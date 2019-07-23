Танкерная война. Россию пытаются втянуть в конфликт между Западом и Ираном • 133 • Аналитика









Захват британского танкера

Вечером 19 июля 2019 года катера Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) задержали следовавший в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых, кстати, и 3 гражданина Российской Федерации. Остальные члены экипажа – граждане Индии (18 человек), а также Латвии и Филиппин. Сейчас танкер и члены экипажа находятся в иранском порту Бендер-Аббас. Как сообщил прессе министр по делам морских портов Ирана Хормозган Аллахморад Афифипур, моряки – в хороших условиях, им ничего не угрожает.



Свои действия Иран объяснил тем, что танкер якобы столкнулся с рыболовецким судном. После этого рыбаки обратились за помощью в Организацию портов и судоходства Ирана, а она, в свою очередь, вызвала катера Корпуса Стражей Исламской революции. На требования офицеров КСИР остановиться танкер не реагировал, поэтому и был осуществлен его силовой захват.







Однако на самом деле демарш Ирана стали ответом на недружелюбный жест британских властей, задержавших 4 июля 2019 года иранский танкер в Гибралтарском проливе. Сейчас, напомним, капитан, старший помощник капитана танкера и еще два члена экипажа находятся под стражей по решению суда. Ираном эти действия были расценены как враждебные.



Поскольку вопрос с задержанным британцами танкером до сих пор не решен, в Тегеране решили дать ответ и прибегнуть к аналогичным мерам в отношении британских танкеров. Мол, вы, британцы, контролируете Гибралтарский пролив? Не вопрос, а мы контролируем пролив Ормузский.



Кстати, через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, проходит пятая часть всей мировой нефти. Танкеры везут ее из нефтяных стран Персидского залива, но сам пролив фактически контролируется иранскими военно-морскими силами. Представители иранских властей утверждают, что задержание танкера было продиктовано соображениями безопасности.



Естественно, задержание британского танкера вызвало резко негативную реакцию со стороны и Лондона, и Вашингтона. В Лондоне заявили, что иранцы захватили танкер в территориальных водах Омана, нарушив неприкосновенность его границ. Кстати, поскольку Оман – бывший протекторат и нынешний союзник Великобритании, Лондон позиционирует себя в качестве главного заступника Омана при возникновении конфликтов с более сильными государствами.



В самом Иране не скрывают истинных причин задержания танкера. Так, спикер парламента Али Лариджани прямо заявил, что Революционная гвардия (КСИР) так отреагировала на захват британскими властями иранского танкера.







Как отреагирует Запад

Сейчас в Великобритании изучают возможные пути ответа на поступок иранских властей. Скорее всего, Лондон прибегнет к санкциям. Это могут быть аресты иранских активов в британских банках и на территории страны в целом, возвращение антииранских санкций Евросоюза, которые были сняты в 2016 году после ядерной сделки с Ираном.



Великобритания направила письмо в Совет Безопасности ООН. По мнению британского руководства, захват танкера Ираном представляет собой месть за задержание судна, перевозившего нефтепродукты в Сирию, в Гибралтарском проливе.





Grace 1 был законным путем задержан в водах Гибралтара, потому что он вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС, и поэтому власти Гибралтара действовали надлежащим образом и в рамках закона. А Stena Impero был захвачен в оманских водах, что явно противоречит международному праву,

— заявляет министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.



Пока британские власти не рекомендуют судам заходить в «опасную зону» в Ормузском проливе. При этом в Лондоне подчеркивают, что британские власти якобы ищут мирные, а не военные способы разрешения конфликтной ситуации.



Между тем министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дает «зеркальный» ответ – он утверждает, что это в Ормузском проливе танкер был задержан в соответствии со всеми требуемыми правилами и нормами, а вот в Гибралтарском проливе британские власти действовали незаконно.







