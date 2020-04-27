«Танки грязи не боятся»: об одной дискуссии • 46 • Аналитика

Распространение информации через интернет и появление множества источников этой самой информации, которые, мягко говоря, не очень компетентны в этих вопросах, приводит к самым невероятным спорам и дискуссиям в псевдонаучных кругах. Именно с такой дискуссией я и столкнулся совсем недавно. Обсуждалась проблема опорных катков гусеничных боевых машин.







Причем, судя по репликам «специалистов», опорные катки интересовали авторов в связи с гипотетической возможностью встретиться на европейском ТВД российским и западным танкам. Причем, встреча эта должна происходить в суровых условиях осеннего или весеннего бездорожья. В чистом поле, как это было в период Второй мировой войны.



Согласитесь, звучит достаточно экзотически. Однако, изучив состав дискутирующих по геолокации, стало понятно, что спорили «специалисты» России и Украины. Как раз из тех диванных воинов, которые сделают все, чтобы не попасть в армию или служили в «далекие советские годы».



Помните часто встречающуюся на легковых авто надпись «Танки грязи не боятся»? Вот об этом и был спор.



Честно скажу, спор о том, какие катки лучше, изначально глупость. Просто потому, что само понятие большой или малый по диаметру каток, для большинства не известно. Мнение же о том, что «чем больше, тем лучше», давно опровергнуто практикой. Все просто, если каток по радиусу равен или больше клиренса, то он большой.



Если о чем и стоит поговорить, то это не об элементах ходовой части танка, а о конструкциях подвески танков в историческом развитии. Но это тема глобальная. Включающая танки многих стран мира. Наверное, начиная с самых первых танков и заканчивая современными вариантами независимой подвески.



Нет в мире такого танка, который не сможет «загнать в лужу» плохой мехвод

На Западе очень популярно видео тестирования советского Т-72 шведскими военными. Именно по проходимости. Я специально показывал это видео нашим офицерам. Все, повторяю, все они с первых же кадров говорили о том, что парень за рычагами этого танка понятия не имеет о работе механика-водителя.



В споре же, с которого я начал разговор, у меня есть один аргумент в пользу Т-72. Я спрашивал очень многих специалистов о возможности «разуть» Т-64 и Т-72 неподготовленным мехводом. Вопрос мой был вызван достаточно большим количеством брошенных Т-64 на Донбассе. Брошенных без явных боевых повреждений.



Теоретически возможность потери гусеницы обоими танками допускают многие. Однако практически видели такое единицы. Командиры танковых рот и батальонов, где на вооружении стоят Т-72, о такой проблеме не знают. Машина может разуться только при подрыве или другом боевом повреждении. Но даже в этом состоянии, машину легко отбуксировать на опорных катках.



А вот Т-64 - машина привередливая по ходовой. В танковой колее или в тех условиях, о которых спорили «интернет-специалисты», мокрая пашня или заболоченная почва, короче, на тяжелых грунтах, даже на первой передаче, при повороте риск потерять гусеницу достаточно высок. Если же к этому прибавить чуть ослабшую гусеницу и более высокую скорость... Мы увидим как раз те машины, которые сегодня часто встречаются на видео с Донбасса. Помните вывернутые надгусеничные полки.



А вот вытащить «разутый» Т-64 с поля боя или просто с полигона с тяжелым грунтом почти невозможно. Тарелки опорных катков увязают в грунт выше балансиров!



Я ни в коем случае не претендую на абсолютную правильность собственного мнения. Более того, я уверен, что опытные танкисты найдут какие-то несоответствия моих выводов и собственного опыта эксплуатации танков. Это нормально. Истина всегда где-то рядом.



И последнее. Мне часто пишут о том, что нам «ещё вчера было необходимо создать что-то подобное...». Далее приводят название боевых машин или вооружения, которое имеется в какой-то армии мира. Причём аргументы при этом приводят достаточно сомнительные. Чтобы было как у них…



Уважаемые радетели за мощь и силу российской армии, а вы не подумали, что таким образом мы опять возвращаемся в прошлое? Мы опять хотим кого-то догонять. Чтобы было не хуже. А я вот не хочу, чтобы было не хуже.



Во-первых, мне необходимо родной город реставрировать, заводы строить и санатории. Необходимо зарплату повышать всем. Пенсию повышать. Мне много чего необходимо сделать уже «вчера». Игра в догонялки же приведет к тому, что все, что мне необходимо будет строиться дольше или вообще не будет делаться никогда. Один раз мы уже хотели обогнать всех.



