Танки горят, под обстрелом мирные жители: Минобороны Армении показало военные действия в Карабахе

По словам омбудсмена Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артака Бегларяна, более 30 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Ещё двое человек скончались. Бегларян подчеркнул, что атаке подверглось около 50 населённых пунктов.

В свою очередь Минобороны Армении показало кадры обстрелов военной техники Азербайджана. На видео показано, как горят танки и бронетехника.

Между тем, по данным портала ordu.az, азербайджанские военные беспилотники уничтожили расположенные в Карабахе армянские зенитные ракетные комплексы С-300.