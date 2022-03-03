Танковые экипажи уничтожают сотни нацистов и десятки вражеской техники: о подвигах наших военных

В Минобороны России рассказали о примерах мужества и героизма наших военных в ходе спецоперации на Украине.«Российские солдаты и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции.► Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80), а также более 90 националистов.► Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил восемь единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе.В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР „Джавелин“. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще два танка противника.Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих.Российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки.Родина будет защищена».Генерал Игорь Конашенков также опроверг ложь вражеской пропаганды:«Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют», заявил генерал Конашенков.«Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы „неисчислимых“ потерях российской группировки, — это целенаправленная дезинформация».