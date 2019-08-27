Танковая атака: украинские силовики бьют по Донбассу

Подразделения украинских силовиков обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Там уточнили, что это произошло рано утром 27 августа. Огонь был зафиксирован с 04:40 до 05:15. Всего было совершено 20 выстрелов из танка, отметил представитель ДНР. В СЦКК указали, что силовики вели огонь из района подконтрольного им села Талаковка.

По имеющимся данным, в результате атаки повреждения получили четыре дома по ул. Ахматовой. В представительстве рассказали, что огнем ВСУ в домах было повреждено остекление. Кроме того, зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу одного из жилых зданий.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее в этот день штаб Операции объединенных сил (ООС) написал на своей странице в фейсбуке, что самопровозглашенные республики Донбасса применили запрещенное минскими соглашениями оружие. По данным штаба ООС, вооруженные силы республик 26 августа устроили 12 обстрелов по украинским позициям, семь из которых имели место в районе действия оперативно-тактической группировки «Восток». Другие пять раз огонь велся в районе группировки «Север».

По утверждению украинской стороны, при обстреле применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и минометы калибра 82 мм. При этом запрет на использование последних прописан в минских соглашениях.

Несмотря на установленное бессрочное перемирие, ситуацию в республике не удается стабилизировать. В ДНР 11 августа сообщили, что командование украинских силовиков направило на линию разграничения снайперов.

«Командование оккупационных войск рассылает указания в подчиненные соединения об отправке на передовую снайперских пар для ведения огня по нашим защитникам. Более того, в указаниях сказано, что снайперам предоставлено право, цитирую: «самостоятельно выбирать цель для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности — член вооруженных формирований или гражданское лицо», — сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что подобные указания противоречат не только условиям нового перемирия, но и международным конвенциям.

Безсонов отметил, что разведка республики продолжает фиксировать наращивание сил ВСУ на Мариупольском направлении. По его словам, украинские силовики уже перебросили под Мариуполь средства инженерного разграждения.

«В настоящее время враг, пользуясь соблюдением перемирия с нашей стороны, продолжает проводить фортификационное оборудование своих позиций», — сказал он.

В Донбассе с 21 июля действует бессрочное перемирие. Этого соглашения удалось достичь 17 июля на встрече в Минске. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины. На этом уже давно настаивали представители самопровозглашенных республик Донбасса. Впрочем, в первый же день установления режима прекращения огня он был нарушен украинскими военными, которые обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

Нарушения фиксируются до сих пор. Это происходило регулярно и в самую первую неделю с момента введения перемирия.

При этом Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявила о снижении интенсивности обстрелов, передавала «Страна.ua».

По информации издания, в штабе ООС заявляли, в частности, о десятиминутном обстреле 22 июля позиций украинских войск из крупнокалиберных пулеметов и боевой машины в районе хутора Свободного на Луганском направлении. На следующий день, по данным ООС, был совершен обстрел из автоматического гранатомета и стрелкового оружия в районе поселения Луганское. Кроме того, 24 и 25 июля ВСУ сообщали, что ополчение открывало по их позициям огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Это происходило возле населенного пункта Причепиловка.

В результате два украинских военнослужащих получили ранения, информировали в ООС.

Представители самопровозглашенных ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) в свою очередь сообщали об обстреле в направлении населенного пункта Лебединское — Новая Таврия 21 июля. По их данным, 22 июля перемирие было нарушено семь раз, а на следующий день они фиксировали минометный обстрел Докучаевска. Также ополченцы заявили о единичных минометных обстрелах Донецка и Горловки 24 и 25 июля.