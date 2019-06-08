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Танки, БМП, пикапы - всё уничтожено: В Минобороны России рассказали о разгроме боевиков в Сирии при попытке прорыва
08 июня 2019, 03:24 • 41 • В мире
В Минобороны России рассказали, что террористы в Сирии 6 и 7 июня предпринимали попытки прорваться на позиции правительственных сил. Как пояснил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, при поддержке ВКС России сирийская армия отбила атаки. В ходе оборонительного боя уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, а также вооружение террористов.
В Минобороны России ответили на "слухи" о том, что российские подразделения якобы отступили с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама в Сирии. Такой вброс появился в ряде СМИ.
Как пояснил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, террористы предпринимали попытки прорваться на позиции сирийских правительственных сил 6 и 7 июня.
Однако их попытка не увенчалась успехом. При поддержке ВКС России сирийцы сумели отбить атаку. В частности, отметил Купчишин, в оборонительном бою ликвидировано более 120 террористов.
Кроме того, в бою также уничтожено пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два миномётных расчёта, передаёт РИА Новости.
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