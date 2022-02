Танцующие в темноте: Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде • 182 • Аналитика © Иллюстрация РИА Новости Практически сразу же после завершения соревнований в произвольных программах женщин-одиночниц 23 февраля 2018 года в олимпийском Пхенчане стала обсуждаться тема: кто станет главной претенденткой на золото Олимпиады через четыре года в Пекине. Тогда казалось, что Евгения Медведева сделает все возможное, чтобы вновь вернуться на олимпийский лед и взять реванш за обидное поражение от Алины Загитовой. Более того, многие верили, что и Алина останется в профессиональном спорте на еще один предолимпийский четырехгодичный цикл. © РИА Новости / Александр Вильф Призеры в соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх: Евгения Медведева и Алина Загитова Но уже через полтора года, осенью 2019, стало очевидно, что в мире женского фигурного катания наступила эра ультра-си элементов и власть в нем безоговорочно захватили супертехничные "ТЩК" - ученицы Этери Тутберидзе - Трусова, Щербакова, Косторная. И по всем прогнозам того времени именно они являлись главными фаворитками на золото Олимпиады 2022 года. © РИА Новости / Владимир Песня Призеры финала Гран-При по фигурному катанию в Турине: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова Танцующие в темноте Самое интересное, что Медведева, Загитова и "ТЩК" все-таки добрались до столицы Китая. Правда, Евгения и Алина приехали в Пекин в качестве комментаторов Первого канала, а в "ТЩК" произошла единственная замена, и вместо Алены Косторной, теперь за букву "К" в данной аббревиатуре отвечает имя другой подопечной Тутберидзе. Камила Валиева, став главной сенсацией текущего сезона и заодно переписав все ранее установленные до нее рекорды в женском фигурном катании, составила компанию Трусовой и Щербаковой, чтобы в честной борьбе сразиться за медали, возможно, главного в их жизни турнира. Но то, что происходило (и до сих пор происходит) на Олимпиаде в Пекине вокруг Валиевой, сразу после завершения командного турнира, поставило под сомнение не то что честность и справедливость этой борьбы, а превратило женский олимпийский турнир в мероприятие по откровенному моральному издевательству над нашими спортсменками. © РИА Новости / Григорий Сысоев Камила Валиева после проката с короткой программой на командных соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Четырнадцатого февраля, в день всех влюбленных (видимо, влюбленных в маразм), Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд встал на сторону Камилы и разрешил ей принять участие в индивидуальных стартах на Олимпиаде, официально объявил: дело Валиевой не закрыто, церемония награждения победителей командного турнира отменена; более того, если Камила окажется в тройке призеров по итогам соревнований женщин-одиночниц то, не только медали, но и цветы (!) вообще никому вручаться не будут. По этому поводу можно очень долго и горько шутить о том, что теперь чиновники МОК будут сами себе вешать на шеи медали и дарить друг другу букеты, но праздничное настроение и предвкушение самого грандиозного события в мире женского фигурного катания в результате были цинично растоптаны. Тяжелее всего в этой ситуации, безусловно, нашей троице фигуристок: Трусовой, Щербаковой и Валиевой. Ведь именно им, лучшим одиночницам планеты, по сути, и было адресовано это глумливое заявление МОК, в котором откровенно сообщалось, что в случае удачных выступлений, россиянкам не видать в Пекине никаких медалей и почестей. Отличная мотивация для борьбы за призовые места, ничего не скажешь. Окруженный таким мрачным информационным полем, наполненным скандалами и критическим уровнем несправедливости, сегодня и стартовал с коротких программ женский олимпийский турнир по фигурному катанию с участием трех россиянок, которым казалось придется в этот раз выступать и танцевать в полной темноте. Камила Валиева: ясный мой свет Но несмотря на токсичную политику МОК по отношению к нашим фигуристам – накал состязательных страстей на олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium никуда не делся. По большому счету главная интрига сегодняшних соревнований стала зарождаться еще в предпоследней разминке: Вакаба Хигути чисто выполнила сложнейший тройной аксель, и с результатом 73,51 балла японка на какое-то время уверенно возглавила турнирную таблицу. © РИА Новости / Александр Вильф Вакаба Хигути выступает в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине В целом, именно данный