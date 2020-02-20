Танки Эрдогана начали теснить Асада и Путина в Идлибе

После провала российско-турецких переговоров по Идлибу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его армия готова начать наступление на сирийские правительственные войска и отбросить их за пределы мятежной мухафазы. Операция может начаться в любой момент — это лишь вопрос времени. Похоже, вопрос времени решился быстрее, чем ожидали.

Да, массированного наступления пока нет, однако на отдельных участках фронта наблюдается повышенная активность со стороны турецких военных и союзных им идлибских сепаратистов. Апогей этой активности сейчас приходится на небольшое поселение аль-Найраб, что в 20 километрах от города Идлиб. Его совсем недавно захватила Сирийская арабская армия. Но захватить — это одно, удержать — совсем другое.

За эти считанные дни, что Дамаск контролирует город, Найраб подвергся уже нескольким наступлениям. Последнее длится до сих пор, и оно весьма успешно для атакующих. В качестве таковых выступают турки и их сирийские союзники. Видимо, янычары очень озлобились после недавних событий, приведших к гибели еще двух солдат турецкой армии.

Причем настолько озлобились, что подтянули к Найрабу танки и прочую технику. Информацию подтверждают как проправительственные сирийские СМИ, так и оппозиционные. Только первые говорят об успешном отражении атак, а вторые утверждают, что половину Найраба турки уже взяли под свой контроль и продолжают давление на асадитов и помогающих им россиян.

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Также Анкара сообщает о многочисленных авиаударах по позициям Сирийской арабской армии и о серьезных потерях Дамаска. Именно сирийцев Анкара и винит в недавнем роковом налете на свои позиции, хотя, возможно, жертвы стали следствием российской атаки. Просто наши военные незадолго до появления этой информации сообщали об очередной воздушной операции. Как бы то ни было, турки несут потери, как несут их и войска, подконтрольные Дамаску.

Это наступление, как полагают, станет началом новой военной операции Анкары в Сирии. Суть ее — вернуть Идлиб к тому состоянию, которое обозначено в сочинских соглашениях. То есть асадитов и их союзников надо откинуть за пределы провинции, при этом под контроль боевиков возвращается и часть Алеппо. Демилитаризованная зона восстанавливается, артиллерия и прочее тяжелое вооружение отодвигает от границ этой зоны. Наступает мир, и оппозиция снова может сколько угодно требовать от Асада демократии и новой Конституции. Фантастика, конечно. Вряд ли Эрдоган и его генералы верят в возможность реализовать такой незамысловатый план. Впрочем, быть может, им это и не нужно?

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что временное обострение боевых действий в Идлибе возможно, но в итоге все решаться будет дипломатическим путем.

— Да, есть информация о турецких танках близ Найраба, есть и много другой информации. Например, о большом сосредоточении турецкой техники в Хатае (граничащая с Идлибом турецкая провинция — авт.), рядом с сирийской границей. Но судя по имеющимся данным, это не похоже на подготовку к крупной военной операции. Если бы турки собирались устроить большую войну, там было бы намного больше техники, и состав ее был бы несколько иным.

Я думаю, что многие из этих автомобилей, что стянуты к границе, будут участвовать, скорее, в спасательной операции, нежели, в военной. Будут вывозить люди из различных зон Идлиба. Полагаю, что сейчас турки как раз больше и озабочены безопасностью родственных им туркоманов и отдельных членов сирийской оппозиции. Тут самое интересное в том, что союзники Анкары были умело выдавлены к позициям, располагавшимся в непосредственной близости от Сирийской арабской армии. В итоге им пришлось первыми принимать на себя удар наступления. Выдавливали их из внутренних районов к этим территориям террористы, которые ни с турками, ни с курдами, ни с Асадом в союзе не состоят.

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Есть большая вероятность, что ими руководят представители некоторых западных государств. И вот совместно они организовали это выдавливание. Разумеется, турок это очень волнует, их можно понять. Я всегда полагал, что в данном случае надо учитывать не только мнение и желание сирийской или российской стороны, но и турецкой. В какой-то момент кто-то об этом забыл, и теперь мы имеем обострение, которое, по факту, никому не нужно. Ни туркам, ни нам, ни Асаду.

«СП»: — Как будут развиваться события?

— Я думаю, что мирное решение — самое оптимальное, и, скорее всего, так и будет. Кому нужна эта война? Война ведется только тогда, когда это выгодно. Какая выгода тут для Анкары? Что она получит? Кусок земли, не самый лучший, по сути бесполезный. Но потеряет при этом очень многое, в том числе хорошие экономические отношения с Россией. Это ее, к слову, сейчас и спасает, потому как со стороны США и Европы никаких проблесков нет, есть только санкции. Думаю, стороны еще постреляют, но в итоге переговоры продолжатся, может быть, дойдет до личного общения между Путиным и Эрдоганом. Но чтобы все чувствовали себя равными и удовлетворенными, обеим сторонам придется чем-то жертвовать.

«СП»: — Чем будет жертвовать Москва?

— Продвижением в Идлибе. В итоге-то, конечно, провинция, полностью вернется в состав Сирии, но туркам нужно дать время на то, чтобы вывести своих людей из опасной зоны. Это их сейчас беспокоит более всего. Затем при помощи опять-таки переговоров можно будет принимать решения о дальнейшей судьбе провинции Идлиб.

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