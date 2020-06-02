Танцы на ближневосточных граблях • 27 • Аналитика

Основное количество россиян поверило в то, что Дамаск Москве лучший друг, Асад-младший будет по гроб жизни обязан нам за удержание его на троне.





Российские военные систематически и регулярно приносили жертвы на алтарь сирийского государства, в итоге из невнятного кусочка вокруг столицы и российской базы все-таки сотворили снова страну, свободную от террористов, режим Асада спасли в самый последний фактически момент и…



И вот она, благодарность.





Да, не от самого Асада. Да, «всего-навсего» от помощника спикера сирийского парламента. Но факт: занимающий такую непыльную должность господин депутат Халед аль-Абуди позволил себе откровенно вывалить в нашу сторону немного ругани и обещаний объявить Россию оккупантом.





Да, не в официальном выступлении, не с парламентской трибуны, а в своем личном «Фейсбуке». Тем не менее, хамство даже на странице в ФБ – это хамство.



«Путин не может диктовать Асаду ничего. Почему? Потому что это Путин отчаянно нуждается в Асаде… При желании Асад может выдернуть ковёр из-под ног Путина в самом Кремле…

«А что, если мы заявим в ООН, что российское присутствие в Сирии расцениваем как оккупацию? Дорогие мои, помните, что СССР пал после поражения в Афганистане. Если Асад разозлится на Путина, то он поднимет лозунг борьбы с российскими оккупантами и покроет горы Латакии десятками тысяч бойцов».

Тут, конечно, вопрос спорный. Что или кто мешал Асаду «покрыть горы Латакии» бойцами, когда его фактически зажали в Дамаске? И где были эти «бойцы», когда предводитель так нуждался в их помощи?



Впрочем, речь идет не о том совсем. Понятно, что без российской помощи господин Асад в течение нескольких месяцев разделил бы судьбу в лучшем случае Муаммара Каддафи. В худшем – Саддама Хусейна.





Тут вопрос только в том, когда и как. То, что время господина Асада прошло, было понятно всем. И российское вмешательство было очень удивительно для многих, начавших вещать «Асад должен уйти!» Помните? И я помню. И весь мир помнит.



В общем, начало демонстрации признательности от сирийской власти положено. Уверен, что за первым выпадом последуют другие. Есть некая уверенность в этом.



Какая? А полное отсутствие реакции на это.



Телевидение «не заметило» столь выдающегося демарша, центральные СМИ тоже решили промолчать, Мария Захарова, которая пинала «обидчиков России» куда мельче и по более незначительным поводам… тоже промолчала!



А между тем то, что написал у себя господин аль-Абуди, мелочью не никак не назовешь. Это как есть хамство, причем наглое и особо неприкрытое ничем.



Между тем в Сирии Халед аль-Абуди считается очень опытным политиком. Со стажем, так сказать. Потому те, кто должен был по идее угомонить его в самой Сирии, разводят руками, дескать, он имеет право на свою точку зрения.



Да, Восток – дело очень тонкое в политическом плане. И там принято плести кружева слов, маскируя оскорбления под комплименты, и наоборот. Вот только в нашем случае кружев как бы не наблюдается совершенно.



Значит, провокация?



Да, вполне возможно. И вот почему.



Аль-Абуди – политик проиранский. Причем смелый. И давно вслух заявлявший о том, что Дамаск должен плотнее дружить не с Москвой, а с Тегераном. Надо сказать, что в этом плане я с ним совершенно согласен. И лично предпочел бы, чтобы в ближневосточных разборках погибали мужчины из КСИР, а не из российской армии.



Но даже при таком раскладе хамство и провокация – не лучший способ выражения своих чаяний.



Тем более что аль-Абуди коллеги призывали удалить слова и принести извинения. Депутат отказался. И? И ничего! Никаких больше действий не последовало.



Вот это и удивительно. Потому что где Сирия, а где свобода слова? Причем слово-то было брошено в ближайшего союзника, если что.