ультра-си прыжок – тройной аксель - был главным техническим козырем сегодняшних коротких программ у женщин. Предполагалось, что в той же разминке, в которой выступала Хигути, его исполнит еще и юная Алиса Лю. Но американке получилось скрутить лишь два оборота, и набрав за свой прокат 69,50 балла, когда-то очень перспективная фигуристка разместилась лишь на восьмом предварительном месте. © РИА Новости / Александр Вильф Алиса Лю выступает в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Уже в сильнейшей разминке тройным акселем также отметилась кореянка Ен Ю, но как никогда придирчивые судьи обнаружили в ее элементе серьезный недокрут, и фигуристка из Южной Кореи уступила даже Вакабе Хигуте, заняв скромное шестое место по итогам коротких программ. США тащат Украину на войну © РИА Новости / Александр Вильф Ен Ю выступает в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Первой же из россиянок, штурмовавших тройной аксель на олимпийском льду, стала Камила Валиева. Истерзанная нервотрепками и разъедающей боевой настрой томительной неопределенностью, Камила, начинала свой прокат как будто пытаясь из последних сил найти в себе ту воздушность и легкость, которой она буквально девять дней назад восхищала всю планету. © РИА Новости / Александр Вильф Камила Валиева выступает в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Эта тревожная скованность, оголенные нервы и пристальное внимание всего мира не могло не отразиться на сложнейшем ультра-си элементе в ее исполнении - тройной аксель Валиевой получился с помаркой на приземлении. Но потом, как будто сбросив с себя все это громадное давление, наша ледовая фея уверенно взмахнула волшебными крыльями и идеально исполнила оставшуюся часть программы, разогнав своим ясным чарующим светом и поэтическим катанием всю жестокую темень, которая буквально окутывала ее последние дни. Монументально закончив свое выступление, россиянка не смогла сдержать слез, растрогавшие в тот момент, наверное, половину земного шара. По сути, являясь хрупким ребенком, Камила, перед многомиллионной аудиторией, только что выдержала, возможно, одно из самых суровых и жестоких испытаний в мире спорта и не сломалась! За такой подвиг уже можно давать звание героя. © РИА Новости / Григорий Сысоев Камила Валиева выступает с короткой программой на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Судьи оценили короткую программу Валиевой на достойные 82,16 баллов, поставив россиянке (несмотря на аксель, выполненный с помаркой) самые высокие оценки за технику и за компоненты в этот соревновательный день. © The International Skating Union Судейский протокол Камилы Валиевой за короткую программу Удивительно, но даже с ошибкой - Камила вне конкуренции. Превзойти сегодняшний результат Валиевой в коротких программах так и не смогла ни одна фигуристка, выступавшая после нее - настолько огромен запас таланта и мастерства у нашей юной одиночницы. Остается лишь в очередной раз искренне поддержать Камилу и поблагодарить ее за настоящее спортивное мужество. Александра Трусова: "Дерево надежды, стой прямо!" Сразу после кореянки Ен Ю в центре катка олимпийской арены появилась наша Русская Ракета - Саша Трусова - в образе мексиканской художницы Фриды Кало, чтобы в очередной раз попытаться на льду создать шедевр, главным элементом которого должен был стать все тот же тройной аксель. © РИА Новости / Григорий Сысоев Александра Трусова выступает с короткой программой на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Именно с попытки исполнить этот сложнейший прыжок и начала свою короткую программу Александра. И как тут не вспомнить знаменитое высказывание Фриды Кало "Дерево надежды, стой прямо!", которое бы сегодня очень пригодилось в качестве стимулирующего высказывания для нашей фигуристки, которая ни разу на соревнованиях не выполняла этот элемент без ошибок. Олимпиада, к великому сожалению, не стала исключением – тройной аксель в исполнении Трусовой вновь завершился падением, и на ледовой картине Александры-Фриды образовалась уже традиционная обидная клякса, компанию которой составило еще и неясное ребро на тройном флипе, обнаруженное судейской бригадой. За свой прокат Саша набрала привычные для нее в этом сезоне 74,60 балла, что позволило ей занять предварительное четверное место. © The International Skating Union Судейский протокол Александры Трусовой за короткую программу К сожалению, мы вновь не увидели в исполнении Саши Трусовой идеальную короткую программу с чисто исполненным тройным акселем. И даже статус Олимпийских игр не придал нашей Русской Ракете