Есть и еще один очень интересный нюанс. По сообщениям ряда арабских средств массовой информации, британский фрегат Montrose якобы шел на помощь захваченному иранцами танкеру Stena Impero и опоздал буквально на десять минут. Но у Montrose на вооружении есть и зенитно-ракетный комплекс, которым легко можно было бы сбить иранский вертолет, с которого спецназовцы КСИР десантировались на танкер.



По каким-то причинам командование ВМС Великобритании и собственно командир фрегата Montrose к таким мерам прибегать не стали. И причиной тому может быть, в том числе, и нахождение танкера в территориальных водах Ирана. Если бы британцы сбили иранский вертолет над водами Ирана, это фактически означало бы нападение на Иран и привело бы к началу войны.



К конфликтной ситуации с большим удовольствием подключились и Соединенные Штаты Америки – главный противник Ирана на Ближнем Востоке. В отличие от Лондона, Вашингтон не скрывает своей тяги именно к военному пути разрешения сложившейся ситуации. Похоже, что США действительно приступили к подготовке силовой операции против Ирана в Персидском заливе.



Что интересно, британские власти даже попросили государственного секретаря США Майка Помпео воздержаться от публичных заявлений по поводу ситуации с танкером. Похоже, что в Лондоне теперь обеспокоены и тем, как бы не допустить развязывания американо-иранской войны. Получается, что захват британского танкера может стать для США формальным поводом для перехода к силовым действиям.



Сами США создают, тем временем, коалицию для проведения операции Sentinel («Страж») по защите судов у берегов Ирана и Йемена. Об этом сообщило Центральное командование США (Centcom), которое и будет осуществлять непосредственное руководство операцией.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответила на предложение США присоединиться к коалиции отказом. Но у Терезы Мэй осталось лишь несколько часов для пребывания на посту главы британского правительства – 23 июля будет названо имя ее преемника, а как поведет себя он в данной ситуации, пока неизвестно.







Тем временем заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что в регион переброшены дополнительные силы американской армии. Помимо военных кораблей, США направили на Ближний Восток средства противовоздушной обороны, истребители, личный состав. Американские военные и оружие доставляются, прежде всего, на базу Prince Sultan в Саудовской Аравии.



Обвинения в адрес России

Теперь о России. Хотя даже среди экипажа захваченного британского танкера есть три гражданина нашей страны, в Лондоне решили найти и «российский след» в ситуации в Ормузском проливе. Ведь теперь это модно у британцев – в любом происшествии сразу же обвинять Россию. Французские подводники и их «зов клюквы»



Британская разведывательная служба MI-6 совместно с Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ) в настоящее время расследуют возможную причастность России к задержанию танкера. По предположениям британских разведчиков, танкер мог зайти в территориальные воды Ирана из-за искажения координат GPS, которые могла отправлять иранская разведка с использованием российских технологий.



Британский таблоид Sunday Mirror ссылается на некий источник в спецслужбах, согласно которому у России имеются технологии подделки GPS, поэтому Москва могла оказать помощь Ирану в провокации с танкером. Тем более, что Россия, по данным британских спецслужб, якобы причастна к 10 тысячам инцидентов с подменой данных. Естественно, вспомнили и о Владимире Путине – якобы осуществить такую подмену данных российские и иранские спецслужбы могли только при прямом одобрении со стороны президента Российской Федерации.



Таким образом, не исключено, что Великобритания, пытаясь «притянуть за уши» Россию к конфликту в Ормузском проливе, вскоре представит некие «неопровержимые доказательства», после чего при поддержке США будет добиваться введения каких-либо новых санкций в отношении нашей страны. Именно с этой целью, судя по всему, и раскручивается сейчас тема технологий подделки данных GPS. В прессе уже появилась информация о том, что Россия якобы сбивала координаты во время военных учений НАТО в Скандинавии.