Потому сразу у людей, понимающих суть расклада, возникает вопрос: а кто, простите, позволил аль-Абуди вести себя столь… вызывающе? Какие силы стоят за таким смелым поведением? Ведь одно дело – собственная политическая позиция, а другое дело – оскорбление союзника.



Молчит Асад, молчат в Москве. Всех все устраивает?



Вообще, конечно, гибкость, откровенность и (самое важное) дальновидность – это не о политике на Ближнем Востоке.



Здесь стоит вспомнить многих и многих, бравших двумя руками из огромной казны Советского Союза все необходимое: оружие, технику. Специалистов, деньги, деньги и еще раз деньги. И где результаты?



Тут стоит вспомнить даже не Асада-старшего, Хафеза Асада, а его соседа. Анвара Садата, египетского правителя.





Который закрутил лихое танго с Советским Союзом, выжал из этих политических танцев все, что можно (танки, самолеты, советников, Асуанский гидроузел и так далее по списку), вогнав страну в многомиллиардные долги перед СССР, а потом… А потом просто переметнул Египет дружить с США.



Естественно, неглупый человек Хафез Асад сообразил, что после такого щелчка по носу СССР выберет себе другого партнера на Ближнем Востоке. И очень умело разыграл сирийскую карту.





Одного только оружия на пике дружбы с 1974 по 1978 годы Асад-старший получил почти на 4 миллиарда долларов!



При этом Асад-старший вел довольно независимую политику, регулярно втравливая СССР в разные истории. Зачастую не совсем красивые и приятные.



Стоит вспомнить войну в 1982 году, которую фактически развязала Сирия в Южном Ливане, потому что это удобный плацдарм для войны с Израилем. Развязать-то развязали, но стоит вспомнить, что Асад умудрился вдрызг разругаться с Арафатом, большим другом Москвы и главой угнетаемых палестинцев.



Дело дошло до того, что бедные угнетаемые палестинцы взяли в заложники сотрудников советского посольства в Ливане и потребовали от Москвы угомонить Асада.



А Асад, поняв, что ничего не может поделать с израильской армией, попросил прислать ему… правильно, советский военный контингент. И наши военные поехали в Ливан.



История как бы повторяется, в ту войну наши потери составили 13 человек убитыми и около 200 ранеными. А войну по факту Асад проиграл с треском. Что не помешало ему продолжать быть «другом СССР».



По большому счету, что «друг СССР», что «друг России» на Ближнем Востоке – это просто желающий пожить за чужой счет по полной программе. И ничего взамен не отдавая. Больше того, им всем, «друзьям», по всему миру, систематически и регулярно списывают долги и прощают кредиты.



Очень выгодно быть нерусским и быть должником у русских. Отдавать не придется.



Вместе с Садатом можно вспомнить и бывших «друзей» Хусейна и Каддафи, которые тоже умели «дружить». Офицеров армии Хусейна, которых мы выучили за свой счет в наших академиях и училищах, сегодня приходится гонять по сирийским пескам. Ведь не секрет, что ядро этой самой «запрещенной в РФ» группировки состоит как раз из наших бывших союзников.



В целом ну ничего особенного. Все те же игры в дружбу, все те же арабские грабли. Только в прошлом веке по лбу получил Советский Союз, теперь очередь за Россией. То, что результат будет примерно один и тот же, – к гадалке не ходи, на Ближнем Востоке ничего не изменилось. Почему вдруг должен быть иной результат?



Постоянство, как говорится, – признак мастерства.





Не очень приятно осознавать, что скоро раздастся очередной звонкий удар черенком по лбу. А он раздастся, арабы так и остались арабами, со своими, скажем прямо, своеобразными понятиями о чести, достоинстве и долге в политическом смысле этого слова.



Как не раз заявляла наша пресса, Россия помогает Сирии по просьбе последней. Официально и по зову, так сказать. Но помимо раздачи пайков населению и войны с противниками Асада, по сути, мы просто держим его на троне. На штыках.



Однако так поступаем не только мы. Те же британцы и американцы и не такое творят. Могут, знаете ли, позволить.



