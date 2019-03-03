Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинка получила от Порошенко по лицу за вопрос про Шария
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональ...
Аваков рассказал, сколько полицейских задействуют на выборах президента Украины
Турция в пятый раз устояла перед просьбами США отказаться от российских С-400 – ...
Главная / Война

Танки НАТО уже у границ Молдовы

03 марта 2019, 00:09  •  60 • Война
Президент Румынии лично позвал войска НАТО в страну
Молдавские политики заняты вопросами власти, а к самым границам страны подошли танки НАТО – будто бы в рамках учений военно-морских сил НАТО Poseidon19, которые проходят в Чёрном море с 1 по 8 марта, но…
«В румынском порту Мидия идёт разгрузка американской военной техники, которую сопровождает 500 солдат и офицеров. Кроме танков М1 Abrams также на восточный фланг НАТО прибыли бронемашины М2 Bradley, вертолеты CH-47 Chinook, AH-64 Apache, UH-60 и HH-60 Black Hawk. Согласно официальной информации (плану Atlantic Resolve), в регионе разворачиваются подразделения 1-й мотопехотной дивизии США, которые осядут в районе Чёрного моря на девять месяцев», – пишет официальный сайт штаба Военно-морских сил Румынии.
По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, это лично он запросил усиление военного присутствия НАТО в стране.
«Начиная с 2014 года, аэродром в Констанце (база ВВС «Михаил Когэлничану» – Ред.) стал основным форпостом альянса, с которого ВВС США ведут разведывательную деятельность против российских подразделений в Крыму. Также, судя по многочисленным сообщениям в СМИ, истребители НАТО зачастую сопровождают своих русских коллег в воздушном пространстве.
Однако впервые за много лет американцы приняли решение перебросить на черноморское побережье подразделения для ведения сухопутных операций. Более того, прибывшие танки, бронемашины и вертолёты планируется задействовать в целом ряде учений в регионе. В частности, военнослужащих 1-й мотопехотной дивизии США летом и осенью этого года перебросят на территорию Украины, где им предстоит принять участие в учениях Rapid Triden, Sea Breez, Riverine, Maple Arch и нескольких формально украинско-британских маневрах»,
– пишут «Молдавские Ведомости». А уже осенью американские военные собираются посетить Молдову – прибыть на артиллерийские учения Fire Shield. Если, конечно, политическая обстановка в стране будет этому благоприятствовать.
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон на встречах с молдавскими официальными лицами постоянно заявляла о необходимости «комплексных мер борьбы с российским влиянием в Молдове», «о планах Вашингтона укрепить военное сотрудничество с Кишинёвом и Киевом для недопущения сохранения российского присутствия на левом берегу Днестра». Теперь эти планы претворяются в жизнь.
По материалам СМИ
Фото Sputnik
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 18:54
Индия: МиГ-21 сбил пакистанский F-16
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
28 февраля 2019, 16:54
Пентагон уверен: F-35 больше всего подходит для авиаударов по Москве, Пекину или Пхеньяну
Загрузка...
28 февраля 2019, 13:39
Кошмар в Кашмире: армия Пакистана обстреливает Индию
03 марта 2019, 00:09
Танки НАТО уже у границ Молдовы
01 марта 2019, 22:09
Если бы не амбиции Порошенко: Лукашенко рассказал про Донбасс
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
24 февраля 2019, 15:24
Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"
02 марта 2019, 17:39
Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.