Между тем, ситуация с британским танкером в Ормузском проливе очень напоминает Керченский инцидент 2018 года. Тогда также утверждалось, что Россия якобы незаконно задержала украинские катера, однако потом даже сами представители украинских властей были вынуждены признать, что конфликт в Керченском проливе был намеренной провокацией президента Петра Порошенко.



Как будут развиваться события и что делать России

Нагнетание напряженности в Персидском заливе можно рассматривать как гибридную войну США против Ирана. Великобритании в этой войне отводится роль провокатора. Другие ключевые страны Западной Европы, такие как Германия и Франция, пока активного участия в провокации не принимают, но американцам необходимо убедить их в преступности действий иранского руководства, чтобы добиться возврата антииранских санкций Евросоюза.



При этом не исключено, что прямого вооруженного конфликта между США и Ираном так и не случится. Американцы его опасаются, хотя бы по той причине, что за ним могут последовать самые разные действия со стороны Ирана. Например, Иран может нанести ракетные удары по территории Израиля. Об этом, кстати, в Тегеране неоднократно предупреждали американское руководство. Еще одна «мишень» Ирана – Саудовская Аравия, по которой также может быть нанесен удар.







Санкции, постоянное политическое давление на Иран с целью разрушения его экономики, разжигание антииранских настроений и в Европе, и на Ближнем Востоке – вот те методы, которыми США и их союзники сейчас будут пытаться действовать против Ирана. Для России экономическое ослабление Ирана сейчас крайне невыгодно. Несмотря на то, что в торговле нефтью и газом наши страны в определенной степени являются конкурентами, политические расклады в мире и на Ближнем Востоке в частности таковы, что ослабление Ирана ударит и по российским позициям в Сирии.



Неслучайно в Лондоне сразу же стали раскручивать и тему мнимой причастности России к инциденту в Ормузском проливе. Британцы и американцы связывают Иран и Россию друг с другом и хотят ударить сразу по двум целям – ввести на фоне антииранской истерии и дополнительные санкции в отношении нашей страны.