Асад-младший отлично решил свои проблемы за наш счет. И армия врагов отброшена и потрепана (раза три уже официально уничтожена), крики под окнами «Асад должен уйти!» тоже поутихли пока…



И естественно, Башар Асад и дальше будет «дружить», получая от нас самолеты, С-300 и С-400, танки и так далее. Деньги на «восстановление разрушенного войной хозяйства», специалистов…



Вот только мир сегодня слегка не тот, что был при его отце. И платить по счетам, скорее всего, придется. Там же были сверхсекретные договоры, по которым Россия защищает Асада во всех смыслах и на всех площадках, а Асад…



А Асад, уверен, как только дело дойдет до исполнения обязательств, просто побежит перепродаваться. Американцам, иранцам, китайцам… Главное – кто сможет дальше защищать и кормить его. В зависимости от того, как сложится расклад внешнеполитический.



Видимо, не только у меня в голове такие мысли, видимо, соответствующие доклады и донесения на столах лежат. Там… в МИДе и не только.



Именно этим я могу очень просто объяснить, почему такая тишина.



Провокация. Это была однозначно провокация. В стиле нашего Жириновского. Вполне возможно, что ответ на вопрос, заданный выше «Кто позволил?» прост до невозможности: Башар Асад.



Да, очень, знаете ли, удобно, взять и устроить чужими устами такую провокацию. Позволить проирански настроенному депутату сказать то, что он вроде бы думает. А на самом деле думает и Асад.



Поймут в Москве хитрую восточную подоплеку – хорошо. Не поймут – тоже ничего. В таком случае Москва просто потребует извинений на уровне Захаровой.



И вот тогда Асад вполне может, не извиняясь, разыграть партию униженного и оскорбленного и тут же броситься плакать в объятия Ирана. А там примут…





Суда по всему, в Москве как раз все поняли правильно, потому и молчок. Думают, что дальше делать с Асадом. Видимо, у него сроки платежа по политическому и военному кредитам подходят. И это все только начало новой покерной ближневосточной партии.



Хотя вся история «дружбы» между СССР и арабскими странами может быть охарактеризована как история того, как нашу страну предавали в открытую ради собственных интересов. Не всегда красивых, не всегда честных и не всегда приглядных.



