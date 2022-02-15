|
Танцующие в темноте: Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде
15 февраля 2022, 23:20 • 182 • Аналитика
Практически сразу же после завершения соревнований в произвольных программах женщин-одиночниц 23 февраля 2018 года в олимпийском Пхенчане стала обсуждаться тема: кто станет главной претенденткой на золото Олимпиады через четыре года в Пекине.
Тогда казалось, что Евгения Медведева сделает все возможное, чтобы вновь вернуться на олимпийский лед и взять реванш за обидное поражение от Алины Загитовой. Более того, многие верили, что и Алина останется в профессиональном спорте на еще один предолимпийский четырехгодичный цикл.
Но уже через полтора года, осенью 2019, стало очевидно, что в мире женского фигурного катания наступила эра ультра-си элементов и власть в нем безоговорочно захватили супертехничные "ТЩК" - ученицы Этери Тутберидзе - Трусова, Щербакова, Косторная. И по всем прогнозам того времени именно они являлись главными фаворитками на золото Олимпиады 2022 года.
Танцующие в темноте
Самое интересное, что Медведева, Загитова и "ТЩК" все-таки добрались до столицы Китая.
Правда, Евгения и Алина приехали в Пекин в качестве комментаторов Первого канала, а в "ТЩК" произошла единственная замена, и вместо Алены Косторной, теперь за букву "К" в данной аббревиатуре отвечает имя другой подопечной Тутберидзе.
Камила Валиева, став главной сенсацией текущего сезона и заодно переписав все ранее установленные до нее рекорды в женском фигурном катании, составила компанию Трусовой и Щербаковой, чтобы в честной борьбе сразиться за медали, возможно, главного в их жизни турнира.
Но то, что происходило (и до сих пор происходит) на Олимпиаде в Пекине вокруг Валиевой, сразу после завершения командного турнира, поставило под сомнение не то что честность и справедливость этой борьбы, а превратило женский олимпийский турнир в мероприятие по откровенному моральному издевательству над нашими спортсменками.
Четырнадцатого февраля, в день всех влюбленных (видимо, влюбленных в маразм), Международный олимпийский комитет (МОК), несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд встал на сторону Камилы и разрешил ей принять участие в индивидуальных стартах на Олимпиаде, официально объявил: дело Валиевой не закрыто, церемония награждения победителей командного турнира отменена; более того, если Камила окажется в тройке призеров по итогам соревнований женщин-одиночниц то, не только медали, но и цветы (!) вообще никому вручаться не будут.
По этому поводу можно очень долго и горько шутить о том, что теперь чиновники МОК будут сами себе вешать на шеи медали и дарить друг другу букеты, но праздничное настроение и предвкушение самого грандиозного события в мире женского фигурного катания в результате были цинично растоптаны.
Тяжелее всего в этой ситуации, безусловно, нашей троице фигуристок: Трусовой, Щербаковой и Валиевой.
Ведь именно им, лучшим одиночницам планеты, по сути, и было адресовано это глумливое заявление МОК, в котором откровенно сообщалось, что в случае удачных выступлений, россиянкам не видать в Пекине никаких медалей и почестей. Отличная мотивация для борьбы за призовые места, ничего не скажешь.
Окруженный таким мрачным информационным полем, наполненным скандалами и критическим уровнем несправедливости, сегодня и стартовал с коротких программ женский олимпийский турнир по фигурному катанию с участием трех россиянок, которым казалось придется в этот раз выступать и танцевать в полной темноте.
Камила Валиева: ясный мой свет
Но несмотря на токсичную политику МОК по отношению к нашим фигуристам – накал состязательных страстей на олимпийской арене Пекина Capital Indoor Stadium никуда не делся.
По большому счету главная интрига сегодняшних соревнований стала зарождаться еще в предпоследней разминке: Вакаба Хигути чисто выполнила сложнейший тройной аксель, и с результатом 73,51 балла японка на какое-то время уверенно возглавила турнирную таблицу.