Во-вторых, я не хочу быть вторым. Я хочу быть первым. Лидером. Пусть те самые «они» пытаются создать «нечто подобное» моему. Пусть они догоняют. Мы показали свои возможности. Мы показали то, до чего «потенциальным партнерам» ещё надо додуматься. Вот и пусть переносят реставрацию собственных городов и санаториев…



А споры о том, что и кого лучше, будут вестись постоянно. Просто потому, что число «специалистов» будет расти. А реальные специалисты на большинство вопросов, вызывающих дискуссии, уже давно ответили... Распространение информации через интернет и появление множества источников этой самой информации, которые, мягко говоря, не очень компетентны в этих вопросах, приводит к самым невероятным спорам и дискуссиям в псевдонаучных кругах. Именно с такой дискуссией я и столкнулся совсем недавно. Обсуждалась проблема опорных катков гусеничных боевых машин.Причем, судя по репликам «специалистов», опорные катки интересовали авторов в связи с гипотетической возможностью встретиться на европейском ТВД российским и западным танкам. Причем, встреча эта должна происходить в суровых условиях осеннего или весеннего бездорожья. В чистом поле, как это было в период Второй мировой войны.Согласитесь, звучит достаточно экзотически. Однако, изучив состав дискутирующих по геолокации, стало понятно, что спорили «специалисты» России и Украины. Как раз из тех диванных воинов, которые сделают все, чтобы не попасть в армию или служили в «далекие советские годы».Помните часто встречающуюся на легковых авто надпись «Танки грязи не боятся»? Вот об этом и был спор.Честно скажу, спор о том, какие катки лучше, изначально глупость. Просто потому, что само понятие большой или малый по диаметру каток, для большинства не известно. Мнение же о том, что «чем больше, тем лучше», давно опровергнуто практикой. Все просто, если каток по радиусу равен или больше клиренса, то он большой.Если о чем и стоит поговорить, то это не об элементах ходовой части танка, а о конструкциях подвески танков в историческом развитии. Но это тема глобальная. Включающая танки многих стран мира. Наверное, начиная с самых первых танков и заканчивая современными вариантами независимой подвески.На Западе очень популярно видео тестирования советского Т-72 шведскими военными. Именно по проходимости. Я специально показывал это видео нашим офицерам. Все, повторяю, все они с первых же кадров говорили о том, что парень за рычагами этого танка понятия не имеет о работе механика-водителя.В споре же, с которого я начал разговор, у меня есть один аргумент в пользу Т-72. Я спрашивал очень многих специалистов о возможности «разуть» Т-64 и Т-72 неподготовленным мехводом. Вопрос мой был вызван достаточно большим количеством брошенных Т-64 на Донбассе. Брошенных без явных боевых повреждений.Теоретически возможность потери гусеницы обоими танками допускают многие. Однако практически видели такое единицы. Командиры танковых рот и батальонов, где на вооружении стоят Т-72, о такой проблеме не знают. Машина может разуться только при подрыве или другом боевом повреждении. Но даже в этом состоянии, машину легко отбуксировать на опорных катках.А вот Т-64 - машина привередливая по ходовой. В танковой колее или в тех условиях, о которых спорили «интернет-специалисты», мокрая пашня или заболоченная почва, короче, на тяжелых грунтах, даже на первой передаче, при повороте риск потерять гусеницу достаточно высок. Если же к этому прибавить чуть ослабшую гусеницу и более высокую скорость... Мы увидим как раз те машины, которые сегодня часто встречаются на видео с Донбасса. Помните вывернутые надгусеничные полки.А вот вытащить «разутый» Т-64 с поля боя или просто с полигона с тяжелым грунтом почти невозможно. Тарелки опорных катков увязают в грунт выше балансиров!Я ни в коем случае не претендую на абсолютную правильность собственного мнения. Более того, я уверен, что опытные танкисты найдут какие-то несоответствия моих выводов и собственного опыта эксплуатации танков. Это нормально. Истина всегда где-то рядом.И последнее. Мне часто пишут о том, что нам «ещё вчера было необходимо создать что-то подобное...». Далее приводят название боевых машин или вооружения, которое имеется в какой-то армии мира. Причём аргументы при этом приводят достаточно сомнительные. Чтобы было как у них…Уважаемые радетели за мощь и силу российской армии, а вы не подумали, что таким образом мы опять возвращаемся в прошлое? Мы опять хотим кого-то догонять. Чтобы было не хуже. А я вот не хочу, чтобы было не хуже.Во-первых, мне необходимо родной город реставрировать, заводы строить и санатории. Необходимо зарплату повышать всем. Пенсию повышать. Мне много чего необходимо сделать уже «вчера». Игра в догонялки же приведет к тому, что все, что мне необходимо будет строиться дольше или вообще не будет делаться никогда. Один раз мы уже хотели обогнать всех.Во-вторых, я не хочу быть вторым. Я хочу быть первым. Лидером. Пусть те самые «они» пытаются создать «нечто подобное» моему. Пусть они догоняют. Мы показали свои возможности. Мы показали то, до чего «потенциальным партнерам» ещё надо додуматься. Вот и пусть переносят реставрацию собственных городов и санаториев…А споры о том, что и кого лучше, будут вестись постоянно. Просто потому, что число «специалистов» будет расти. А реальные специалисты на большинство вопросов, вызывающих дискуссии, уже давно ответили... Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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