Но это Восток… Дело не столь такое тонкое, сколько… восточное. Основное количество россиян поверило в то, что Дамаск Москве лучший друг, Асад-младший будет по гроб жизни обязан нам за удержание его на троне.Российские военные систематически и регулярно приносили жертвы на алтарь сирийского государства, в итоге из невнятного кусочка вокруг столицы и российской базы все-таки сотворили снова страну, свободную от террористов, режим Асада спасли в самый последний фактически момент и…И вот она, благодарность.Да, не от самого Асада. Да, «всего-навсего» от помощника спикера сирийского парламента. Но факт: занимающий такую непыльную должность господин депутат Халед аль-Абуди позволил себе откровенно вывалить в нашу сторону немного ругани и обещаний объявить Россию оккупантом.Да, не в официальном выступлении, не с парламентской трибуны, а в своем личном «Фейсбуке». Тем не менее, хамство даже на странице в ФБ – это хамство.Тут, конечно, вопрос спорный. Что или кто мешал Асаду «покрыть горы Латакии» бойцами, когда его фактически зажали в Дамаске? И где были эти «бойцы», когда предводитель так нуждался в их помощи?Впрочем, речь идет не о том совсем. Понятно, что без российской помощи господин Асад в течение нескольких месяцев разделил бы судьбу в лучшем случае Муаммара Каддафи. В худшем – Саддама Хусейна.Тут вопрос только в том, когда и как. То, что время господина Асада прошло, было понятно всем. И российское вмешательство было очень удивительно для многих, начавших вещать «Асад должен уйти!» Помните? И я помню. И весь мир помнит.В общем, начало демонстрации признательности от сирийской власти положено. Уверен, что за первым выпадом последуют другие. Есть некая уверенность в этом.Какая? А полное отсутствие реакции на это.Телевидение «не заметило» столь выдающегося демарша, центральные СМИ тоже решили промолчать, Мария Захарова, которая пинала «обидчиков России» куда мельче и по более незначительным поводам… тоже промолчала!А между тем то, что написал у себя господин аль-Абуди, мелочью не никак не назовешь. Это как есть хамство, причем наглое и особо неприкрытое ничем.Между тем в Сирии Халед аль-Абуди считается очень опытным политиком. Со стажем, так сказать. Потому те, кто должен был по идее угомонить его в самой Сирии, разводят руками, дескать, он имеет право на свою точку зрения.Да, Восток – дело очень тонкое в политическом плане. И там принято плести кружева слов, маскируя оскорбления под комплименты, и наоборот. Вот только в нашем случае кружев как бы не наблюдается совершенно.Значит, провокация?Да, вполне возможно. И вот почему.Аль-Абуди – политик проиранский. Причем смелый. И давно вслух заявлявший о том, что Дамаск должен плотнее дружить не с Москвой, а с Тегераном. Надо сказать, что в этом плане я с ним совершенно согласен. И лично предпочел бы, чтобы в ближневосточных разборках погибали мужчины из КСИР, а не из российской армии.Но даже при таком раскладе хамство и провокация – не лучший способ выражения своих чаяний.Тем более что аль-Абуди коллеги призывали удалить слова и принести извинения. Депутат отказался. И? И ничего! Никаких больше действий не последовало.Вот это и удивительно. Потому что где Сирия, а где свобода слова? Причем слово-то было брошено в ближайшего союзника, если что.Потому сразу у людей, понимающих суть расклада, возникает вопрос: а кто, простите, позволил аль-Абуди вести себя столь… вызывающе? Какие силы стоят за таким смелым поведением? Ведь одно дело – собственная политическая позиция, а другое дело – оскорбление союзника.Молчит Асад, молчат в Москве. Всех все устраивает?Вообще, конечно, гибкость, откровенность и (самое важное) дальновидность – это не о политике на Ближнем Востоке.Здесь стоит вспомнить многих и многих, бравших двумя руками из огромной казны Советского Союза все необходимое: оружие, технику. Специалистов, деньги, деньги и еще раз деньги. И где результаты?Тут стоит вспомнить даже не Асада-старшего, Хафеза Асада, а его соседа. Анвара Садата, египетского правителя.Который закрутил лихое танго с Советским Союзом, выжал из этих политических танцев все, что можно (танки, самолеты, советников, Асуанский гидроузел и так далее по списку), вогнав страну в многомиллиардные долги перед СССР, а потом… А потом просто переметнул Египет дружить с США.Естественно, неглупый человек Хафез Асад сообразил, что после такого щелчка по носу СССР выберет себе другого партнера на Ближнем Востоке. И очень умело разыграл сирийскую карту.Одного только оружия на пике дружбы с 1974 по 1978 годы Асад-старший получил почти на 4 миллиарда долларов!При этом Асад-старший вел довольно независимую политику, регулярно втравливая СССР в разные истории. Зачастую не совсем красивые и приятные.