В целом, именно данный ультра-си прыжок – тройной аксель - был главным техническим козырем сегодняшних коротких программ у женщин.
Предполагалось, что в той же разминке, в которой выступала Хигути, его исполнит еще и юная Алиса Лю. Но американке получилось скрутить лишь два оборота, и набрав за свой прокат 69,50 балла, когда-то очень перспективная фигуристка разместилась лишь на восьмом предварительном месте.
Уже в сильнейшей разминке тройным акселем также отметилась кореянка Ен Ю, но как никогда придирчивые судьи обнаружили в ее элементе серьезный недокрут, и фигуристка из Южной Кореи уступила даже Вакабе Хигуте, заняв скромное шестое место по итогам коротких программ.
Первой же из россиянок, штурмовавших тройной аксель на олимпийском льду, стала Камила Валиева.
Истерзанная нервотрепками и разъедающей боевой настрой томительной неопределенностью, Камила, начинала свой прокат как будто пытаясь из последних сил найти в себе ту воздушность и легкость, которой она буквально девять дней назад восхищала всю планету.
Эта тревожная скованность, оголенные нервы и пристальное внимание всего мира не могло не отразиться на сложнейшем ультра-си элементе в ее исполнении - тройной аксель Валиевой получился с помаркой на приземлении.
Но потом, как будто сбросив с себя все это громадное давление, наша ледовая фея уверенно взмахнула волшебными крыльями и идеально исполнила оставшуюся часть программы, разогнав своим ясным чарующим светом и поэтическим катанием всю жестокую темень, которая буквально окутывала ее последние дни.
Монументально закончив свое выступление, россиянка не смогла сдержать слез, растрогавшие в тот момент, наверное, половину земного шара.
По сути, являясь хрупким ребенком, Камила, перед многомиллионной аудиторией, только что выдержала, возможно, одно из самых суровых и жестоких испытаний в мире спорта и не сломалась! За такой подвиг уже можно давать звание героя.
Судьи оценили короткую программу Валиевой на достойные 82,16 баллов, поставив россиянке (несмотря на аксель, выполненный с помаркой) самые высокие оценки за технику и за компоненты в этот соревновательный день.
Удивительно, но даже с ошибкой - Камила вне конкуренции.
Превзойти сегодняшний результат Валиевой в коротких программах так и не смогла ни одна фигуристка, выступавшая после нее - настолько огромен запас таланта и мастерства у нашей юной одиночницы.
Остается лишь в очередной раз искренне поддержать Камилу и поблагодарить ее за настоящее спортивное мужество.
Александра Трусова: "Дерево надежды, стой прямо!"
Сразу после кореянки Ен Ю в центре катка олимпийской арены появилась наша Русская Ракета - Саша Трусова - в образе мексиканской художницы Фриды Кало, чтобы в очередной раз попытаться на льду создать шедевр, главным элементом которого должен был стать все тот же тройной аксель.
Именно с попытки исполнить этот сложнейший прыжок и начала свою короткую программу Александра.
И как тут не вспомнить знаменитое высказывание Фриды Кало "Дерево надежды, стой прямо!", которое бы сегодня очень пригодилось в качестве стимулирующего высказывания для нашей фигуристки, которая ни разу на соревнованиях не выполняла этот элемент без ошибок.
Олимпиада, к великому сожалению, не стала исключением – тройной аксель в исполнении Трусовой вновь завершился падением, и на ледовой картине Александры-Фриды образовалась уже традиционная обидная клякса, компанию которой составило еще и неясное ребро на тройном флипе, обнаруженное судейской бригадой.
За свой прокат Саша набрала привычные для нее в этом сезоне 74,60 балла, что позволило ей занять предварительное четверное место.
К сожалению, мы вновь не увидели в исполнении Саши Трусовой идеальную короткую программу с чисто исполненным тройным акселем.
И даже статус Олимпийских игр не придал нашей Русской Ракете крайне необходимые для такого уровня соревнований кристальной концентрации и мощной энергии. Ждем и верим, что все это обнаружится в ее произвольной программе.
