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Танковые экипажи уничтожают сотни нацистов и десятки вражеской техники: о подвигах наших военных

03 марта 2022, 05:05  •  86 • Украина

В Минобороны России рассказали о примерах мужества и героизма наших военных в ходе спецоперации на Украине.

«Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции.

► Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов.

► Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.

В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР „Джавелин“. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника.

Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих.

Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки.

Родина будет защищена».

Генерал Игорь Конашенков также опроверг ложь вражеской пропаганды:

«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют», заявил генерал Конашенков.

«Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы „неисчислимых“ потерях российской группировки, — это целенаправленная дезинформация».

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