Однако у Москвы есть прекрасный опыт миротворчества, что позволяет России сыграть роль посредника в разрешении конфликта. Тем более что и основания для этого более чем «железные»: на задержанном британском танкере находятся три гражданина Российской Федерации. Ситуация в Персидском заливе становится все более напряженной. Судя по всему, США готовят силовую операцию против Ирана, мотивируя ее необходимостью обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового потока нефти. Раздаются со стороны Запада и привычные обвинения в адрес России.Вечером 19 июля 2019 года катера Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) задержали следовавший в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых, кстати, и 3 гражданина Российской Федерации. Остальные члены экипажа – граждане Индии (18 человек), а также Латвии и Филиппин. Сейчас танкер и члены экипажа находятся в иранском порту Бендер-Аббас. Как сообщил прессе министр по делам морских портов Ирана Хормозган Аллахморад Афифипур, моряки – в хороших условиях, им ничего не угрожает.Свои действия Иран объяснил тем, что танкер якобы столкнулся с рыболовецким судном. После этого рыбаки обратились за помощью в Организацию портов и судоходства Ирана, а она, в свою очередь, вызвала катера Корпуса Стражей Исламской революции. На требования офицеров КСИР остановиться танкер не реагировал, поэтому и был осуществлен его силовой захват.Однако на самом деле демарш Ирана стали ответом на недружелюбный жест британских властей, задержавших 4 июля 2019 года иранский танкер в Гибралтарском проливе. Сейчас, напомним, капитан, старший помощник капитана танкера и еще два члена экипажа находятся под стражей по решению суда. Ираном эти действия были расценены как враждебные.Поскольку вопрос с задержанным британцами танкером до сих пор не решен, в Тегеране решили дать ответ и прибегнуть к аналогичным мерам в отношении британских танкеров. Мол, вы, британцы, контролируете Гибралтарский пролив? Не вопрос, а мы контролируем пролив Ормузский.Кстати, через Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, проходит пятая часть всей мировой нефти. Танкеры везут ее из нефтяных стран Персидского залива, но сам пролив фактически контролируется иранскими военно-морскими силами. Представители иранских властей утверждают, что задержание танкера было продиктовано соображениями безопасности.Естественно, задержание британского танкера вызвало резко негативную реакцию со стороны и Лондона, и Вашингтона. В Лондоне заявили, что иранцы захватили танкер в территориальных водах Омана, нарушив неприкосновенность его границ. Кстати, поскольку Оман – бывший протекторат и нынешний союзник Великобритании, Лондон позиционирует себя в качестве главного заступника Омана при возникновении конфликтов с более сильными государствами.В самом Иране не скрывают истинных причин задержания танкера. Так, спикер парламента Али Лариджани прямо заявил, что Революционная гвардия (КСИР) так отреагировала на захват британскими властями иранского танкера.Сейчас в Великобритании изучают возможные пути ответа на поступок иранских властей. Скорее всего, Лондон прибегнет к санкциям. Это могут быть аресты иранских активов в британских банках и на территории страны в целом, возвращение антииранских санкций Евросоюза, которые были сняты в 2016 году после ядерной сделки с Ираном.Великобритания направила письмо в Совет Безопасности ООН. По мнению британского руководства, захват танкера Ираном представляет собой месть за задержание судна, перевозившего нефтепродукты в Сирию, в Гибралтарском проливе.— заявляет министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.Пока британские власти не рекомендуют судам заходить в «опасную зону» в Ормузском проливе. При этом в Лондоне подчеркивают, что британские власти якобы ищут мирные, а не военные способы разрешения конфликтной ситуации.Между тем министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дает «зеркальный» ответ – он утверждает, что это в Ормузском проливе танкер был задержан в соответствии со всеми требуемыми правилами и нормами, а вот в Гибралтарском проливе британские власти действовали незаконно.Есть и еще один очень интересный нюанс. По сообщениям ряда арабских средств массовой информации, британский фрегат Montrose якобы шел на помощь захваченному иранцами танкеру Stena Impero и опоздал буквально на десять минут. Но у Montrose на вооружении есть и зенитно-ракетный комплекс, которым легко можно было бы сбить иранский вертолет, с которого спецназовцы КСИР десантировались на танкер.По каким-то причинам командование ВМС Великобритании и собственно командир фрегата Montrose к таким мерам прибегать не стали. И причиной тому может быть, в том числе, и нахождение танкера в территориальных водах Ирана. Если бы британцы сбили иранский вертолет над водами Ирана, это фактически означало бы нападение на Иран и привело бы к началу войны.К конфликтной ситуации с большим удовольствием подключились и Соединенные Штаты Америки – главный противник Ирана на Ближнем Востоке. В отличие от Лондона, Вашингтон не скрывает своей тяги именно к военному пути разрешения сложившейся ситуации. Похоже, что США действительно приступили к подготовке силовой операции против Ирана в Персидском заливе.