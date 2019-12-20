Танковый спор: украинский журналист ответил Путину

Украинский журналист Роман Цимбалюк не оставил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки. Свой ответ он опубликовал в Facebook.

Все началось во время пресс-конференции Путина — представитель Украины заявил: «если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение».

Путин поинтересовался, о каких именно танках идет речь — Т-34 или Т-72, на что журналист Роман Цимбалюк ответил, что основной танк украинской армии — Т-64. На что президент РФ отметил, что «это советская машина».

«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня «Булат», — написал Цимбалюк в Facebook. Журналист уточнил, что на вооружении российской армии также находятся в основном советские танки.

В то время как Т-64 — основной боевой танк украинских сил, главной российской боевой машиной в танковых войсках является Т-72.

Напомним, Т-64 был разработан на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В. А. Малышева.

«Для своего времени харьковская разработка — танк Т-64 — был абсолютно новаторской боевой машиной, со многими передовыми конструктивными решениями — от броневой защиты до автомата заряжания», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

В свою очередь, основной боевой танк Т-72 «Урал» разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. Это наиболее массовый и известный советский танк последней четверти XX века. Он создан на базе танка Т-64А с использованием ходовой части опытного объекта 167. Разрабатывался в конструкторском бюро УВЗ с 1967 по 1972 год. Принят на вооружение Советской Армии в августе 1973 года. Производился серийно на УВЗ с 1974 по 1992 год.

«Урал» состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (М-84), Польше (РТ-91), Чехословакии и Индии.

Главная машина ВСУ

На Украине Т-64 был доведен до уровня Т-64БМ «Булат», и эта машина сегодня считается основным боевым танком ВСУ. Он представляет собой глубокую модернизацию советского танка Т-64БВ. Проект разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова, работы по модернизации выполняет Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, всего в программе задействованы около 25 предприятий военно-промышленного комплекса Украины. По сравнению с предыдущими модификациями Т-64, у новой машины улучшены некоторые характеристики, в том числе броневая защита.

При этом с первым именно украинским танком — «Оплотом» — у Киева есть проблемы.

В 2011-2018 годах Украина по контракту поставила Таиланду 49 танков «Оплот-Т» и две бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БРЭМ) «Атлет». Напомним, что этот контракт был подписан 1 сентября 2011 года со сроком исполнения к концу 2014 года.

Однако по многочисленным причинам нормальное производство танков на заводе имени В. А. Малышева наладить так и не удалось, и к началу 2018 года Таиланд получил всего 36 танков БМ «Оплот-Т», а оставшиеся 13 танков и обе БРЭМ «Атлет» были поставлены в Таиланд уже в этом году. При этом изготовителем БРЭМ «Атлет» значится не завод имени В. А. Малышева, а Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ).

«Иными словами, за семь лет Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева не удалось построить количество танков, достаточных для укомплектования хотя бы двух танковых батальонов (напомним, танковый батальон по штату – 31 танк).

Теперь представим, сколько времени потребуется харьковчанам для того, чтобы оснастить перспективными машинами хотя бы одну танковую дивизию, а это по штату более 350 боевых машин», — поделился своими сомнениями с изданием Константин Макиенко.

Что касается производства боевых бронированных машин собственно для вооруженных сил Украины, то здесь ситуация еще печальнее. В ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский был шокирован проблемами на харьковских танкостроительных заводах. В частности, оказалось, что на заводе имени Малышева с 2009 года собрали для ВСУ всего один танк.

«Я в шоке, что касается статистики. Нам сказал директор завода, с 2009 года один танк построили мы с вами. Один танк. Да, для ВСУ. Один танк с 2009 года. А статистика такова, что в советское время — 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?» — задался вопросом глава Украины.

В феврале этого года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил, что на Харьковском танковом заводе прошли модернизацию более 100 танков Т-64. Данные машины применялись в том числе во время боевых действий на юго-востоке Украины. В Советском Союзе производство танков Т-64 было завершено в 1969 году, Т-64А — в 1980 году, Т-64Б — в 1985 году.

«Что касается сравнения тактико-технических характеристик Т-64 и Т-72, то по большей части, эти машины сравнимы по своим показателям», — отметил Константин Макиенко.

По сути дела, Т-64 и Т-72 — танки одной школы. Машины примерно равноценны в реальных боевых условиях. После начала войны на юго-востоке Украины эти танки часто противопоставляют друг другу.

Как рассказал собеседник издания, Т-64 и Т-72 модификаций БВ и Б1 практически ничем не отличаются друг от друга по боевому потенциалу, то есть по вооружению, бронированию, мобильности, выживаемости. Главные отличия заключаются в техническом обслуживании, надежности, автомате и механизме заряжания, подходах к модернизации, численности модернизированных машин и их качестве, в чем Украина сегодня очевидно проигрывает России.

В ближайшее время исправить ситуацию вряд ли получится из-за внутриполитической нестабильности на Украине.

«Что касается боевых бронированных машин нового поколения, подобных российскому танку Т-14 «Армата», то крайне сомнительно, чтобы в исторически обозримый срок украинцам удалось бы создать нечто подобное. На это нет ни средств, ни необходимого технологического задела», — подвел итог Константин Макиенко.