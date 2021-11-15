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Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
15 ноября 2021, 02:35 • 126 • В мире
Политолог Евгений Сатановский отметил, что надежды вразумить Европу по ситуации с мигрантами тщетны.
В МИД России ранее укорили Евросоюз за отношение к мигрантам, скопившимся у границ Польши. Как отмечала представитель ведомства Мария Захарова, вместо помощи беженцам европейские чиновники единогласно стали заявлять о гибридной угрозе, обвинять во всём Белоруссию и Россию.
Однако, полагает политолог Евгений Сатановский, все увещевания Захаровой ныне тщетны, европейцы уже избрали тактику конфронтации.
Он указал, что нынешняя реакция поляков, появление танков на границе между Польшей и Белоруссией сродни плану Черчилля.
"Что просматривается, так это немецкие танки на бывшей советской границе - впервые со времён Второй мировой войны. И то, что нынешние западные начальники явно реализуют план удара по нам Черчилля, который ещё в 1946 году собирался именно на базе Польши, Германии, прибалтов и украинцев вкупе с войсками "союзников" по СССР ударить, тоже заметно", - написал он в своём телеграм-канале "Армагеддоныч".
Дипломатии от ЕС в нынешних условиях ждать не приходится, полагает он.
Сатановский подчёркивает, что договариваться с Белоруссией, платить за мигрантов, как это было раньше, европейцы не будут.
"Не боятся они его. А поляки, латыши и литовцы - не итальянцы и не испанцы, их на жалость не проймёшь. Так что пока ничего хорошего в отношении судеб беженцев не просматривается", - полагает он.
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