Что интересно, британские власти даже попросили государственного секретаря США Майка Помпео воздержаться от публичных заявлений по поводу ситуации с танкером. Похоже, что в Лондоне теперь обеспокоены и тем, как бы не допустить развязывания американо-иранской войны. Получается, что захват британского танкера может стать для США формальным поводом для перехода к силовым действиям.Сами США создают, тем временем, коалицию для проведения операции Sentinel («Страж») по защите судов у берегов Ирана и Йемена. Об этом сообщило Центральное командование США (Centcom), которое и будет осуществлять непосредственное руководство операцией.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответила на предложение США присоединиться к коалиции отказом. Но у Терезы Мэй осталось лишь несколько часов для пребывания на посту главы британского правительства – 23 июля будет названо имя ее преемника, а как поведет себя он в данной ситуации, пока неизвестно.Тем временем заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что в регион переброшены дополнительные силы американской армии. Помимо военных кораблей, США направили на Ближний Восток средства противовоздушной обороны, истребители, личный состав. Американские военные и оружие доставляются, прежде всего, на базу Prince Sultan в Саудовской Аравии.Теперь о России. Хотя даже среди экипажа захваченного британского танкера есть три гражданина нашей страны, в Лондоне решили найти и «российский след» в ситуации в Ормузском проливе. Ведь теперь это модно у британцев – в любом происшествии сразу же обвинять Россию.Британская разведывательная служба MI-6 совместно с Центром правительственной связи Великобритании (GCHQ) в настоящее время расследуют возможную причастность России к задержанию танкера. По предположениям британских разведчиков, танкер мог зайти в территориальные воды Ирана из-за искажения координат GPS, которые могла отправлять иранская разведка с использованием российских технологий.Британский таблоид Sunday Mirror ссылается на некий источник в спецслужбах, согласно которому у России имеются технологии подделки GPS, поэтому Москва могла оказать помощь Ирану в провокации с танкером. Тем более, что Россия, по данным британских спецслужб, якобы причастна к 10 тысячам инцидентов с подменой данных. Естественно, вспомнили и о Владимире Путине – якобы осуществить такую подмену данных российские и иранские спецслужбы могли только при прямом одобрении со стороны президента Российской Федерации.Таким образом, не исключено, что Великобритания, пытаясь «притянуть за уши» Россию к конфликту в Ормузском проливе, вскоре представит некие «неопровержимые доказательства», после чего при поддержке США будет добиваться введения каких-либо новых санкций в отношении нашей страны. Именно с этой целью, судя по всему, и раскручивается сейчас тема технологий подделки данных GPS. В прессе уже появилась информация о том, что Россия якобы сбивала координаты во время военных учений НАТО в Скандинавии.Между тем, ситуация с британским танкером в Ормузском проливе очень напоминает Керченский инцидент 2018 года. Тогда также утверждалось, что Россия якобы незаконно задержала украинские катера, однако потом даже сами представители украинских властей были вынуждены признать, что конфликт в Керченском проливе был намеренной провокацией президента Петра Порошенко.Нагнетание напряженности в Персидском заливе можно рассматривать как гибридную войну США против Ирана. Великобритании в этой войне отводится роль провокатора. Другие ключевые страны Западной Европы, такие как Германия и Франция, пока активного участия в провокации не принимают, но американцам необходимо убедить их в преступности действий иранского руководства, чтобы добиться возврата антииранских санкций Евросоюза.При этом не исключено, что прямого вооруженного конфликта между США и Ираном так и не случится. Американцы его опасаются, хотя бы по той причине, что за ним могут последовать самые разные действия со стороны Ирана. Например, Иран может нанести ракетные удары по территории Израиля. Об этом, кстати, в Тегеране неоднократно предупреждали американское руководство. Еще одна «мишень» Ирана – Саудовская Аравия, по которой также может быть нанесен удар.Санкции, постоянное политическое давление на Иран с целью разрушения его экономики, разжигание антииранских настроений и в Европе, и на Ближнем Востоке – вот те методы, которыми США и их союзники сейчас будут пытаться действовать против Ирана. Для России экономическое ослабление Ирана сейчас крайне невыгодно. Несмотря на то, что в торговле нефтью и газом наши страны в определенной степени являются конкурентами, политические расклады в мире и на Ближнем Востоке в частности таковы, что ослабление Ирана ударит и по российским позициям в Сирии.Неслучайно в Лондоне сразу же стали раскручивать и тему мнимой причастности России к инциденту в Ормузском проливе. Британцы и американцы связывают Иран и Россию друг с другом и хотят ударить сразу по двум целям – ввести на фоне антииранской истерии и дополнительные санкции в отношении нашей страны.Однако у Москвы есть прекрасный опыт миротворчества, что позволяет России сыграть роль посредника в разрешении конфликта. Тем более что и основания для этого более чем «железные»: на задержанном британском танкере находятся три гражданина Российской Федерации. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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