Стоит вспомнить войну в 1982 году, которую фактически развязала Сирия в Южном Ливане, потому что это удобный плацдарм для войны с Израилем. Развязать-то развязали, но стоит вспомнить, что Асад умудрился вдрызг разругаться с Арафатом, большим другом Москвы и главой угнетаемых палестинцев.Дело дошло до того, что бедные угнетаемые палестинцы взяли в заложники сотрудников советского посольства в Ливане и потребовали от Москвы угомонить Асада.А Асад, поняв, что ничего не может поделать с израильской армией, попросил прислать ему… правильно, советский военный контингент. И наши военные поехали в Ливан.История как бы повторяется, в ту войну наши потери составили 13 человек убитыми и около 200 ранеными. А войну по факту Асад проиграл с треском. Что не помешало ему продолжать быть «другом СССР».По большому счету, что «друг СССР», что «друг России» на Ближнем Востоке – это просто желающий пожить за чужой счет по полной программе. И ничего взамен не отдавая. Больше того, им всем, «друзьям», по всему миру, систематически и регулярно списывают долги и прощают кредиты.Очень выгодно быть нерусским и быть должником у русских. Отдавать не придется.Вместе с Садатом можно вспомнить и бывших «друзей» Хусейна и Каддафи, которые тоже умели «дружить». Офицеров армии Хусейна, которых мы выучили за свой счет в наших академиях и училищах, сегодня приходится гонять по сирийским пескам. Ведь не секрет, что ядро этой самой «запрещенной в РФ» группировки состоит как раз из наших бывших союзников.В целом ну ничего особенного. Все те же игры в дружбу, все те же арабские грабли. Только в прошлом веке по лбу получил Советский Союз, теперь очередь за Россией. То, что результат будет примерно один и тот же, – к гадалке не ходи, на Ближнем Востоке ничего не изменилось. Почему вдруг должен быть иной результат?Постоянство, как говорится, – признак мастерства.Не очень приятно осознавать, что скоро раздастся очередной звонкий удар черенком по лбу. А он раздастся, арабы так и остались арабами, со своими, скажем прямо, своеобразными понятиями о чести, достоинстве и долге в политическом смысле этого слова.Как не раз заявляла наша пресса, Россия помогает Сирии по просьбе последней. Официально и по зову, так сказать. Но помимо раздачи пайков населению и войны с противниками Асада, по сути, мы просто держим его на троне. На штыках.Однако так поступаем не только мы. Те же британцы и американцы и не такое творят. Могут, знаете ли, позволить.Асад-младший отлично решил свои проблемы за наш счет. И армия врагов отброшена и потрепана (раза три уже официально уничтожена), крики под окнами «Асад должен уйти!» тоже поутихли пока…И естественно, Башар Асад и дальше будет «дружить», получая от нас самолеты, С-300 и С-400, танки и так далее. Деньги на «восстановление разрушенного войной хозяйства», специалистов…Вот только мир сегодня слегка не тот, что был при его отце. И платить по счетам, скорее всего, придется. Там же были сверхсекретные договоры, по которым Россия защищает Асада во всех смыслах и на всех площадках, а Асад…А Асад, уверен, как только дело дойдет до исполнения обязательств, просто побежит перепродаваться. Американцам, иранцам, китайцам… Главное – кто сможет дальше защищать и кормить его. В зависимости от того, как сложится расклад внешнеполитический.Видимо, не только у меня в голове такие мысли, видимо, соответствующие доклады и донесения на столах лежат. Там… в МИДе и не только.Именно этим я могу очень просто объяснить, почему такая тишина.Провокация. Это была однозначно провокация. В стиле нашего Жириновского. Вполне возможно, что ответ на вопрос, заданный выше «Кто позволил?» прост до невозможности: Башар Асад.Да, очень, знаете ли, удобно, взять и устроить чужими устами такую провокацию. Позволить проирански настроенному депутату сказать то, что он вроде бы думает. А на самом деле думает и Асад.Поймут в Москве хитрую восточную подоплеку – хорошо. Не поймут – тоже ничего. В таком случае Москва просто потребует извинений на уровне Захаровой.И вот тогда Асад вполне может, не извиняясь, разыграть партию униженного и оскорбленного и тут же броситься плакать в объятия Ирана. А там примут…Суда по всему, в Москве как раз все поняли правильно, потому и молчок. Думают, что дальше делать с Асадом. Видимо, у него сроки платежа по политическому и военному кредитам подходят. И это все только начало новой покерной ближневосточной партии.Хотя вся история «дружбы» между СССР и арабскими странами может быть охарактеризована как история того, как нашу страну предавали в открытую ради собственных интересов. Не всегда красивых, не всегда честных и не всегда приглядных.Но это Восток… Дело не столь такое тонкое, сколько… восточное. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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