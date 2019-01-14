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Танки Т-34 в Иркутске: эшелон с 30 боевыми машинами посетил столицу Восточной Сибири

14 января 2019, 15:40  •  62 • В России

День победы мы приближали, как могли и эти танки нам помогли! Эшелон с 30 легендарными Т-34 прибыл в Иркутск. Несмотря на тридцатиградусный мороз, на это завораживающее зрелище собрались посмотреть школьники, военные, кадеты, юнармейцы, члены военно-патриотических клубов, ветераны и обычные горожане. Каждый смог, что называется, прикоснуться к знаменитой машине победы.

Иркутяне встречают танки Т-34. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная"

Трехминутная готовность… Оркестр начинает играть мелодию времен войны. Юнармейцам отдают команду готовиться. Все синхронно поворачиваются лицом к путям. Слышен ход поезда. Раз вагон, два вагон и вот они знаменитые железные бойцы во всей красе. Чувство гордости за свою страну переполняет сердца окружающих.

Школьники на встрече эшелона с танками Т-34 в Иркутске. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная"

Откуда танки в Иркутске? Все просто. В прошлом году Министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу побывал с рабочим визитом в Лаосе. Там удалось договориться о том, что танки времен Великой Отечественной войны, которые без дела стоят на вооружении лаоской армии, вернутся во владения России. Естественно не за спасибо. Наши скинут ценник на новенькие Т-72Б1 или как их зовут в простонародье «Белый орел». Это очень выгодно для лаосцев, ведь, их танковая мощь не велика. В вооружении было всего 50 танков старого образца, такие как Т-34, Т-55 и Т-76.

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Иркутск встречает танки Т-34. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная"

Но вы не подумайте, Т-34, которые с 9 января во Владивостоке начали свое путешествие по России, вполне себе исправны и готовы к бою хоть сейчас. Только вот вряд ли кто-то будет их использовать в этих целях. Раритет направляется в Подмосковье в город Наро-Фоминск. Их планируют использовать в парадах победы, съемках фильмов и в дальнейшем распределят по музеям России.

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Школьники их Хомутова Встречают танки Т-34 в Иркутске. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная"

- Танки, которые приехали сегодня в Иркутск, были выпущены еще в 1944 году, - рассказал военный комиссар Иркутской области, генерал-майор запаса Василий Сундарев. – Именно этот танк ассоциируется с победой. Его предназначение в настоящем – нести в души людей чувство гордости за нашу страну и оружие, ведь, благодаря Т-34 Россия одержала победу над врагом.

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Юнармейцы на встрече танков Т-34 в Иркутске. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная"

И вправду Танк Т-34 был технологическим прорывом в мире оружия для своего времени и сыграл важнейшую роль в победе над фашисткой Германией. Для немцев появление такого мощного орудия стало шоком, ведь, танк превосходил их машины по всем параметрам.

Иркутяне на встрече танков Т-34 в Иркутске. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная"

Все с содроганием сердца смотрели на старинных железных великанов. А школьники их Хомутова и вовсе придумали кричалку, «…нет танка лучше, чем Т-34!».

Танки Т-34 в Иркутске. Фото: Алексей ГОЛОВЩИКОВ, газета "Областная"

Казалось бы, что такого в этих танках, ведь, Россия всегда славилась своей вооруженной мощью. Оказывается, Т-34 днем с огнем не сыщешь. В России их осталось очень мало. Выпуск последней модели данного образца закончился в 1946 году.

К этому великому оружию смогли прикоснуться иркутяне. К платформе с танками соорудили специальную лестницу, по которой каждый желающий поднялся и сфотографировался с машиной прошлого.

Торжественная встреча эшелона с танками Т-34 прошла в Иркутске.Валентина ГИЛЕВИЧ

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