крайне необходимые для такого уровня соревнований кристальной концентрации и мощной энергии. Ждем и верим, что все это обнаружится в ее произвольной программе. Но несмотря на ошибку, сложно не признать то, что сегодняшнее выступление Александры в образе Фриды, наполненное огненной, как волосы фигуристки, хореографией с нестандартными находками, было одно из самых ярких на олимпийской арене Пекина. Анна Щербакова: "Пух и перья полетят, пух и перья!" Под тревожные скрипичные треки израильского композитора Инон Цура начала свою короткую программу предпоследняя участница сегодняшних соревнований – Анна Щербакова. © РИА Новости / Григорий Сысоев Анна Щербакова выступает с короткой программой на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине В январе этого года, на чемпионате Европы в Таллинне, неидеальное выступление Анны именно в короткой программе едва не лишило ее медали первенства (тогда Щербакова со скромным результатом 69,05 заняла предварительное четвертое место). К счастью, тот "эстонский" прокат был забыт как страшный сон, и сегодня Аня по-настоящему зажгла! Как, собственно, и должно быть на олимпийском турнире. С первых же секунд, перья на черном костюме Щербаковой как будто от раскаленного состязательным ажиотажем настроя стали дыбом, и фигуристка подгоняемая музыкой, страстями и знаменитым бойцовским характером выдала лучший прокат сезона! Анна своим шикарным драйвовым выступлением как будто наотмашь ответила всем своим соперницам, а также всем тем, кто сомневался в ее нахождении в составе олимпийской сборной: "я - одна из основных претенденток на золото Олимпиады, и если меня по-настоящему задеть, то пух и перья полетят, пух и перья!" Идеально исполнив все элементы, Щербакова получила за свою короткую программу 80,20 балла (впервые в этом сезоне набрав больше 80). © The International Skating Union Судейский протокол Анны Щербаковой за короткую программу Вот так и нужно выступать на главных стартах спортивной карьеры – четко, агрессивно, напористо и эмоционально. Чтобы на льду был вихрь, страсть и огонь, по яркости превосходящий олимпийский. Браво! Слезы перед битвой Закрывало соревнования женщин в коротких программах выступление Каори Сакамото. Несмотря на то, что у этой японской фигуристки нет в арсенале ультра-си элементов - на любом турнире она всегда является грозной соперницей за счет своего мощного скоростного катания и природной харизмы, которые помогают ей получать довольно высокие оценки в случае идеального проката. Так получилось и на этот раз. Японка без очевидных ошибок откатала свою программу, и, то ли от радости, то ли из-за долгожданно сброшенного с плеч огромного напряжения, выходя с катка, не смогла сдержать слез, оказавшись в объятиях своего тренера. Судьи не стали придираться к неясным ребрам и недокрутам, которыми частенько грешила японская фигуристка (видимо, судейская бригада просто устала и потеряла бдительность к концу соревнований) и оценили прокат Сакамото на 79,84 балла, что позволило ей занять предварительное третье место. © РИА Новости / Александр Вильф Каори Сакамото выступает в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине Решающая битва за звание олимпийской чемпионки 2022 года состоится в четверг, 17 февраля. Благодаря шокирующей истории с Камилой Валиевой, изрядно потрепавшую сильнейшую фигуристку планеты, интрига на этом турнире будет сохраняться до самого последнего элемента на льду пекинской арены. Анна Щербакова как никогда приблизилась в этом сезоне к своей главной конкурентке – от Валиевой ее отделяет меньше двух баллов. Александра Трусова со своими пятью четверными прыжками в произвольной программе совершенно точно не будет в этом противостоянии статисткой и тоже поборется за победу. © The International Skating Union Десятка лидеров по итогам коротких программ в соревнованиях женщин Наши соперницы могут лишь рассчитывать на ошибки россиянок, и появление любой из них на олимпийском пьедестале станет настоящей сенсацией. Хотя, скорее всего, никого пьедестала в Пекине не будет, и по итогам произвольных программ, имя новой олимпийской чемпионки просто высветится на электронном табло. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

182 Источник Похожие новости Запад грозит России "жесткими мерами", но почему-то наказывает Украину Остановить Камилу. Остановить Россию Кто подсиживает патриарха Кирилла, желая занять его пост Гарвардские "профессорки" рвутся к власти, чтобы спасти демократию Новый дефицит: на мировом рынке растет нехватка дизельного топлива США тащат Украину на войну Новости партнеров