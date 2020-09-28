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Танки горят, под обстрелом мирные жители: Минобороны Армении показало военные действия в Карабахе

28 сентября 2020, 05:35  •  39 • Политика
Более 30 мирных жителей Нагорного Карабаха получили ранения в результате атаки беспилотников Азербайджана, сообщил омбудсмен Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян. Минобороны Армении тем временем опубликовало кадры обстрелов. На видео запечатлено, как горят танки и другая военная техника.
По словам омбудсмена Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артака Бегларяна, более 30 мирных жителей получили ранения в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Ещё двое человек скончались. Бегларян подчеркнул, что атаке подверглось около 50 населённых пунктов.
В свою очередь Минобороны Армении показало кадры обстрелов военной техники Азербайджана. На видео показано, как горят танки и бронетехника.
Между тем, по данным портала ordu.az, азербайджанские военные беспилотники уничтожили расположенные в Карабахе армянские зенитные ракетные комплексы С-300.

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