Но несмотря на ошибку, сложно не признать то, что сегодняшнее выступление Александры в образе Фриды, наполненное огненной, как волосы фигуристки, хореографией с нестандартными находками, было одно из самых ярких на олимпийской арене Пекина.
Анна Щербакова: "Пух и перья полетят, пух и перья!"
Под тревожные скрипичные треки израильского композитора Инон Цура начала свою короткую программу предпоследняя участница сегодняшних соревнований – Анна Щербакова.
В январе этого года, на чемпионате Европы в Таллинне, неидеальное выступление Анны именно в короткой программе едва не лишило ее медали первенства (тогда Щербакова со скромным результатом 69,05 заняла предварительное четвертое место).
К счастью, тот "эстонский" прокат был забыт как страшный сон, и сегодня Аня по-настоящему зажгла! Как, собственно, и должно быть на олимпийском турнире.
С первых же секунд, перья на черном костюме Щербаковой как будто от раскаленного состязательным ажиотажем настроя стали дыбом, и фигуристка подгоняемая музыкой, страстями и знаменитым бойцовским характером выдала лучший прокат сезона!
Анна своим шикарным драйвовым выступлением как будто наотмашь ответила всем своим соперницам, а также всем тем, кто сомневался в ее нахождении в составе олимпийской сборной: "я - одна из основных претенденток на золото Олимпиады, и если меня по-настоящему задеть, то пух и перья полетят, пух и перья!"
Идеально исполнив все элементы, Щербакова получила за свою короткую программу 80,20 балла (впервые в этом сезоне набрав больше 80).
Вот так и нужно выступать на главных стартах спортивной карьеры – четко, агрессивно, напористо и эмоционально. Чтобы на льду был вихрь, страсть и огонь, по яркости превосходящий олимпийский. Браво!
Слезы перед битвой
Закрывало соревнования женщин в коротких программах выступление Каори Сакамото.
Несмотря на то, что у этой японской фигуристки нет в арсенале ультра-си элементов - на любом турнире она всегда является грозной соперницей за счет своего мощного скоростного катания и природной харизмы, которые помогают ей получать довольно высокие оценки в случае идеального проката.
Так получилось и на этот раз. Японка без очевидных ошибок откатала свою программу, и, то ли от радости, то ли из-за долгожданно сброшенного с плеч огромного напряжения, выходя с катка, не смогла сдержать слез, оказавшись в объятиях своего тренера.
Судьи не стали придираться к неясным ребрам и недокрутам, которыми частенько грешила японская фигуристка (видимо, судейская бригада просто устала и потеряла бдительность к концу соревнований) и оценили прокат Сакамото на 79,84 балла, что позволило ей занять предварительное третье место.
Решающая битва за звание олимпийской чемпионки 2022 года состоится в четверг, 17 февраля.
Благодаря шокирующей истории с Камилой Валиевой, изрядно потрепавшую сильнейшую фигуристку планеты, интрига на этом турнире будет сохраняться до самого последнего элемента на льду пекинской арены.
Анна Щербакова как никогда приблизилась в этом сезоне к своей главной конкурентке – от Валиевой ее отделяет меньше двух баллов. Александра Трусова со своими пятью четверными прыжками в произвольной программе совершенно точно не будет в этом противостоянии статисткой и тоже поборется за победу.
Наши соперницы могут лишь рассчитывать на ошибки россиянок, и появление любой из них на олимпийском пьедестале станет настоящей сенсацией.
Хотя, скорее всего, никого пьедестала в Пекине не будет, и по итогам произвольных программ, имя новой олимпийской чемпионки просто высветится на электронном табло.
Подпишитесь на нас
182
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 февраля 2022, 03:20
|
09 февраля 2022, 10:25
|
13 февраля 2022, 05:25
|
15 февраля 2022, 01:10
|
12 февраля 2022, 17:45
|
13 февраля 2022, 08:55
|
09 февраля 2022, 15:40