. Видимо, у него сроки платежа по политическому и военному кредитам подходят. И это все только начало новой покерной ближневосточной партии.

Хотя вся история «дружбы» между СССР и арабскими странами может быть охарактеризована как история того, как нашу страну предавали в открытую ради собственных интересов. Не всегда красивых, не всегда честных и не всегда приглядных.

Но это Восток… Дело не столь такое тонкое, сколько… восточное.
Роман Скоморохов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 03:55
Хочешь мяса – скушай пулю: антисоветская трагедия
01 июня 2020, 08:55
"Нужна помощь психолога". Откажется ли Киев от тотальной украинизации
01 июня 2020, 11:55
Зачем главе района Лобановскому понадобилось уголовное дело против Екатерины Корневой
01 июня 2020, 17:55
Зарубежная пресса о корабле Crew Dragon, убытках России и конкурентах NASA
01 июня 2020, 16:55
Историк призвал отменить постановление об осуждении пакта 1939 года
02 июня 2020, 07:55
Генералы-антиподы: Ефремов и Власов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2020, 16:55
Выгнал из ресторана за георгиевские ленточки в Юрмале. Но русские не сдались
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
31 мая 2020, 01:55
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
31 мая 2020, 07:55
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
30 мая 2020, 04:55
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
28 мая 2020, 09:55
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.